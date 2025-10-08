HLV Kim Sang-sik nói về biến động của bóng đá Malaysia

"Trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027, trên sân nhà không lùi bước và giành chiến thắng ngày mai. Tôi hy vọng người hâm mộ đến sân cổ vũ và đồng hành. Chúng tôi sẽ cố gắng thật tốt" - HLV Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo trước trận đấu với Nepal.

Nói về những tin lùm xùm của bóng đá Malaysia và khả năng bị xử thua của đối thủ, HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Vấn đề của bóng đá Malaysia hiện FIFA đang làm việc, tôi và đội tuyển luôn tôn trọng quyết định của FIFA. Tôi cũng không biết họ sẽ đưa ra phán quyết như thế nào nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng khi tái đấu".

HLV Kim Sang-sik nói về lùm xùm của Malaysia

Nói về mục tiêu ở cả hai lượt đấu với Nepal, ông Kim cho biết: "Hai trận tới mục tiêu là giành toàn thắng, thi đấu trên sân nhà nên mục tiêu duy nhất là chiến thắng trọn 6 điểm.

Quá trình phân tích bằng băng hình đã xác định những nhân tố cần phong tỏa, chuẩn bị chiến thuật. Nhưng chúng ta cần tập trung vào sự chuẩn bị cho tuyển Việt Nam, đây mới là điều quan trọng chứ không phải quan tâm nhiều vào đối thủ".

HLV Kim cũng cho biết sẽ cố gắng giúp các cầu thủ giàu kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ gắn kết, thi đấu với nhau thật tốt vào ngày mai. Tạo bệ phóng tốt đưa đội bóng giành chiến thắng.

Về việc Quang Hải không thể đồng hành ở đợt tập trung này, HLV Kim cho biết ông rất tiếc. "Quang Hải không thể tập trung rất tiếc. Nhưng tôi tin Hoàng Đức, Thành Long sẽ thi đấu tốt".

Đội trưởng Duy Mạnh cũng bày tỏ toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu quan trọng với Nepal vào ngày mai. Tuy nhiên, khí hậu tại TP HCM có phần khác biệt với một số cầu thủ tại Hà Nội nhưng cầu thủ chuyên nghiệp thì phải thích nghi nhanh và phải giành chiến thắng.

Vào ngày mai, tuyển Việt Nam đón tiếp Nepal vào lúc 19 giờ 30 tại sân Gò Đậu (TP HCM).