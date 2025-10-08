Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, hay Madam Pang - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vừa được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Phát triển của FIFA, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm cương vị này.



Quyết định chính thức được Hội đồng FIFA thông qua trong cuộc họp ngày 7-10, mở ra một dấu mốc quan trọng không chỉ với bóng đá Thái Lan mà còn với sự tiến bộ của bóng đá nữ toàn cầu. Nhiệm kỳ của bà Madam Pang tại FIFA sẽ kéo dài từ 2025 đến 2029.

Ủy ban Phát triển FIFA là một trong những cơ quan chủ chốt, chịu trách nhiệm giám sát các chương trình, dự án phát triển bóng đá trên toàn thế giới. Uỷ ban này cũng đồng thời hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bà Pang trở thành người phụ nữ đầu tiên khu vực Đông Nam Á được trao vị trí Chủ tịch Ủy ban Phát triển của FIFA

Việc bà Nualphan Lamsam được tín nhiệm giao trọng trách này thể hiện sự công nhận của FIFA đối với năng lực lãnh đạo, sự tâm huyết mà bà đã dành cho bóng đá, đặc biệt là trong việc nâng tầm bóng đá nữ tại Thái Lan và khu vực châu Á.

Cũng trong đợt này, Việt Nam cũng có 3 thành viên được FIFA tin tưởng giao nhiệm vụ vào các ban chuyên môn, gồm: Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn tham gia Ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA; Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú vào Ban Y học FIFA; Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà - Ban Bóng đá nữ FIFA.