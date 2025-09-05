Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ bởi tay vợt 17 tuổi Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ bởi tay vợt 17 tuổi Việt Nam

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Tại nội dung đôi nam nữ, Trịnh Linh Giang và Tâm Ken đã sớm dừng bước trước tay vợt 17 tuổi Lê Xuân Đức và Yufei Long sau 2 ván

Sau khi loạt trận tứ kết đơn nam Pro của giải PPA Việt Nam 2025 khép lại, các trận đấu vòng 1/8 của nội dung đôi nam nữ Pro cũng đã diễn ra trong chiều 5-9. Bất ngờ tại vòng đấu này sớm đến khi Trịnh Linh Giang và người đánh cặp Tâm Ken bị loại chóng vánh trong 2 set đấu.

Tay vợt số 2 trên BXH PPA Asia, Trịnh Linh Giang, cùng đồng đội Ken Tâm đã phải dừng bước khi để thua cặp đôi trẻ Lê Xuân Đức (17 tuổi) và Yufei Long (Trung Quốc) với tỉ số 0-2.

Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ tay vợt 17 tuổi - Ảnh 1.

Trịnh Linh Giang và người đánh cặp dừng bước ở vòng 1/8 đôi nam nữ

Ở set đầu tiên, Linh Giang và Ken Tâm khởi đầu chậm chạp, nhanh chóng bị đối thủ dẫn xa 1-9 trước khi chịu thất bại 2-11. Bước sang set thứ hai, cặp đôi Việt Nam nhập cuộc tốt hơn, vươn lên dẫn 2-1 rồi 4-1. Tuy nhiên, Linh Giang và đồng đội không duy trì được lợi thế khi để Xuân Đức và Yufei Long gỡ hòa 4-4, sau đó bị lật ngược thế trận và thua 4-11, khép lại trận đấu.

Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ tay vợt 17 tuổi - Ảnh 2.

Trịnh Linh Giang bị loại ở đôi nam nữ tay vợt 17 tuổi - Ảnh 3.

Lê Xuân Đức và tay vợt Trung Quốc đánh bại bộ đôi Việt Nam

Thất bại này khiến Linh Giang và Ken Tâm phải dừng bước sớm ở vòng 1/8, trong khi tài năng trẻ Lê Xuân Đức gây ấn tượng mạnh tại giải với chiến thắng thuyết phục.

Trước đó, ở đơn nam Pro, Xuân Đức đã gặp Linh Giang và chịu thất bại 0-2 ở vòng 1/8 với tỉ số 2-0 (11-8, 11-2) vào sáng nay.

Lê Xuân Đức là tay vợt sinh năm 2008 với xuất phát điểm từ bộ môn quân vợt. Đức đang nổi lên như một hiện tượng khi từng giành huy chương vàng tại nội dung trẻ ở các chặng trước của PPA Tour Asia.

Tại giải đấu này, tay vợt 17 tuổi lần lượt đánh bại Kuldip Mahajan (Ấn Độ) với tỉ số 2-0 (11-5, 11-0), và Hsieh Chen-An 2-0 (11-5, 11-8) để vào vòng chính đơn nam và gặp Linh Giang.


Theo bảng xếp hạng PPA Asia mới nhất, Hong Wong Kit (Jack Wong) với 2.200 điểm đã vươn lên trước Trịnh Linh Giang (1.800 điểm), do tay vợt Việt Nam không tham dự chặng đấu ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, nội dung đơn nam Pro tại chặng cuối ở Việt Nam đã trở thành cuộc đấu nội bộ, mở ra cơ hội để Linh Giang đòi lại ngôi số 1 trên BXH PPA Asia.

Tin liên quan

Trịnh Linh Giang về nhì sau màn lội ngược dòng bất thành tại Hồng Kông

Trịnh Linh Giang về nhì sau màn lội ngược dòng bất thành tại Hồng Kông

(NLĐO) - Thua 1-2 trước chủ nhà, Trịnh Linh Giang không thể bảo vệ ngôi vương ở PPA Tour Asia - Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng vẫn giữ vị trí số 1 PPA Tour Asia.

Trịnh Linh Giang hạ Lý Hoàng Nam, vào chung kết Pickleball Hồng Kông Open 2025

(NLĐO) - Thắng 2-0 Lý Hoàng Nam ở bán kết đơn nam Pro, Trịnh Linh Giang vào chung kết và tái đấu Jack Wong.

PPA Tour Asia đưa giải pickleball đẳng cấp về Việt Nam vì Trịnh Linh Giang

(NLĐO) - Sau chức vô địch đơn nam ở giải pickleball mở màn PPA Tour Asia của Trịnh Linh Giang, PPA đã công bố Vietnam Open sẽ diễn ra tại TP HCM vào tháng 9.

Trịnh Linh Giang Lê Xuân Đức PPA Tour PPA Vietnam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo