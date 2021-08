MẶC SANH (cựu chiến binh TP Đà Nẵng): Phải chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương

Qua hoạt động thực tiễn cho thấy có một số người, cả cán bộ đảng viên, không nghiêm túc trong các sinh hoạt tập thể như: Hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, họp thường kỳ của chi bộ, Đảng bộ hoặc họp chuyên đề tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở. Điều này mới nghe tưởng chừng vô hại nhưng rõ ràng rất ảnh hưởng đến chất lượng của sinh hoạt tập thể.

Các biểu hiện thường thấy nhất của việc không nghiêm túc này là:

- Chấp hành giờ giấc không nghiêm. Đi trễ về sớm là dễ thấy nhất. Trong giai đoạn dịch Covid-19 này, do phải họp trên mạng nhiều nên tình trạng tham gia họp trễ lại càng diễn ra. Đây là hành vi thiếu tôn trọng tập thể. Do đó, nếu chủ tọa cuộc họp không kiên quyết chấn chỉnh thì vô hình trung làm cho những người chấp hành nghiêm giờ họp phải chờ đợi, chưa kể trong đó có nhiều người tuổi cao sức yếu. Khá nhiều cuộc họp đang diễn ra nhưng không ít đại biểu đã âm thầm "cáo lui" vì đủ thứ lý do. Có người vẫn vào chat room họp nhưng tắt chế độ video để không ai thấy hình... Tóm lại, với chuyện đi trễ về sớm trong các cuộc họp, chúng ta cần có thái độ dứt khoát tẩy chay bằng việc nghiêm túc chấp hành tốt giờ giấc.

- Khi cuộc họp tiến hành nhưng có người mang báo ra đọc, trước thì một người xem rồi sau là chuyền tay nhau xem, tự nhiên hình thành "tổ đọc báo", mặc người chủ trì cuộc họp nhắc nhở cũng bằng không. Có người nói thẳng rằng những người này đi họp chỉ để điểm danh chứ họp hành nỗi gì! Rõ ràng, đó là hành vi thiếu tôn trọng sự kiện và người chủ trì, không thể chấp nhận.

- Trong khi diễn giả đang tập trung dồn hết tâm lực để truyền đạt nội dung thì trong hội trường thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện chỗ này chỗ khác có vài ba vị xúm lại nói chuyện riêng, say sưa bàn luận về một đề tài mà họ quan tâm, mặc cho rất nhiều người nhìn họ với thái độ khó chịu. Có người ví họp hành mà cứ như ở ngoài chợ, quả không sai.

- Tùy tiện sử dụng điện thoại di động, iPad, thậm chí cả laptop dù đã có quy định trong nội quy cuộc họp. Chủ tọa nhắc nhở nhưng không ít người phớt lờ, thậm chí cứ nói chuyện qua điện thoại oang oang như chỗ không người. Có người nói to át cả tiếng của người đang phát biểu tại cuộc họp.

Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ của các cơ quan hành chính, nhằm giảm bớt phiền hà, tạo thuận tiện cho người dân, trong đó có việc cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp để giảm bớt lãng phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Tham gia họp hành nghiêm túc cũng là một biểu hiện của việc chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương.

Báo cáo Chính trị do Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua đã chỉ rõ: "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế đô, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo...".

Cần liên hệ quan điểm chỉ đạo rất sâu sát của Đảng với những chuyện nêu trên để mỗi người chúng ta đều tự suy nghĩ.

MINH THỐ (cán bộ hưu trí TP Thủ Đức, TP HCM): Thống nhất cao trong ý chí và hành động

"Tôi biểu dương bà con đã hy sinh quyền lợi riêng để thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước trong phòng chống dịch. Lòng dân ủng hộ, chúng ta thành công; dân không ủng hộ, chúng ta không thành công". Đây là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm và động viên y - bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại một số cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân F0, chốt kiểm dịch, mô hình cung ứng hàng hóa cho người dân ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội sáng 13-8.

Tôi rất tâm đắc với lời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bởi lẽ, "cuộc chiến" chống dịch Covid-19 đã cho thấy mức độ rất khốc liệt, nếu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân không nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động thì sẽ khó thành công. Người dân tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước nên mới có những hành động "hy sinh quyền lợi riêng để thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước". Rất mong mỗi người dân trong lúc này hãy tiếp tục tuân thủ các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành y tế để cả nước sớm đạt các mục tiêu trong phòng chống dịch Covid-19.