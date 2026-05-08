Thể thao

Lý Hoàng Nam tranh tài tại Giải Pickleball có tiền thưởng lên đến 3 tỉ đồng

Tường Phước

(NLĐO) - Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam sẽ tham dự Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở Rộng 2026 có tổng số tiền thưởng lên đến 3 tỉ đồng

Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) và FPT Play chính thức công bố tổ chức Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở rộng 2026. Giải đấu dự kiến quy tụ gần 600 vận động viên hàng đầu trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 4 đến 7-6-2026 tại TP HCM.

Với thông điệp "Step into the Flow", giải đấu tôn vinh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và bùng nổ cảm hứng – nơi chiến thuật, bản lĩnh và sự kết nối nhịp nhàng giữa vận động viên tạo nên những trận đấu hấp dẫn. "Flow" trong pickleball chính là trạng thái thăng hoa, giúp các tay vợt đạt hiệu suất cao nhất.

Vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp) với quy định cụ thể: vòng bảng BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp BO1 rally 21 và chung kết BO3 rally 15. Thể thức này hứa hẹn mang đến tốc độ cao, kịch tính và nhiều tình huống chiến thuật ấn tượng.

Tay vợt số 1 Việt Nam từng tạo nên cú sốc lớn ở PPA Tour

Đáng chú ý, Lý Hoàng Nam sẽ tham gia tranh tài tại giải đấu kỳ này. Tay vợt số 1 Việt Nam từng tạo nên cú sốc lớn ở PPA Tour, Việt Nam Cup 2026 khi đánh bại hạt giống số 2 Christian Alshon (hạng 4 thế giới) trong 3 ván, trước khi vượt qua Trương Vinh Hiển trong trận chung kết để đoạt chức vô địch.

Ban tổ chức cho biết, PVNA đảm nhận vai trò quản lý chuyên môn, trong khi Pickleball World Communications (PWC Pickleball) phụ trách truyền thông quốc tế. Sự tham gia của các đơn vị này nhằm đảm bảo giải đấu đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, công bằng và có sức lan tỏa rộng rãi.

Lý Hoàng Nam trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo công bố Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026

Michelob ULTRA thuộc Tập đoàn Anheuser-Busch InBev (AB InBev) – là Nhà tài trợ Danh xưng của Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á Mở rộng 2026. Ông Craig MacLean, Tổng Giám đốc điều hành AB InBev khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: "Pickleball là môn thể thao năng động, cởi mở và giàu tính kết nối, rất đồng điệu với tinh thần của Michelob ULTRA. Chúng tôi vinh dự đồng hành cùng giải đấu năm nay".

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC, nhấn mạnh: "Giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời kết nối cộng đồng pickleball trong nước với khu vực và thế giới".

FPT Play đảm bảo phát sóng chuyên nghiệp

FPT Play tiếp tục khẳng định vai trò đồng tổ chức và đơn vị phát sóng độc quyền. Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, cho biết: "Chúng tôi sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất tương đương các giải pickleball chuyên nghiệp khu vực, với tối đa 8 camera tại sân trung tâm, mang đến hình ảnh Full HD và bình luận chuyên sâu cho khán giả".

Toàn bộ giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play (website, ứng dụng Smart TV, mobile, FPT Play Box) cùng các kênh mạng xã hội chính thức.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa AAC, FPT Play, Michelob ULTRA, PVNA PWC Pickleball, Giải Pickleball Michelob ULTRA châu Á Mở rộng 2026 hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao lớn, góp phần thúc đẩy phong trào pickleball tại Việt Nam và khu vực châu Á.

Lý Hoàng Nam thắng dễ Vinh Hiển, vô địch PPA Tour Asia 1.000 tại Hà Nội

(NLĐO) - Khép lại 2 set đấu, Lý Hoàng Nam đã đánh bại Trương Vinh Hiển để vô địch Giải Pickleball PPA Tour Asia 1000 tại Hà Nội trong chiều nay (5-4).

