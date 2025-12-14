"Lý Sư Sư xinh đẹp nhất" Hà Tình qua đời

Truyền thông Hoa ngữ ngày 14-12 thông tin về sự ra đi của mỹ nhân cổ trang Hà Tình. Theo thông tin từ gia đình, nữ diễn viên qua đời thanh thản tại Bắc Kinh - Trung Quốc.

Lễ tiễn biệt bà sẽ diễn ra từ lúc 10 giờ ngày 15-12 tại nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Trước đó, một blogger chuyên về phim ảnh đã thông tin Hà Tình qua đời trên mạng xã hội bằng bức ảnh đen trắng cùng với dòng chú thích: "Thiên đường không có đau đớn! Mong mỹ nhân Hà Tình yên nghỉ".

Nữ diễn viên Hà Tình qua đời

Blogger này còn tiết lộ Hà Tình luôn mong muốn sống khép kín sau khi lâm bệnh để mọi người mãi nhớ đến hình ảnh xinh đẹp của bà.

Ban đầu, một số người không tin Hà Tình qua đời, cho rằng chỉ là đồn thổi nhưng khi cáo phó được đưa ra thì những lời chia buồn, thương tiếc dồn dập.

Hà Tình sinh năm 1964, chính thức gia nhập làng giải trí năm 1983. Bà là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc từng đóng trong các phim chuyển thể từ cả bốn tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc, còn được gọi là "Tứ đại danh tác". Bà được ngợi ca là "mỹ nhân cổ trang đẹp nhất".

Theo đó, Hà Tình từng vào vai Linh Cát Bồ Tát trong "Tây du ký" 1986, Tần Khả Khanh trong "Hồng lâu mộng" 1987, Tiểu Kiều trong "Tam Quốc diễn nghĩa" 1993, Lý Sư Sư trong "Thủy Hử truyện". Khi hóa thân thành Lý Sư Sư, bà được công nhận là nàng Lý Sư Sư xinh đẹp nhất cho đến ngày nay.

Lý Sư Sư xinh đẹp của "Thủy Hử ruyện"

Các tạo hình cổ trang của Hà Tình

Bà được khen ngợi là đại mỹ nhân cổ trang

Hà Tình cũng là nữ diễn viên duy nhất của Trung Quốc tham gia hết cả "Tứ đại danh tác"

Hà Tình tham gia nhiều phim khác và đam mê nghề vẫn cháy bỏng trong bà những năm tháng sau này. Bà từng đóng trong "Nữ y Minh Phi truyện" năm 2015.

Về đời sống riêng, bà từng kết hôn cùng tài tử Hứa Á Quân và có một con trai. Họ ly dị năm 2003 bởi Hứa Á Quân ngoại tình, con trai theo mẹ. Về sau, bà kết hôn cùng diễn viên Liêu Kinh Sinh và hạnh phúc đến nay.