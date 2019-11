Bình Dương là một trong các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có thế mạnh về phát triển công nghiệp với 29 khu công nghiệp (KCN), 12 cụm công nghiệp, 39.341 doanh nghiệp (DN) đăng ký hoạt động. Tỉnh có gần 2,5 triệu người thì công nhân và người lao động trong các DN chiếm gần 50%.



Có giải pháp cụ thể

Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển tổ chức Đảng trong DN ngoài khu vực nhà nước (KVNN) là rất khó khăn do số lượng Đảng viên trong một DN không nhiều; làm việc phân tán; công việc không ổn định; thiếu sự quan tâm, ủng hộ của chủ DN...

Để khắc phục những khó khăn nói trên và với đặc điểm của địa phương, nhiều năm qua Bình Dương luôn xác định nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong các DN ngoài KVNN là hết sức quan trọng; các cấp ủy trong toàn Đảng bộ luôn quán triệt và tập trung thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN ngoài KVNN; trong từng giai đoạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đều xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Riêng nhiệm kỳ 2016-2020 đã xây dựng Chương trình số 16-CTr/TU, ngày 9-6-2016 về tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DN ngoài KVNN.

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương cũng ban hành 2 đề án với các giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ nguồn lực để các đơn vị có thêm điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức Đảng và cán bộ được phân công đã kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên; phát huy tinh thần trách nhiệm đến từng DN, khu vực công nhân sinh sống, kiên trì tuyên truyền, vận động quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, Công đoàn viên tiêu biểu trong các DN; tiếp xúc, vận động nhiều Đảng viên còn sinh hoạt ở nơi cư trú chuyển sinh hoạt về tổ chức Đảng tại DN.

Với DN ít tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DN hoạt động, không ủng hộ chủ trương thành lập các tổ chức cũng như kết nạp công nhân, người lao động đang làm việc tại DN của mình vào Đảng… thì các cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp LĐLĐ tỉnh kiên trì tiếp xúc chủ DN, vận động, thuyết phục, giúp họ nhìn ra những mặt lợi khi có cơ sở Đảng tại DN; nhất là Đảng viên sẽ gương mẫu, lãnh đạo, vận động công nhân, người lao động chấp hành nghiêm túc pháp luật cũng như các quy định của DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN...

Nhiều chi bộ Đảng tại DN đã được thành lập nhanh chóng sau những cuộc thuyết phục như thế và Đảng viên đã tham gia tích cực vào việc bảo vệ tài sản, an ninh trật tự cho DN.

Công nhân lao động làm việc trong một doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Bình Dương.Ảnh: Xuân Thi

Phải quyết tâm chính trị cao

Nhờ nỗ lực đồng bộ trên nhiều mặt, Bình Dương đã thành lập được 76 tổ chức cơ sở Đảng trong DN ngoài KVNN (chiếm 11,35% trong tổng số tổ chức Đảng của tỉnh).

Riêng năm 2018 phát triển được 20 tổ chức Đảng (tăng 5 tổ chức Đảng so năm 2017); các Đảng bộ kết nạp 151 Đảng viên, nâng số Đảng viên đang làm việc trong các DN ngoài KVNN lên 3.781 người, chiếm 8,12% tổng số Đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 2.526 Đảng viên sinh hoạt trong các tổ chức Đảng trong DN, 1.255 Đảng viên làm việc trong các DN chưa có tổ chức Đảng; số Đảng viên lãnh đạo quản lý DN là 163 người, công nhân lao động 2.522 người; bí thư là lãnh đạo quản lý DN có 53 người, chủ DN 18 người.

Bình Dương đã xây dựng được 4 Đảng bộ cơ sở ở 4 KCN (Nam Tân Uyên, Việt Nam - Singapore, Sóng Thần, Mỹ Phước). Trong mỗi Đảng bộ có nhiều chi bộ tại các DN, đặc biệt có một số chi bộ được thành lập trong DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Kết quả đạt được tuy khả quan nhưng vẫn chưa tương xứng điều kiện cụ thể của một địa phương phát triển công nghiệp, dịch vụ như Bình Dương. Tỉnh xác định vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều hạn chế, khó khăn mang tính khách quan như đã nêu; mặt khác, về chủ quan, hầu hết cán bộ Đảng viên làm công tác kiêm nhiệm, do đó ít nhiều còn lúng túng; ý thức chính trị của một bộ phận công nhân chưa cao, do áp lực và bị chi phối bởi công việc, thời gian, thu nhập nên chưa thiết tha với việc vào Đảng, nhiều công nhân có tư tưởng an phận hoặc lo ngại nếu vào tổ chức Đoàn, hội thì ban giám đốc công ty sẽ có thành kiến.

Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải có quyết tâm chính trị cao; quyết liệt, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt cán bộ, Đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung cho nhiệm vụ; triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo các chương trình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương; vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào điều kiện cụ thể của địa phương.