Kinh tế

Quy trình kiểm định xe điện sẽ như thế nào?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc kiểm định xe điện sẽ tập trung vào các hạng mục an toàn cốt lõi pin, điện, phanh và phần mềm điều khiển

Theo ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc chuyển đổi từ xe chạy nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) sang xe điện và các phương tiện sử dụng năng lượng xanh là xu thế tất yếu.

Quy trình kiểm định xe điện sẽ như thế nào?- Ảnh 1.

Cục Đăng kiểm cho biết việc kiểm định xe điện sẽ tập trung vào các hạng mục an toàn cốt lõi pin, điện, phanh và phần mềm điều khiển

Tính đến giữa tháng 7-2025, cả nước có hơn 184.000 ô tô điện đang lưu hành, tăng hơn 20 lần so với năm 2022. Riêng 7 tháng đầu năm 2025 đã có gần 54.000 ô tô điện được làm thủ tục đăng kiểm lần đầu.

Quy trình kiểm định xe điện

Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR), Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết ô tô điện, xe hybrid, phương tiện thông minh và xe tự lái có cấu tạo cũng như nguyên lý vận hành khác hẳn so với xe dùng động cơ đốt trong. Do đó, việc kiểm định đòi hỏi trình độ công nghệ cao, kết hợp giữa kiểm tra vật lý và chẩn đoán chuyên sâu bằng phần mềm.

Theo lãnh đạo VAR, đăng kiểm trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng ở việc kiểm tra chất lượng xe xuất xưởng hay xe đang lưu hành, mà còn phải giám sát toàn bộ vòng đời của những công nghệ phức tạp như pin và phần mềm điều khiển. Thậm chí, việc quản lý các bản cập nhật phần mềm từ xa của nhà sản xuất cũng cần có cơ chế phù hợp. 

Để thích ứng với xu thế này, ông Nguyễn Tô An cho biết Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu thay đổi toàn diện quy trình kiểm định đối với xe điện. Nếu như xe xăng, dầu được tập trung kiểm tra động cơ và khí thải, thì xe điện sẽ được chú trọng vào các hạng mục an toàn cốt lõi khác: An toàn pin, hệ thống điện - phanh, phần mềm điều khiển.

Hiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang triển khai theo từng giai đoạn. Trước mắt, sẽ tập trung xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn riêng cho kiểm định xe điện, tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc.

Tiếp đó, sẽ đầu tư trang thiết bị chuyên dụng để chẩn đoán hệ thống điện tử, đồng thời phối hợp cùng các hãng xe nhằm tiếp nhận công nghệ, tài liệu kỹ thuật và quy trình kiểm tra đặc thù cho từng loại phương tiện.

Đại diện VAR cho biết sẽ sớm ban hành lộ trình yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trang bị tối thiểu máy đo điện trở cách điện, thiết bị kiểm tra pin cao áp và máy chẩn đoán chuyên sâu.

Xây dựng các trung tâm đăng kiểm tự động

Bên cạnh đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tính đến phương án xây dựng các trung tâm đăng kiểm tự động hóa chuyên biệt cho xe điện và xe tự lái, hoặc bố trí khu vực riêng trong các cơ sở hiện hữu.

Nhằm thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện xanh - sạch, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang nghiên cứu đề xuất Bộ Xây dựng áp dụng mức phí kiểm định xe điện thấp hơn xe chạy động cơ đốt trong. 

Theo ông Nguyễn Tô An để cuộc cách mạng giao thông xanh diễn ra bền vững, cần một cơ chế chính sách đồng bộ, vừa ưu đãi, vừa hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi. Có thể áp dụng các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp cho doanh nghiệp vận tải, taxi… đổi mới đội xe sang loại đạt chuẩn khí thải cao, xe hybrid hoặc xe điện; xem xét miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu cho thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất phương tiện thân thiện môi trường; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ khi người dân mua xe mới đạt chuẩn hoặc xe điện.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất Chính phủ thành lập Quỹ chuyển đổi giao thông xanh, lấy nguồn từ ngân sách, phí môi trường và tài trợ quốc tế. Cùng với đó là khuyến khích các doanh nghiệp nội địa nghiên cứu, sản xuất bộ xử lý khí thải, công nghệ tiết kiệm nhiên liệu...

