Thể thao

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Tứ kết Giải Pickleball quốc tế PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025 là màn thể hiện sức mạnh của các tay vợt chủ nhà, đặc biệt là Lý Hoàng Nam.

Tại Nhà thi đấu Tiên Sơn (Đà Nẵng), sáng 2-10, Lý Hoàng Nam gần như "bắt bài" người bạn thân khi thắng dễ 2 set chóng vánh 11-1, 11-0.

Trong set đầu, anh sớm dẫn trước 5-0, trước khi Linh Giang gỡ được điểm danh dự. Phần còn lại, Hoàng Nam ghi liền 6 điểm để kết thúc set với tỉ số 11-1. Bước sang set 2, tay vợt người Tây Ninh khép lại trận đấu với chiến thắng trắng 11-0, đầy áp đảo trước bạn thân.

Lý Hoàng Nam thắng "dễ" Linh Giang, Việt Nam có 3 đại diện ở bán kết Pickleball Vietnam Cup- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam chỉ để thua 1 điểm ở tứ kết trước bạn thân Linh Giang

Ở trận tứ kết khác, Vinh Hiển cũng không gặp nhiều khó khăn khi đánh bại Jack Wong 2-0 (11-4, 11-3). Tay vợt Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ, thậm chí dẫn trước 6-0 trong set 2 trước khi khép lại trận đấu gói gọn trong hai set.

Trước Mitchell Hargreaves (Úc), Phúc Huỳnh thể hiện phong độ ấn tượng khi "nuốt gọn" đối thủ 11-0, 11-2. Set 2 chứng kiến sự vượt trội tuyệt đối của tay vợt Việt Nam khi dẫn 9-1 và kết thúc 11-2.

Cặp tứ kết cuối cùng là màn ngược dòng của tay vợt Trung Quốc, Thomas Yu. Anh để thua set đầu 4-11 trước Kenta Miyoshi (Nhật Bản), nhưng chơi bùng nổ để thắng lại 11-6 và kết liễu bằng chiến thắng trắng 11-0 ở set quyết định.

Với kết quả này, bán kết Vietnam Cup 2025 sẽ chứng kiến hai cặp đấu hấp dẫn giữa Lý Hoàng Nam gặp Vinh Hiển, trong khi Phúc Huỳnh chạm trán Thomas Yu. 

Trận chung kết nhiều khả năng sẽ là màn tái đấu của Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh sau chung kết Vietnam Open.

Tin liên quan

Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup

Lý Hoàng Nam lần đầu hạ Linh Giang, xác định cặp bán kết Malaysia Cup

(NLĐO) - Khép lại tứ kết Malaysia Cup 2025 - PPA Tour Asia, vòng bán kết xác định 4 tay vợt góp mặt là Lý Hoàng Nam, Vinh Hiển, Christian Alshon và Jack Wong.

Phúc Huỳnh hạ Lý Hoàng Nam, lần đầu vô địch PPA Tour pickleball

(NLĐO) - Lý Hoàng Nam thua chóng vánh trước Phúc Huỳnh trong hai set đấu và lỡ cơ hội vô địch trong trận chung kết đơn nam pickleball Pro đầu tiên tại PPA Tour.

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết PPA Tour, Trịnh Linh Giang lỡ hẹn

(NLĐO) - Hai trận bán kết đơn nam Pro trong chặng cuối của PPA Tour đã diễn ra và xác định hai gương mặt tranh chức vô địch là Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh.

Lý Hoàng Nam Trịnh Linh Giang pickleball Phúc Huỳnh PPA Tour ASIA Vinh Hiển Vietnam Cup
