Kỳ tích không tiếp tục xảy đến với kỳ thủ số 1 Việt Nam ở đấu trường Cúp Thế giới năm nay khi Lê Quang Liêm phải dừng bước trước "sát thủ ông lớn" Alexander Donchenko tại vòng 5.

Donchenko đã vượt qua hạt giống số 4 Giri Anish ở vòng 3 và giờ đây, anh tiếp tục "gieo sầu" cho hạt giống số 13 Lê Quang Liêm, cũng là người sở hữu Elo cao nhất còn sót lại ở nhánh đấu phía dưới, để giành vé vào tứ kết.



Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko đối đầu 6 lần ở loạt tie-break

Được biết đến với tư cách một trong những kỳ thủ trẻ triển vọng nhất châu Âu lúc này, Donchenko sở hữu phong cách thi đấu tiến công quyết đoán, sẵn sàng gây khó cho mọi đối thủ bất chấp sự khác biệt về đẳng cấp. Lối chơi này suýt giúp Donchenko khép lại vòng 5 ngay từ ván cờ tiêu chuẩn lượt về nếu không tính sai một nước đi rất có lợi ở tàn cục trước Lê Quang Liêm.

Lê Quang Liêm thất thế trước Donchenko

Vừa ăn mừng Lê Quang Liêm "thoát hiểm" để buộc đối phương phải bước vào loạt đấu tie-break, người hâm mộ Việt Nam liên tục thót tim với kỳ thủ con cưng khi Liêm để cho đối thủ hai lần vượt lên trước ở các ván cờ nhanh dù vẫn kịp gỡ hòa.

Tiếp tục hòa ở ván cờ chớp thứ nhất nhưng rồi nỗ lực của Lê Quang Liêm đã tan theo mây khói khi anh để thua sau 48 nước đi ở ván cờ chớp thứ nhì.

Sáu ván đấu trong khoảng 5 giờ đã lấy đi rất nhiều sức lực của hai kỳ thủ và sức trẻ có lẽ chính là yếu tố rất quan trọng mang đến thành công cho Alexander Donchenko ở "trận đấu marathon" này.

Donchenko - "sát thủ ông lớn"

Đủ mọi cung bậc cảm xúc đến với người hâm mộ khi theo dõi trực tuyến các ván đấu của Lê Quang Liêm những ngày qua, mà sự hấp dẫn không kém các trận bóng đá World Cup, như cách nói vui của nhiều diễn đàn cờ nổi tiếng trong nước.

Lê Quang Liêm rời World Cup với một kỳ tích nho nhỏ cùng số tiền thưởng 38.500 USD. Anh cũng giành thêm cho mình 2,2 Elo cờ tiêu chuẩn, tăng lên 2.731,2 cùng thứ hạng 18 thế giới.