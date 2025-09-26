HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup

Quốc An - Ảnh: PPA Tour

(NLĐO) - Khép lại tứ kết Malaysia Cup 2025 - PPA Tour Asia, vòng bán kết xác định 4 tay vợt góp mặt là Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển, Christian Alshon và Jack Wong.

Ở tứ kết đơn nam Malaysia Cup - PPA Tour Asia (từ 24 đến 28-9), Lý Hoàng Nam có lần đầu giành chiến thắng người bạn thân Trịnh Linh Giang tại vòng chính PPA Tour Asia. Sau 3 giải đấu cấp độ Open mà đôi bạn thân cùng tham gia, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang lại có dịp so tài nhau ở đơn nam cấp độ Cup của PPA.

Bước vào trận tứ kết này, Trịnh Linh Giang khởi đầu tốt khi giành điểm trước Lý Hoàng Nam nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng, dẫn lại 2-1. Cả hai giằng co từng điểm đầu set, thời điểm Hoàng Nam gỡ 3-3, anh tận dụng đà hưng phấn và thắng dễ 11-3.

Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam lần đầu thắng Linh Giang ở vòng chính PPA Tour Asia

Sang set 2, Nam tiếp tục dẫn điểm nhưng bị Linh Giang vượt mặt. Sau khi hòa 6-6, với khoảng nghỉ "time-out", Linh Giang ghi liền 3 điểm, dẫn 9-6. Dù Hoàng Nam nỗ lực rút ngắn, Linh Giang vẫn khép lại set đấu với tỉ số 11-8.

Bước vào set quyết định, người hâm mộ chứng kiến thế trận giằng co ở những điểm đầu, trước khi Hoàng Nam bứt lên dẫn 5-2 rồi 6-4. Linh Giang nỗ lực nhưng giúp cách biệt chỉ được rút ngắn còn 5-7 và không thể tạo bất ngờ, khi Hoàng Nam thắng 11-5, khép lại bằng màn ngược dòng.

Ở trận tứ kết khác, Phúc Huỳnh thắng set đầu trước Jack Wong nhưng bị gỡ hòa 1-1. Set 3 căng thẳng khi hai bên so kè từng điểm. Phúc Huỳnh dù dẫn 8-5 nhưng để đối thủ cân bằng 8-8 rồi ngược dòng thắng 11-8.

Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup- Ảnh 2.

ĐKVĐ Vietnam Open, Phúc Huỳnh dừng bước ở tứ kết

Ở trận đấu sớm hơn, Vinh Hiển trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên góp mặt ở bán kết đơn nam Malaysia Cup khi đánh bại Marco Leung (Ma Cao - Trung Quốc) bằng tỉ số 2-0 (11-3, 11-3). Trận còn lại, tân số 1 đơn nam của DUPR, Christian Alshon (Mỹ), người vừa soán ngôi Ben Johns - dễ dàng vượt qua Mitchell Hargreaves (Úc) 2-0 (11-4, 11-1).

Kết quả này xác định 2 trận bán kết lần lượt là màn đấu của Christian Alshon gặp Lý Hoàng Nam, Jack Wong với Vinh Hiển.

Tin liên quan

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

FPT Play đồng tổ chức và phát sóng độc quyền pickleball PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025

(NLĐO) - Vietnam Cup 20 25 là giải thứ 5 sau 4 giải Open thuộc hệ thống giải pickleball PPA Tour Asia, sẽ khởi tranh tại Đà Nẵng từ ngày 30-9 đến 4-10.

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour, Trịnh Linh Giang lỡ hẹn

(NLĐO) - Hai trận bán kết đơn nam Pro trong chặng cuối của PPA Tour đã diễn ra và xác định hai gương mặt tranh chức vô địch là Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ bởi tay vợt 17 tuổi Việt Nam

(NLĐO) - Tại nội dung đôi nam nữ, Trịnh Linh Giang và Tâm Ken đã sớm dừng bước trước tay vợt 17 tuổi Lê Xuân Đức và Yufei Long sau 2 ván

Lý Hoàng Nam Linh Giang Malaysia Cup
