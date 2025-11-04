Cuộc chạm trán đáng chờ xem

Vừa đánh bại nhà vô địch La Liga, Real Madrid muốn làm điều tương tự với nhà vô địch Ngoại hạng Anh dù phải đến làm khách tại sân Anfield lúc 3 giờ ngày 5-11.

Pressing tầm cao

Dưới thời HLV Arne Slot, "Lữ đoàn đỏ" thường triển khai lối chơi tấn công kiểm soát bóng mạnh mẽ cùng với chiến thuật pressing tầm cao quen thuộc. Điểm mạnh của Liverpool nằm ở tốc độ và khả năng xuyên phá ở hai biên, nơi Mohamed Salah và Cody Gakpo là hai mũi giáp công.

Sự ổn định của tuyến giữa và khả năng chỉ huy của Virgil van Dijk ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa để Liverpool giữ vững thế trận trước đội khách. Tuy nhiên, nếu Liverpool dâng cao đội hình để ép sân, họ sẽ phải chấp nhận rủi ro bị phản công, đặc biệt khi hàng thủ vẫn còn những khoảnh khắc bất ổn.

Kylian Mbappe là mục tiêu phong tỏa của hàng thủ chủ nhà Liverpool. Ảnh: RFI

Nhân tố giải quyết vấn đề

Về phía Real Madrid, dù vẫn duy trì phong độ ổn định tại La Liga, song phải đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ (Carvajal, Rudiger, Alaba vắng mặt). Điều này buộc HLV Alonso phải cân nhắc chiến thuật phòng ngự phản công linh hoạt nhằm bảo đảm sự chắc chắn nơi tuyến dưới trước khi nghĩ đến việc tấn công.

Kylian Mbappe đã chứng minh anh là cầu thủ sinh ra để định đoạt các trận đấu lớn. Với tốc độ, kỹ năng dứt điểm hoàn hảo và sự lạnh lùng cần thiết, Mbappe không chỉ là một tiền đạo tài năng mà còn là một nhân tố giải quyết vấn đề.

Trước một hàng phòng ngự Liverpool thường xuyên dâng cao, Mbappe sẽ có đủ không gian để phát huy sở trường. Tương tự như cách anh đã tận dụng những khoảnh khắc sơ hở của Barcelona để ghi bàn quyết định, Mbappe có khả năng trừng phạt bất kỳ sai lầm nhỏ nào của hàng thủ "The Kop".

Kylian Mbappe đang ở phong độ cao, "Kền kền trắng" có trong tay thứ vũ khí đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu bất kỳ lúc nào.



