Văn hóa - Văn nghệ

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) - Mỹ nhân cổ trang Hà Tình, từng tham gia "Tứ đại danh tác": "Tây du ký", "Hồng lâu mộng", "Tam Quốc diễn nghĩa", "Thủy Hử truyện", qua đời tuổi 61.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 14-12 thông tin về sự ra đi của mỹ nhân cổ trang Hà Tình. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên qua đời thanh thản tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Lễ tiễn biệt bà sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ ngày 15-12 tại nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Trước đó, một blogger chuyên về phim ảnh đã thông tin Hà Tình qua đời trên mạng xã hội bằng bức ảnh đen trắng cùng với dòng chú thích: "Thiên đường không có đau đớn! Mong mỹ nhân Hà Tình yên nghỉ".

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Hà Tình qua đời

Blogger này còn tiết lộ Hà Tình luôn mong muốn sống khép kín sau khi lâm bệnh để mọi người mãi nhớ đến hình ảnh xinh đẹp của bà.

Ban đầu, một số người không tin Hà Tình qua đời, cho rằng chỉ là đồn thổi nhưng khi cáo phó được đưa ra thì những lời chia buồn, thương tiếc dồn dập.

Hà Tình sinh năm 1964, chính thức gia nhập làng giải trí năm 1983. Bà là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc từng đóng trong các phim chuyển thể từ cả bốn tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc, còn được gọi là "Tứ đại danh tác". Bà được ngợi ca là "mỹ nhân cổ trang đẹp nhất".

Theo đó, Hà Tình từng vào vai Linh Cát Bồ Tát trong "Tây du ký" 1986, Tần Khả Khanh trong "Hồng lâu mộng" 1987, Tiểu Kiều trong "Tam Quốc diễn nghĩa" 1993, Lý Sư Sư trong "Thủy Hử truyện". Khi hóa thân thành Lý Sư Sư, bà được công nhận là nàng Lý Sư Sư xinh đẹp nhất cho đến ngày nay.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 2.

Lý Sư Sư xinh đẹp của "Thủy Hử ruyện"

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 3.

Các tạo hình cổ trang của Hà Tình

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 4.

Bà được khen ngợi là đại mỹ nhân cổ trang

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 5.

Hà Tình cũng là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc tham gia hết cả "Tứ đại danh tác"

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 6.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 7.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 8.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 9.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 10.

Hà Tình tham gia nhiều phim khác và đam mê nghề vẫn cháy bỏng trong bà những năm tháng sau này. Bà từng đóng trong "Nữ y Minh Phi truyện" năm 2015.

Về đời sống riêng, bà từng kết hôn cùng tài tử Hứa Á Quân và có một con trai. Họ ly dị năm 2003 bởi Hứa Á Quân ngoại tình, con trai theo mẹ. Về sau, bà kết hôn cùng diễn viên Liêu Kinh Sinh và hạnh phúc đến nay.

"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời - Ảnh 11.

Tin liên quan

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời

"Cậu bé đẹp nhất thế giới" qua đời

(NLĐO) - Nam diễn viên, nhạc sĩ người Thụy Điển Björn Andrésen đã qua đời ngày 25-10, hưởng thọ 70 tuổi.

Ban nhạc đau buồn vì thành viên qua đời tuổi 37

(NLĐO) - Các thành viên ban nhạc The Stray bày tỏ thương tiếc nghệ sĩ Lim Jae-wook, người đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 37.

Nữ ca sĩ Lee Min qua đời đột ngột ở tuổi 46

(NLĐO) - Nữ ca sĩ Lee Min - thành viên nhóm nhạc đôi nữ As One, được phát hiện tử vong tại nhà riêng ngày 5-8, hưởng dương 46 tuổi.

