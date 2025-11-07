"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) – Tài tử gạo cội Lưu Đại Cương, được biết đến với vai Sa Tăng trong phim "Tây du ký", qua đời ở tuổi 78.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 7-11 thông tin về việc Lưu Đại Cương qua đời sau thời gian chiến bị bệnh. Theo đó, ông ra đi vĩnh viễn ở Bắc Kinh – Trung Quốc ngày 3-11 nhưng đến nay gia đình mới đăng cáo phó lên các trang mạng xã hội.

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời - Ảnh 1.

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời - Ảnh 2.

Ông hưởng thọ 78 tuổi

"Sa Tăng" Lưu Đại Cương qua đời - Ảnh 3.

Họ tuyên bố trong cáo phó rằng sẽ làm theo di nguyện của ông là tổ chức tang lễ đơn giản. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ thương tiếc. 

Nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng tưởng nhớ: "Lưu Đại Cương - nổi tiếng với vai Sa Tăng trong phim Tây Du Ký - đã qua đời! Cầu mong ông an nghỉ và tái sinh ở cõi tịnh độ".

Lưu Đại Cương sinh năm 1947 tại Bắc Kinh, là nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng ở Trung Quốc đại lục, một diễn viên hạng nhất quốc gia. 

Ông thay thế diễn viên Diêm Hoài Lễ đóng vai Sa Tăng trong "Tây du ký" phiên bản 1986 (phần 2). Năm 2007, ông hợp tác với Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy trong bộ phim truyền hình thần thoại quy mô lớn "Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký", một lần nữa vào vai Sa Tăng.

Ông từng tham gia các phim: "Ỷ thiên đồ long ký: Ma giáo giáo chủ", "Thư kiếm ân cừu lục", "Tam quốc diễn nghĩa", "Võ Tắc Thiên", "Truyền kỳ Quan Âm", "Tể tướng Lưu gù"…

Diễn viên Diêm Hoài Lễ đã qua đời năm 2009 do bệnh phổi. Như vậy, cả hai diễn viên thủ vai Sa Tăng trong "Tây du ký" bản kinh điển đều đã qua đời.

Tin liên quan

Biên kịch cuối cùng của “Tây Du Ký” qua đời

Biên kịch cuối cùng của “Tây Du Ký” qua đời

(NLĐO) – Đới Anh Lộc – một trong ba biên kịch của phim “Tây Du Ký” phát sóng năm 1986, đã qua đời tại Bắc kinh – Trung Quốc vào ngày 14-3, hưởng thọ 82 tuổi.

Các phiên bản “Tây Du Ký”, “Thiên long bát bộ” bị ném đá

(NLĐO) - Màn ảnh Trung Quốc có nhiều phim được nhà sản xuất làm mới nhiều lần trong đó phải kể đến “Tây Du Ký”, “Thiên long bát bộ”. Bên cạnh những phiên bản được xem là tạm được thì cũng có không ít sự sáng tạo quá đà dẫn đến bị “ném đá”, chỉ trích vì không bằng các tác phẩm ghi dấu ấn trước.

Nam diễn viên đóng Như Lai Phật Tổ của phim “Tây Du Ký” đột tử

(NLĐO) – Nam diễn viên gạo cội Trình Tư Hàn, được biết đến nhiều với vai diễn Như Lai Phật Tổ trong phim “Tây Du Ký” bản năm 1986, đã qua đời do nhồi máu cơ tim vào ngày 6-11.

qua đời thương tiếc Lưu Đại Cương Sa Tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo