Huyện Tân Phú Đông nằm trên cù lao Lợi Quan trải dọc cuối sông Tiền - một vùng đất còn nhiều khó khăn của tỉnh Tiền Giang. Những ngày gần đây, nhiều người dân ở đây nhắc đến chuyện cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Phú Đông thực hiện công trình "Thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) tại nhà" với thái độ trân trọng.



Vượt qua khó khăn

Huyện Tân Phú Đông có 6 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng dân số khoảng 46.000 người.

Thời gian đầu triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD, Công an huyện Tân Phú Đông được Công an tỉnh Tiền Giang hỗ trợ, bởi đây là đơn vị có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực. Một tổ công tác được công an tỉnh phân công về huyện đảo này để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Sau 1 tuần, nhận thấy Công an huyện Tân Phú Đông có thể "tự thân vận động" tốt, tổ công tác của công an tỉnh được điều động đến hỗ trợ địa phương khác. Thế là từ cuối tháng 3-2021, 2 tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD của Công an huyện Tân Phú Đông hoạt động hết công suất. Một tổ thường trực tại công an huyện và một tổ lưu động tại các xã. Cù lao Lợi Quan từ đó đèn sáng thâu đêm tại các điểm cấp CCCD, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Tổ công tác của Công an huyện Tân Phú Đông đến nhà dân ở vùng sâu, vùng xa làm thủ tục cấp CCCD

Đến giữa tháng 5-2022, sau hơn một năm triển khai, Công an huyện Tân Phú Đông đã thu nhận được hơn 40.000 hồ sơ cấp CCCD, đạt trên 86% kế hoạch. Huyện vẫn còn khoảng 6.000 hồ sơ cần thực hiện. Đặc thù ở địa phương này là có một bộ phận người dân làm nghề đánh bắt cá xa bờ hoặc đi xa không rõ địa chỉ nên tiến độ cấp CCCD chậm lại vào giai đoạn nước rút. Mặt khác, nhiều người dân chưa thực hiện được hồ sơ do già yếu, bệnh tật, không đi lại được.

Công trình ý nghĩa

Từ thực tế, Đội Cảnh sát quản lý hành chính đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Phú Đông thành lập tổ công tác địa bàn. Tổ này đến từng hộ tuyên truyền về tầm quan trọng của CCCD, đồng thời kết hợp với chính quyền các xã rà soát, lập danh sách người dân có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật không thể đi lại được để đến tận nhà thu nhận hồ sơ.

Sau khi xác định trên địa bàn còn hàng trăm người dân cần thực hiện thủ tục cấp CCCD, công trình "Thu nhận hồ sơ cấp CCCD tại nhà" của Công an huyện Tân Phú Đông ra đời, do Đội Cảnh sát quản lý hành chính làm nòng cốt, với sự tham gia tích cực của công an các xã và đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, dân quân…

Lên đường đến nhà dân

Đã qua rồi thời gian đầy áp lực, những tháng ngày đèn sáng xuyên đêm với giấc ngủ vội vàng để thay ca tại các tổ thu nhận hồ sơ cấp CCCD, song lại bắt đầu cho những vất vả khác. Điều kiện di chuyển ở Tân Phú Đông không giống những địa phương khác. Nhiều hộ ở cách xa trung tâm huyện hơn chục cây số, đường sá không thể sử dụng xe máy nên tổ công tác phải đi bộ qua những cánh đồng heo hút hoặc những đầm nuôi thủy sản. Khi thời tiết thất thường, tổ công tác phải tìm cách bảo quản máy móc, nhất là các thiết bị điện tử, rồi phải bảo đảm điều kiện mạng internet khi đến nhà dân. Có những nhà dân, tổ công tác phải dùng thuyền mới tiếp cận được...

Thượng tá Võ Phương Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Tân Phú Đông - khẳng định: "Dù khó khăn đến đâu thì cấp ủy, ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Phú Đông cũng như các lực lượng tình nguyện vẫn quyết tâm thực hiện tốt công trình. Ngoài việc bảo đảm chỉ tiêu do lãnh đạo giao, công trình này còn có ý nghĩa bảo đảm kịp thời các điều kiện để người dân có thể thực hiện tiện ích từ dịch vụ công theo mục tiêu đề ra".

Trên tinh thần đó, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất. Hàng loạt trường hợp nhờ vậy đã được cấp CCCD tại nhà.

Nguồn động viên vô giá

Một trong những nguồn động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Phú Đông là tiếng trẻ em: "Ba mẹ ơi, mấy chú công an kìa", khi thấy tổ công tác lội ruộng từ xa đến.

Rời cơ quan khi rạng sáng và có lúc trở về trên chuyến đò khi mặt sông lấp lánh ánh trăng khuya, vậy mà thành viên trong tổ ai cũng vui. Tình cảm của người dân đã giúp những người thực hiện nhiệm vụ thêm ấm lòng, quyết tâm càng cao để phục vụ nhân dân.

Ông Trần Văn Xẹo - ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông - do chăm sóc người vợ bị bệnh nên không đi lại được. Khi có chủ trương cấp CCCD trên toàn quốc, ông đã thực hiện xong và rất muốn vợ cũng có CCCD nhưng bà không thể đi lại, cảnh nhà lại neo đơn.

Tổ công tác đến nhà một người già làm thủ tục hồ sơ để cấp CCCD

Hôm tổ công tác đến nhà, ông Xẹo cười vui suốt buổi. Ông bày tỏ: "Vợ tôi tưởng không làm CCCD được. Tổ công tác vất vả đường xa đến tận nhà để làm CCCD, tôi rất thương anh em. Người già cả như vợ chồng tôi có được đầy đủ giấy tờ thì vui lắm. Cảm ơn tổ công tác rất nhiều". Nói xong, ông lại cười. Tiếng cười ấy theo tổ công tác trên suốt chặng đường trơn trượt khi rời nhà ông Xẹo để di chuyển sang hộ dân khác.

Anh Nguyễn Ngọc Thạch, ngụ ấp Tân Hòa, cảm kích: "Mẹ tôi già yếu lại bị bệnh huyết áp, không đi lại được. Nhờ các anh công an huyện, xã đến tận nhà làm CCCD cho mẹ, gia đình tôi rất vui mừng và biết ơn tổ công tác".