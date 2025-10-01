Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển"

Thùy Trang

(NLĐO) - Buổi ra mắt chương trình Running Man VietNam 2025 sáng 1-10 tại sân vận động Tao Đàn TP HCM thu hút đông đảo khán giả.

Running Man Vietnam 2025: 7 siêu sao bùng nổ, chạy ngay đi!

Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển" - Ảnh 1.

Dàm cast chơi Running Man Vietnam mùa 3

Dàn nghệ sĩ tham gia "Running Man Vietnam 2025 - Chạy ngay đi" (sẽ ra mắt trên kênh HTV vào lúc 19 giờ 30 thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4-10) gồm Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Quân A.P, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quang Tuấn và Anh Tú Atus.

Trong khi Trấn Thành vẫn hài hước dí dỏm như thường thấy thì Ninh Dương Lan Ngọc vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Quân A.P, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát khoe vẻ điển trai ngời ngời tại sự kiện. Điểm nhấn tại sự kiện chính là tiết mục nhảy do dàn cast chuẩn bị, khuấy động bầu không khí.

Chia sẻ về "Running Man Vietnam 2025", đơn vị sản xuất (Forest Studio Việt Nam và Đài Truyền Hình SBS Hàn Quốc phối hợp thực hiện) cho biết: "Mùa 3 năm nay có nội dung bám sát theo format gốc và được sản xuất theo quy trình chuẩn của Hàn Quốc. Chương trình được đầu tư mạnh tay từ địa điểm ghi hình đến các đạo cụ để chơi game. Không chỉ vậy, chủ đề và thông điệp sẽ được cài cắm qua từng tập, tạo nên một câu chuyện có kịch bản và có những yếu tố bất ngờ".

"Running Man Vietnam" mùa 3 không chỉ đơn thuần là việc xuất khẩu một chương trình, mà còn có thể được xem như một mô hình hợp tác toàn cầu được cùng nhau tạo dựng bởi Hàn Quốc và Việt Nam.

Thông qua mùa này, SBS không chỉ mong muốn mang đến nhiều niềm vui hơn cho khán giả Việt Nam, mà còn muốn thể hiện định hướng hợp tác toàn cầu mà K-Content cần hướng tới. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đài truyền hình Việt Nam, nỗ lực hết mình để mùa 3 có thể thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia và mang đến cho người hâm mộ trên toàn thế giới những kỷ niệm đặc biệt" - đại diện SBS nói.

Trấn Thành và ê-kip: “chương trình quá đầu tư!”

Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển" - Ảnh 2.

Lan Ngọc, Trấn Thành, Anh Tú Atus

Trò chuyện cùng với truyền thông, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi giờ cũng có tuổi rồi, rất ngại vận động mạnh. Mới có 6 năm thôi mà tôi thấy sức khỏe của mình xuống thấy rõ. Nhưng ê-kip đã có lời mời quá dễ thương, rất chân thành, tôi không thể từ chối được. Nhưng tham gia rồi mới thấy, chương trình đầu tư quá tốt".

Quân A.P, em út của nhóm cũng bày tỏ sự phấn khích: "Ban đầu tôi cũng chưa hình dung nhiều lắm mình nên chơi như thế nào trong chương trình, nhưng nhờ sự dìu dắt của các anh, tôi đã nhanh chóng hòa nhập".

Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển" - Ảnh 3.

Liên Bỉnh Phát và Quang Tuấn hát bằng cả sinh mệnh

Quang Tuấn, vừa là thành viên mới, vừa là thành viên "hướng nội" nhất nhóm cho biết: "Ban đầu Tuấn gần như không nói gì, vì mọi người nói quá hay, quăng mảng miếng liên tục, Tuấn cũng không biết tham gia như thế nào. Nhưng sau những lần tâm sự, ngồi cùng với nhau, thân quen và chia sẻ hơn, Tuấn đã nói nhiều hơn. Anh Thành rất tạo điều kiện cho mỗi thành viên tỏa sáng".

Ninh Dương Lan Ngọc nói Trấn Thành bây giờ "tiến hóa từ Khủng Long lên Bò Biển" - Ảnh 4.

Trấn Thành, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ: "Tham gia 3 mùa Running Man Vietnam và người tôi sợ nhất vẫn là anh Thành. Nếu mùa trước anh Thành là Khủng long thì giờ anh ấy tiến hóa thành Bò biển rồi. Sức mạnh tăng lên và vì đã tiến hóa nên anh ấy còn nhiều chiêu trò hơn trước nữa. Va chạm với anh Thành, tôi đương nhiên là bị thương rồi".

Tin liên quan

Ninh Dương Lan Ngọc tỏa sắc kiêu sa

Ninh Dương Lan Ngọc tỏa sắc kiêu sa

(NLĐO)- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh với diện mạo quý phái và kiêu sa tại sự kiện ở Thái Lan.

Nguyên Vũ lấy doanh thu của bài hit góp vào quỹ "Vì nụ cười trẻ em"

(NLĐO) - Ca sĩ Nguyên Vũ quyết lấy trọn doanh thu bản hit "Say một đời vì em" tặng cho quỹ Vì nụ cười trẻ em.

Phương Trinh Jolie gây bất ngờ với hình thể mẹ 3 con

(NLĐO) - Phương Trinh trở về dáng thon gọn sau sinh con thứ 3, cư dân mạng thi nhau xin vía.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo