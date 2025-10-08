HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Nepal tiết lộ vũ khí bí mật đấu HLV Kim Sang-sik

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trước trận đấu với Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV tuyển Nepal đã tiết lộ vũ khí bí mật để đối đầu HLV Kim Sang-sik vào ngày mai (9-10).

HLV Nepal bật mí vũ khí bí mật để đối đầu với HLV Kim Sang-sik

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal chiều 8-10, HLV Matt Ross chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi là có điểm, 3 điểm quá tốt, 1 điểm cũng rất vui. Chúng tôi thất vọng sau trận thua Lào ở lượt đấu trước. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn".

TIN LIÊN QUAN

"Tôi không muốn nói nhiều về đội tuyển Malaysia lúc này, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với FIFA, AFC. Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Nepal sẽ cố gắng đứng vững.

Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây là những người trẻ khát khao thể hiện, sẽ mang đến nguồn năng lượng mới, chúng tôi cần phải chú ý. Nepal là đội chiếu dưới, chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự và kiếm 1 điểm" - HLV Ross cho biết.

HLV Nepal tiết lộ vũ khí bí mật đấu HLV Kim Sang-sik - Ảnh 1.

HLV Ross trong phòng họp báo

Chiến lược gia người Úc từng có thời gian làm trợ lý tại tuyển nữ Hàn Quốc (2019-2023) cùng thời điểm HLV Kim nắm quyền Jeonbuk Hyundai Motors.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, ông Ross cho biết cả hai không quen biết hay làm việc cùng. Dù vậy, thời gian làm việc tại Hàn Quốc giúp ông có vũ khí bí mật cho trận đấu ngày mai.

"Tôi không biết HLV Kim nhưng ở Hàn Quốc, tôi học được tinh thần thi đấu, chiến thuật. Tôi có thể hình dung được chiến thuật mà HLV Hàn Quốc sẽ áp dụng vào ngày mai. Tôi cũng nghe được một chút tiếng Hàn, hy vọng có thể nghe lỏm được điều gì đó" - HLV Ross bật mí.

HLV Nepal tiết lộ vũ khí bí mật đấu HLV Kim Sang-sik - Ảnh 2.

Lịch bán vé của hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal

Nepal vòng loại asian cup Việt Nam Asian Cup 2027
