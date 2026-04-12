Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu "Đạp Gió" Trung Quốc

Đội Trang Pháp thua ngay công diễn 1

Đội Trang Pháp ở công diễn 1 "Đạp Gió" Trung Quốc

Tại vòng công diễn đầu của show "Đạp Gió" xứ Trung, lên sóng 11-4, đội Trang Pháp nhận điểm bình chọn của khán giả thấp hơn đối thủ, khiến một thành viên phải rời cuộc chơi.

Trang Pháp làm đội trưởng nhóm gồm Duy Nina, Giang Ngữ Thần. Đội Trang Pháp tiến vào công diễn với đề bài là ca khúc "Đại Nghệ Thuật Gia" (bản gốc Thái Y Lâm). Đây là bài hát có lyrics dài, tốc độ nhanh, rất khó hát. Cả đội mang đến màn trình diễn hoành tráng: treo người trên cao, đổi trang phục trên sân khấu.

Dưới áp lực thời gian, rào cản ngôn ngữ, đội trưởng Trang Pháp vẫn cùng các đồng đội mang đến màn trình diễn trọn vẹn, nhận những tràng pháo tay liên tục của khán giả.

Các giám khảo cũng khen ngợi tiết mục của đội Trang Pháp đặc sắc. Họ đối đầu với nhóm của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông - các thí sinh có lượng fan lớn.

Đội Lý Tiểu Nhiễm dẫn trước đội Trang Pháp 33 điểm khiến đội Trang Pháp trở thành 1 trong hai đội gặp nguy hiểm.

Mùa giải "Đạp Gió" Trung Quốc năm nay thay đổi luật chơi. Thí sinh biểu diễn qua sóng livestream và loại trực tiếp thay vì ghi hình như các mùa trước. Khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho các tiết mục ngay sau khi kết thúc.

Kết quả, nhóm Trang Pháp kém 33 điểm trước đội của Lý Tiểu Nhiễm, phải bước tiếp vào vòng loại trừ tiếp theo dành cho các đội trưởng.

Tiết mục biểu diễn của Trang Pháp ở công 1 "Đạp Gió" Trung Quốc





Trang Pháp phải thi đấu 1:1 với đội trưởng Tiêu Tường - mỹ nhân phim Tiểu Lý Phi Đao, ca khúc Là Anh, cũng là một bài hát tiếng Trung rất dài và khó. Trước áp lực bị loại, tỷ tỷ Duy Nina đã cầu xin: đội của cô "ai đi cũng được trừ Trang Pháp".

Duy Nina tiết lộ suốt thời gian qua Trang Pháp chịu áp lực cực kỳ lớn, đến mức đang ngủ cũng bật dậy vì lo lắng. Nữ ca sĩ càng thêm khó khăn khi phải cùng lúc học hai bài hát tiếng Trung dài và phức tạp.

Chung cuộc, đội tỷ tỷ Tiêu Tường dẫn trước với 472 điểm, đội Trang Pháp 437 điểm. Duy Nina là tỷ tỷ đầu tiên chia tay chương trình. Trang Pháp ôm các thành viên khóc nức nở trên sân khấu, cả ba hẹn nhau sẽ đến thăm Duy Nina sau hành trình "Đạp Gió".

Dù kết quả không như mong đợi, Trang Pháp nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo cùng sự đồng tình của đông đảo người hâm mộ. Ở cương vị đội trưởng, cô nỗ lực hết mình để cùng các thành viên hoàn thành trọn vẹn phần thi dù chính bản thân cũng đang trải qua những khó khăn không hề nhỏ.

Trang Pháp lên thẳng hot search Weibo

Sau công diễn 1, Trang Pháp vào Top 10 hot search Weibo với từ khóa: "Trang Pháp hát tiếng Trung tốt".

Trước đó, ở vòng chào sân hôm 3-4, Trang Pháp hát Moonlight kết hợp biểu diễn kỹ năng đánh piano, đọc rap tiếng Tây Ban Nha, múa cột. Tiết mục tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc và trong nước.

Trang Pháp, 37 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.

Trang Pháp ở công diễn 1

Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như "Long Ruồi", "Scandal - Bí mật thảm đỏ" 1&2, "Gái già lắm chiêu" 3&5, "Âm mưu giày gót nhọn".

Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phiên bản Việt mùa đầu tiên. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ được khán giả nhận xét đa tài khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.