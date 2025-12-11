Lyly, Pháp Kiều… đóng phim Tết của Trấn Thành

Phim "Thỏ ơi!!" đã tung ra hình ảnh và video clip đầu tiên. Tất cả đều mang tông màu tối và đỏ bí ẩn, gợi lên cảm giác hồi hộp, thần bí.

Diễn viên đầu tiên xuất hiện là Lyly, dù chi tiết vai diễn chưa tiết lộ nhưng có vẻ cô là MC của một talkshow ăn khách mang tên "Chị Bờ Vai".

Lyly xuất hiện trong video clip

Cô là MC của talkshow "Chị Bờ Vai"

Pháp Kiều tham gia phim

Cris Phan

Những gương mặt trong phim

Trấn Thành xuất hiện với tạo hình khác biệt so với những phim trước đây anh đạo diễn và tham gia diễn xuất

Gil Lê ẩn sau mặt nạ

Video clip đầu tiên của phim

Ngoài Lyly, rapper Pháp Kiều cũng xuất hiện cùng lời thoại: "Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!". Một vài hình ảnh khách mời của talkshow được hé lộ, mà nếu nhìn kỹ chút sẽ không khó nhận ra những gương mặt khá quen thuộc gồm: Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan...

Trấn Thành cũng xuất hiện trong video clip với vẻ nguy hiểm đầy hằn học, ánh mắt sắc lạnh. Tiếp theo đó, một cô gái thực hiện loạt hành động điên cuồng mất kiểm soát, gào thét, đập phá, chứng minh cho những chia sẻ đầy sợ hãi về một kẻ đã "theo dõi, thao túng, dằn vặt" cô. Dù vậy, cô vẫn nghẹn ngào chia sẻ: "Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?".

"Thỏ ơi!!" do Trấn Thành đạo diễn, sản xuất. Phim thuộc thể loại drama-tâm lý, ra rạp dịp Tết Nguyên đán.

Là đạo diễn doanh thu ấn tượng của điện ảnh Việt, phim tạo sự tò mò ngay khi Trấn Thành tung poster đầu tiên. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ, lan tỏa về phim dưới góc độ hài hước để quảng bá cho Trấn Thành.