Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển"

Running Man Vietnam 2025: 7 siêu sao bùng nổ, chạy ngay đi!

Dàm cast chơi Running Man Vietnam mùa 3

Dàn nghệ sĩ tham gia "Running Man Vietnam 2025 - Chạy ngay đi" (sẽ ra mắt trên kênh HTV vào lúc 19 giờ 30 thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4-10) gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn và Anh Tú Atus.

Trong khi Trấn Thành vẫn hài hước dí dỏm như thường thấy thì Ninh Dương Lan Ngọc vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Quân A.P, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát khoe vẻ điển trai ngời ngời tại sự kiện. Điểm nhấn tại sự kiện chính là tiết mục nhảy do dàn cast chuẩn bị, khuấy động bầu không khí.

Chia sẻ về "Running Man Vietnam 2025", đơn vị sản xuất (Forest Studio Việt Nam và Đài Truyền Hình SBS Hàn Quốc phối hợp thực hiện) cho biết: "Mùa 3 năm nay có nội dung bám sát theo format gốc và được sản xuất theo quy trình chuẩn của Hàn Quốc. Chương trình được đầu tư mạnh tay từ địa điểm ghi hình đến các đạo cụ để chơi game. Không chỉ vậy, chủ đề và thông điệp sẽ được cài cắm qua từng tập, tạo nên một câu chuyện có kịch bản và có những yếu tố bất ngờ".

"Running Man Vietnam" mùa 3 không chỉ đơn thuần là việc xuất khẩu một chương trình, mà còn có thể được xem như một mô hình hợp tác toàn cầu được cùng nhau tạo dựng bởi Hàn Quốc và Việt Nam.

Thông qua mùa này, SBS không chỉ mong muốn mang đến nhiều niềm vui hơn cho khán giả Việt Nam, mà còn muốn thể hiện định hướng hợp tác toàn cầu mà K-Content cần hướng tới. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đài truyền hình Việt Nam, nỗ lực hết mình để mùa 3 có thể thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia và mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới những kỷ niệm đặc biệt" - đại diện SBS nói.

Trấn Thành và ê-kip: “chương trình quá đầu tư!”

Lan Ngọc, Trấn Thành, Anh Tú Atus

Trò chuyện cùng với truyền thông, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi giờ cũng có tuổi rồi, rất ngại vận động mạnh. Mới có 6 năm thôi mà tôi thấy sức khỏe của mình xuống thấy rõ. Nhưng ê-kip đã có lời mời quá dễ thương, rất chân thành, tôi không thể từ chối được. Nhưng tham gia rồi mới thấy, chương trình đầu tư quá tốt".

Quân A.P, em út của nhóm cũng bày tỏ sự phấn khích: "Ban đầu tôi cũng chưa hình dung nhiều lắm mình nên chơi như thế nào trong chương trình, nhưng nhờ sự dìu dắt của các anh, tôi đã nhanh chóng hòa nhập".

Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn hát bằng cả sinh mệnh

Quang Tuấn, vừa là thành viên mới, vừa là thành viên "hướng nội" nhất nhóm cho biết: "Ban đầu Tuấn gần như không nói gì, vì mọi người nói quá hay, quăng mảng miếng liên tục, Tuấn cũng không biết tham gia như thế nào. Nhưng sau những lần tâm sự, ngồi cùng với nhau, thân quen và chia sẻ hơn, Tuấn đã nói nhiều hơn. Anh Thành rất tạo điều kiện cho mỗi thành viên tỏa sáng".

Trấn Thành, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Tham gia 3 mùa Running Man Vietnam và người tôi sợ nhất vẫn là anh Thành. Nếu mùa trước anh Thành là Khủng long thì giờ anh ấy tiến hóa thành Bò biển rồi. Sức mạnh tăng lên và vì đã tiến hóa nên anh ấy còn nhiều chiêu trò hơn trước nữa. Va chạm với anh Thành, tôi đương nhiên là bị thương rồi".