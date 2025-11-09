Lý Liên Kiệt tươi trẻ phơi phới, liên tục bác tin đồn "mổ tim"

Truyền thông Hoa ngữ mới đây tiếp tục đăng tải xoay quanh chuyện Lý Liên Kiệt trông tươi tắn, khỏe khoắn ở tuổi 62. Ngoài mái tóc đen nhánh, tràn đầy năng lượng, ông còn trông hoạt bát, tươi tắn, trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài hốc hác, đi phải có người dìu vào đầu năm nay.

Ngay khi những hình ảnh tươi trẻ của Lý Liên Kiệt lan tỏa, hàng loạt tin đồn xuất hiện. Những đồn đoán cho rằng ông đã thực hiện thành công nghi thức tâm linh. Một số khác khẳng định nam diễn viên "mổ tim" thay bằng trái tim một nhà sư trẻ qua đời do tai nạn giao thông.

Lý Liên Kiệt từng già nua, hốc hác lúc 61 tuổi

Thế nhưng giờ lại trẻ trung ở tuổi 62

Nhiều tin đồn xoay quanh ông

Lý Liên Kiệt linh hoạt với thân hình khỏe mạnh

Trước những tin đồn, Lý Liên Kiệt đã đăng tải video clip tại nhà riêng, tập thể dục, cởi trần đi bơi, chứng minh không có sẹo "mổ tim". Ông nhắc nhở cộng đồng mạng cần có phán đoán độc lập, đừng lợi dụng người đã khuất hay tin vào những đồn đoán sai sự thật.

Vào tháng 8, Lý Liên Kiệt từng phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính ở cổ. Sau ca phẫu thuật, ông nghỉ ngơi và nhiều người cho rằng có thể đây là lý do sức khỏe phục hồi khiến ông trở nên như hiện tại.

Dù Lý Liên Kiệt liên tục bác bỏ tin đồn sai lệch, những bàn tán và ồn ào quanh vụ việc vẫn chưa dừng lại. Một số người cho rằng ông "có tật giật mình" nên mới liên tục chứng minh; Nếu tim không đổi thì chắc chắn đã đổi một bộ phận nào đó khác…

Một số lại cho rằng trước đó ông bị bệnh và giờ đã phục hồi nên cơ thể trở lại với tình trạng trẻ trung, linh hoạt so với lúc bệnh. Đây là chuyện bình thường.

"Người bình thường nào rồi cũng phải già đi nhưng họ sẽ không gục ngã" - Lý Liên Kiệt từng chia sẻ.

Một thay đổi kinh ngạc