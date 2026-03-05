HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lý Liên Kiệt: "Sao không nói tôi có tim Huawei, gan Xiaomi, thận Tesla"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Lý Liên Kiệt lần nữa hài hước đáp trả những tin đồn trên mạng rằng ông đã cấy ghép tim, gan để kéo dài tuổi thọ.

Trong một buổi diễn thuyết thiện nguyện tại Đài Loan (Trung Quốc) ngày 4-3, Lý Liên Kiệt tiếp tục bác bỏ những tin đồn vô căn cứ lan tỏa trên mạng xã hội về mình.

Ông hài hước sử dụng những thương hiệu công nghệ lớn để mỉa mai trí tưởng tượng kỳ quái của một bộ phận cư dân mạng: "Sao các bạn không nói luôn là tôi có trái tim Huawei, lá gan Xiaomi và quả thận Tesla".

Lý Liên Kiệt: "Sao không nói tôi có tim Huawei, gan Xiaomi, thận Tesla" - Ảnh 1.

Lý Liên Kiệt hiện tại trẻ trung so với giai đoạn trước đó

Lý Liên Kiệt: "Sao không nói tôi có tim Huawei, gan Xiaomi, thận Tesla" - Ảnh 2.

Nhiều tin đồn về ông sau khi có sự thay đổi ngoại hình lớn

Tháng 8-2025, Lý Liên Kiệt sau khi trải qua phẫu thuật loại bỏ khối u lành tính ở cổ, đã cải thiện đáng kể ngoại hình. Ông có làn da hồng hào trở lại, tóc bạc đã chuyển sang đen và tương phản rõ rệt với vẻ ngoài tiều tụy trước đó.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự kinh ngạc, bởi thời điểm trước đó thì trông hệt ông lão 80 tuổi nhưng hiện tại đã trẻ trung trở lại như khoảng 50 tuổi.

Một số đồn thổi rằng ông lão hóa ngược nhờ ghép tim, gan, thay đổi nội tạng…

Lý Liên Kiệt đã hai lần lên tiếng bác bỏ. Lần đầu là tháng 11-2025, ông phát hành video clip cởi trần đi bơi, cho thấy trước ngực không có sẹo phẫu thuật để chứng minh chưa từng ghép tim. Bởi người ghép tim cần phẫu thuật mở lồng ngực và có thể để lại sẹo dài hơn 15 cm.

Tháng 12-2025, ông phát sóng trực tiếp, không dùng bộ lọc, hỏi thẳng cộng đồng mạng: "Tại sao phải mạo hiểm ghép tim nếu tim bạn khỏe mạnh, không bệnh tật gì? Nguy cơ đào thải lớn hơn nhiều so với lợi ích đạt được".

Dẫu đã nhiều lần đích thân bác bỏ tin đồn, Lý Liên Kiệt vẫn chịu công kích từ một số người không tin vào biện giải của ông. Họ vẫn cho rằng nam diễn viên này đã thực hiện những thủ thuật y tế, tâm linh không chính thống để lão hóa ngược.

Lý Liên Kiệt: "Sao không nói tôi có tim Huawei, gan Xiaomi, thận Tesla" - Ảnh 3.

Lý Liên Kiệt cởi trần để chứng minh chưa từng phẫu thuật ghép tim

Lý Liên Kiệt: "Sao không nói tôi có tim Huawei, gan Xiaomi, thận Tesla" - Ảnh 4.

Ông đã lần thứ ba bác bỏ tin đồn thay nội tạng

Tin liên quan

Lý Liên Kiệt trao quyền đại sứ cho Ngô Kinh

Lý Liên Kiệt trao quyền đại sứ cho Ngô Kinh

(NLĐO) - Lý Liên Kiệt và Ngô Kinh đều là ngôi sao võ thuật của điện ảnh châu Á, và họ chỉ khác nhau hai chữ "thế hệ".

Lời chào lạ lẫm từ Lý Liên Kiệt

(NLĐO) - Xuất hiện sau thời gian dài ở ẩn, ngôi sao phim hành động châu Á Lý Liên Kiệt gởi lời chào: "Xin chào, tôi vẫn chưa chết".

Cuộc sống của hai biểu tượng võ thuật Thành Long, Lý Liên Kiệt bây giờ ra sao?

(NLĐO)- Truyền thông quốc tế lan truyền những hình ảnh cho thấy ngoại hình của siêu sao võ thuật Thành Long đang trở nên già nua, xập xệ khiến khán giả xót xa.

ghép tim tin đồn Lý Liên Kiệt thay nội tạng
