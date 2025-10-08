HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - Trước lùm xùm nhập tịch và khả năng bị xử thua của Malaysia, HLV Kim Sang-sik đã chia sẻ những suy nghĩ của bản thân trước thềm trận đấu với Nepal.

"Trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, trên sân nhà không lùi bước và giành chiến thắng ngày mai. Tôi hy vọng người hâm mộ đến sân cổ vũ và đồng hành. Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt" - HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo trước trận đấu với Nepal.

Nói về những tin lùm xùm của bóng đá Malaysia và khả năng bị xử thua của đối thủ, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Vấn đề của bóng đá Malaysia hiện FIFA đang làm việc, tôi và đội tuyển luôn tôn trọng quyết định của FIFA. Tôi cũng không biết họ sẽ đưa ra phán quyết như thế nào nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng khi tái đấu".

HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik nói về lùm xùm của Malaysia

Nói về mục tiêu ở cả hai lượt đấu với Nepal, ông Kim cho biết: "Hai trận tới mục tiêu là giành toàn thắng, thi đấu trên sân nhà nên mục tiêu duy nhất là chiến thắng trọn 6 điểm.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình phân tích bằng băng hình đã xác định những nhân tố cần phong tỏa, chuẩn bị chiến thuật. Nhưng chúng ta cần tập trung vào sự chuẩn bị cho tuyển Việt Nam, đây mới là điều quan trọng chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ".

HLV Kim cũng cho biết sẽ cố gắng giúp các cầu thủ giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ gắn kết, thi đấu với nhau thật tốt vào ngày mai. Tạo bệ phóng tốt đưa đội bóng giành chiến thắng.

HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia - Ảnh 2.

Về việc Quang Hải không thể đồng hành ở đợt tập trung này, HLV Kim cho biết ông rất tiếc. "Quang Hải không thể tập trung rất tiếc. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt".

Đội trưởng Duy Mạnh cũng bày tỏ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng với Nepal vào ngày mai. Tuy nhiên, khí hậu tại TP HCM có phần khác biệt với một số cầu thủ tại Hà Nội nhưng cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích nghi nhanh và phải giành chiến thắng.

Vào ngày mai, tuyển Việt Nam đón tiếp Nepal vào lúc 19 giờ 30 tại sân Gò Đậu (TP HCM).

HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia - Ảnh 3.

Tin liên quan

Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam

Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Đội tuyển Nepal mang theo 23 cầu thủ, có mặt tại phường Thủ Dầu Một, TP HCM từ khuya 7-10, chuẩn bị bước vào trận đấu với tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Nhiều người hâm mộ chịu khó xếp hàng hơn 3 giờ để mua vé trực tiếp tại sân Gò Đậu (TP HCM) cho trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal.

Tuyển Việt Nam vẫn cậy vào người cũ

Dù đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng nòng cốt bộ khung của tuyển Việt Nam vẫn là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm

Malaysia Nepal Duy Mạnh Kim Sang-sik Asian Cup 2027
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo