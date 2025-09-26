Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup

Ở tứ kết đơn nam Malaysia Cup - PPA Tour Asia (từ 24 đến 28-9), Lý Hoàng Nam có lần đầu giành chiến thắng người bạn thân Trịnh Linh Giang tại vòng chính PPA Tour Asia. Sau 3 giải đấu cấp độ Open mà đôi bạn thân cùng tham gia, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang lại có dịp so tài nhau ở đơn nam cấp độ Cup của PPA.

Bước vào trận tứ kết này, Trịnh Linh Giang khởi đầu tốt khi giành điểm trước Lý Hoàng Nam nhưng sau đó để đối thủ lội ngược dòng, dẫn lại 2-1. Cả hai giằng co từng điểm đầu set, thời điểm Hoàng Nam gỡ 3-3, anh tận dụng đà hưng phấn và thắng dễ 11-3.

Lý Hoàng Nam lần đầu thắng Linh Giang ở vòng chính PPA Tour Asia

Sang set 2, Nam tiếp tục dẫn điểm nhưng bị Linh Giang vượt mặt. Sau khi hòa 6-6, với khoảng nghỉ "time-out", Linh Giang ghi liền 3 điểm, dẫn 9-6. Dù Hoàng Nam nỗ lực rút ngắn, Linh Giang vẫn khép lại set đấu với tỉ số 11-8.

Bước vào set quyết định, người hâm mộ chứng kiến thế trận giằng co ở những điểm đầu, trước khi Hoàng Nam bứt lên dẫn 5-2 rồi 6-4. Linh Giang nỗ lực nhưng giúp cách biệt chỉ được rút ngắn còn 5-7 và không thể tạo bất ngờ, khi Hoàng Nam thắng 11-5, khép lại bằng màn ngược dòng.

Ở trận tứ kết khác, Phúc Huỳnh thắng set đầu trước Jack Wong nhưng bị gỡ hòa 1-1. Set 3 căng thẳng khi hai bên so kè từng điểm. Phúc Huỳnh dù dẫn 8-5 nhưng để đối thủ cân bằng 8-8 rồi ngược dòng thắng 11-8.

ĐKVĐ Vietnam Open, Phúc Huỳnh dừng bước ở tứ kết

Ở trận đấu sớm hơn, Vinh Hiển trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên góp mặt ở bán kết đơn nam Malaysia Cup khi đánh bại Marco Leung (Ma Cao - Trung Quốc) bằng tỉ số 2-0 (11-3, 11-3). Trận còn lại, tân số 1 đơn nam của DUPR, Christian Alshon (Mỹ), người vừa soán ngôi Ben Johns - dễ dàng vượt qua Mitchell Hargreaves (Úc) 2-0 (11-4, 11-1).

Kết quả này xác định 2 trận bán kết lần lượt là màn đấu của Christian Alshon gặp Lý Hoàng Nam, Jack Wong với Vinh Hiển.