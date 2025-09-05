Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ bởi tay vợt 17 tuổi Việt Nam

Sau khi loạt trận tứ kết đơn nam Pro của giải PPA Việt Nam 2025 khép lại, các trận đấu vòng 1/8 của nội dung đôi nam nữ Pro cũng đã diễn ra trong chiều 5-9. Bất ngờ tại vòng đấu này sớm đến khi Trịnh Linh Giang và người đánh cặp Tâm Ken bị loại chóng vánh trong 2 set đấu.

Tay vợt số 2 trên BXH PPA Asia, Trịnh Linh Giang, cùng đồng đội Ken Tâm đã phải dừng bước khi để thua cặp đôi trẻ Lê Xuân Đức (17 tuổi) và Yufei Long (Trung Quốc) với tỉ số 0-2.

Trịnh Linh Giang và người đánh cặp dừng bước ở vòng 1/8 đôi nam nữ

Ở set đầu tiên, Linh Giang và Ken Tâm khởi đầu chậm chạp, nhanh chóng bị đối thủ dẫn xa 1-9 trước khi chịu thất bại 2-11. Bước sang set thứ hai, cặp đôi Việt Nam nhập cuộc tốt hơn, vươn lên dẫn 2-1 rồi 4-1. Tuy nhiên, Linh Giang và đồng đội không duy trì được lợi thế khi để Xuân Đức và Yufei Long gỡ hòa 4-4, sau đó bị lật ngược thế trận và thua 4-11, khép lại trận đấu.

Lê Xuân Đức và tay vợt Trung Quốc đánh bại bộ đôi Việt Nam

Thất bại này khiến Linh Giang và Ken Tâm phải dừng bước sớm ở vòng 1/8, trong khi tài năng trẻ Lê Xuân Đức gây ấn tượng mạnh tại giải với chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, ở đơn nam Pro, Xuân Đức đã gặp Linh Giang và chịu thất bại 0-2 ở vòng 1/8 với tỉ số 2-0 (11-8, 11-2) vào sáng nay.

Lê Xuân Đức là tay vợt sinh năm 2008 với xuất phát điểm từ bộ môn quân vợt. Đức đang nổi lên như một hiện tượng khi từng giành huy chương vàng tại nội dung trẻ ở các chặng trước của PPA Tour Asia.

Tại giải đấu này, tay vợt 17 tuổi lần lượt đánh bại Kuldip Mahajan (Ấn Độ) với tỉ số 2-0 (11-5, 11-0), và Hsieh Chen-An 2-0 (11-5, 11-8) để vào vòng chính đơn nam và gặp Linh Giang.



