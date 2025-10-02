Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

Tại Nhà thi đấu Tiên Sơn (Đà Nẵng), sáng 2-10, Lý Hoàng Nam gần như "bắt bài" người bạn thân khi thắng dễ 2 set chóng vánh 11-1, 11-0.

Trong set đầu, anh sớm dẫn trước 5-0, trước khi Linh Giang gỡ được điểm danh dự. Phần còn lại, Hoàng Nam ghi liền 6 điểm để kết thúc set với tỉ số 11-1. Bước sang set 2, tay vợt người Tây Ninh khép lại trận đấu với chiến thắng trắng 11-0, đầy áp đảo trước bạn thân.

Lý Hoàng Nam chỉ để thua 1 điểm ở tứ kết trước bạn thân Linh Giang

Ở trận tứ kết khác, Vinh Hiển cũng không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Jack Wong 2-0 (11-4, 11-3). Tay vợt Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ, thậm chí dẫn trước 6-0 trong set 2 trước khi khép lại trận đấu gói gọn trong hai set.

Trước Mitchell Hargreaves (Úc), Phúc Huỳnh thể hiện phong độ ấn tượng khi "nuốt gọn" đối thủ 11-0, 11-2. Set 2 chứng kiến sự vượt trội tuyệt đối của tay vợt Việt Nam khi dẫn 9-1 và kết thúc 11-2.

Cặp tứ kết cuối cùng là màn ngược dòng của tay vợt Trung Quốc, Thomas Yu. Anh để thua set đầu 4-11 trước Kenta Miyoshi (Nhật Bản), nhưng chơi bùng nổ để thắng lại 11-6 và kết liễu bằng chiến thắng trắng 11-0 ở set quyết định.

Với kết quả này, bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chứng kiến hai cặp đấu hấp dẫn giữa Lý Hoàng Nam gặp Vinh Hiển, trong khi Phúc Huỳnh chạm trán Thomas Yu.

Trận chung kết nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu của Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sau chung kết Vietnam Open.