Thể thao

Lý Hoàng Nam hạ Vinh Hiển, giành HCĐ Malaysia Cup

Quốc An - Ảnh: PPA Tour Asia

(NLĐO) - Thắng 2-0 trước Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam trở thành tay vợt đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 3 giải đấu cấp độ - Cup của PPA Tour Asia.

Lý Hoàng Nam vừa lập dấu mốc lịch sử cho pickleball Việt Nam khi lọt vào top 3 tay vợt mạnh nhất châu Á, khi chiến thắng 2-0 trước đồng hương Trương Vinh Hiển tại trận tranh hạng 3 PPA Malaysia Cup.

Bước vào trận đấu, Lý Hoàng Nam thể hiện sự vượt trội khi sớm dẫn trước 3-1. Vinh Hiển cố gắng và gỡ tỉ số về 4-4 nhưng Nam vẫn thể cho thấy sự lấn lướt để dẫn 7-4, 9-4 và khép lại tỉ số 11-4

Set còn lại, Lý Hoàng Nam dẫn 7-0 trước khi đối thủ rút ngắn tỉ số còn 4-7, 7-9, nhưng Hoàng Nam ăn liền hai điểm, để khép lại trận đấu trong 2 set (11-4, 11-7).

Lý Hoàng Nam hạ Vinh Hiển, giành HCĐ Malaysia Cup- Ảnh 1.

Malaysia Cup là hệ thống cấp độ cao hơn Open của PPA Tour Asia và thành tích này mang về cho Nam 900 điểm châu Á và 600 điểm trên hệ thống Mỹ, đưa Hoàng Nam vào Top 50 thế giới, cột mốc khẳng định vị thế pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trước đó, Hoàng Nam gây ấn tượng khi kiên cường đối đầu tay vợt số 1 thế giới Christian Alshon ở bán kết. Dù thua 0-2 (7-11, 7-11), anh cho thấy bản lĩnh với những pha cứu match-point và chiến thuật thi đấu linh hoạt.

Trong khi đó, Trương Vinh Hiển không may để thua 0-2 trước Hong Kit Wong vì chấn thương. Điều này khiến cả hai đại diện duy nhất của Việt Nam ở bán kết gặp nhau tại trận tranh hạng 3.

PPA Malaysia Cup quy tụ các tay vợt hàng đầu từ Mỹ, Úc, Trung Quốc, Việt Nam…, tạo cơ hội để vận động viên châu Á cọ xát trước những tên tuổi lớn như Ben Johns, Christian Alshon hay Kaitlyn Christian.

Cơ hội tiếp tục cải thiện thứ hạng của những tay vợt Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Vinh Hiển và Phúc Huỳnh sẽ diễn ra tại Việt Nam.

Giải Vietnam Cup - giải đấu cup thứ 2 của PPA Tour Asia sẽ đăng cai ở Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng từ 30-9 đến 4-10. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thuộc PPA Tour Asia được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 120 tay vợt.

Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định, Lý Hoàng Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trên bảng xếp hạng PPA toàn cầu.

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

(NLĐO) - Lý Hoàng Nam thua chóng vánh trước Phúc Huỳnh trong hai set đấu và lỡ cơ hội vô địch trong trận chung kết đơn nam pickleball Pro đầu tiên tại PPA Tour.

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour, Trịnh Linh Giang lỡ hẹn

(NLĐO) - Hai trận bán kết đơn nam Pro trong chặng cuối của PPA Tour đã diễn ra và xác định hai gương mặt tranh chức vô địch là Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam có thể tái ngộ ở chung kết PPA Việt Nam

(NLĐO) - Hai cặp đấu bán kết đơn nam PPA Việt Nam được xác định là màn nội đấu của Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh.

    Thông báo