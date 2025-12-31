HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" cờ nhanh, cờ chớp thế giới

Đông Linh (theo FWRB)

(NLĐO) - Magnus Carlsen tiếp tục khẳng định vị thế số một thế giới khi giành cả hai bộ HCV cá nhân Giải Vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2025.

Magnus Carlsen tiếp tục khẳng định vị thế khi giành chức vô địch Giải cờ chớp thế giới 2025 lần thứ 9 sau khi thắng ngược Nodirbek Abdusattorov 2,5-1,5 ở trận chung kết tối 30-12. Trước đó, Carlsen cũng đăng quang ở nội dung cờ nhanh thế giới với 10,5 điểm sau 13 ván, đánh dấu lần thứ 6 anh vô địch nội dung này.

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới - Ảnh 1.

Magnus Carlsen vô địch cả hai nội dung cờ nhanh và cờ chớp thế giới

Carlsen trải qua hành trình không dễ dàng ở nội dung cờ chớp. Sau ngày thi đấu đầu tiên, anh chỉ xếp thứ 11; sang ngày cuối, Carlsen thua Haik Martirosyan trong một ván đấu hy hữu khi vô tình giật đồng hồ trước khi dựng lại quân cờ và bị xử thua. Sau vòng 14, kỳ thủ Na Uy rơi xuống vị trí 23, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng bảo vệ danh hiệu.

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới - Ảnh 2.

Toàn cảnh giải đấu tại Ả Rập

Tuy nhiên, Carlsen vùng lên mạnh mẽ với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp để lọt vào Top 4 với 13,5 điểm. Arjun Erigaisi dẫn đầu vòng bảng với 15 điểm, Fabiano Caruana có 14, và Abdusattorov cũng có chỉ số phụ tốt trong nhóm 13 điểm. Bốn kỳ thủ này đi tiếp vào bán kết. Carlsen đánh bại Caruana 3-1, còn Abdusattorov hạ Erigaisi 2,5-0,5.

TIN LIÊN QUAN

Trong trận chung kết, Carlsen thua ván đầu nhưng nhanh chóng lấy lại thế trận. 

Ở ván quyết định, anh tận dụng tốt lợi thế tàn cuộc tượng cùng màu để lật ngược thế cờ và kết thúc bằng hai nước thí quân đẹp mắt, khiến đối thủ xin thua sau 62 nước.

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới - Ảnh 3.

Magnus Carlsen giành tổng cộng 10 danh hiệu trong năm 2025

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa "đòi nợ" khi Carlsen từng thua Abdusattorov tại Giải cờ nhanh thế giới 2021. Năm nay, Carlsen hoàn tất cú đúp vô địch cờ nhanh và cờ chớp trong cùng một giải - lần thứ năm trong sự nghiệp (các năm 2014, 2019, 2022, 2023 và 2025) - và là lần thứ tư liên tiếp anh vô địch cờ chớp thế giới.

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới - Ảnh 4.

Lê Quang Liêm vẫn giành thành tích tốt nhất trong thành phần đoàn kỳ thủ Việt Nam

Thành tích của các kỳ thủ Việt Nam ở nội dung cờ chớp gồm: Lê Quang Liêm đứng thứ 33, Đầu Khương Duy thứ 58, Nguyễn Ngọc Trường Sơn 86 và Lê Tuấn Minh 88. 

Ở bảng nữ cờ chớp, Bibisara Assaubayeva (Kazakhstan) lên ngôi vô địch, còn đại diện Việt Nam có các vị trí lần lượt: Võ Thị Kim Phụng 40, Nguyễn Hồng Anh 48, Lương Phương Hạnh 58, Nguyễn Hồng Nhung 63 và Phạm Lê Thảo Nguyên 82.

Magnus Carlsen giành "cú đúp vàng" Giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới - Ảnh 5.

Kiện tướng quốc tế (IM) 14 tuổi Đầu Khương Duy thắng 11 đại kiện tướng, hòa 9 toàn giải

Ở nội dung cờ nhanh, thứ hạng các kỳ thủ Việt Nam tham dự giải như sau: Lê Quang Liêm có thứ hạng cao nhất với 7,5 điểm, xếp vị trí 58. Các đại diện khác gồm Lê Tuấn Minh, Đầu Khương Duy và Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng hoàn thành phần thi với vị trí lần lượt 174, 182 và 232.

Ở bảng nữ, Việt Nam có năm đại diện. Phạm Lê Thảo Nguyên xếp thứ 45, Võ Thị Kim Phụng ở vị trí 58, Nguyễn Hồng Nhung 63, Nguyễn Hồng Anh 84 và Lương Phương Hạnh 108.

