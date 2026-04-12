Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu "Đạp Gió" Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu "Đạp Gió" Trung Quốc

Thùy Trang

(NLĐO) - Dù được đánh giá cao nhưng đội Trang Pháp thua đau ở công diễn đầu "Đạp Gió" Trung Quốc vì thiếu điểm bình chọn của khán giả.

Đội Trang Pháp thua ngay công diễn 1

Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 1.

Đội Trang Pháp ở công diễn 1 "Đạp Gió" Trung Quốc

Tại vòng công diễn đầu của show "Đạp Gió" xứ Trung, lên sóng 11-4, đội Trang Pháp nhận điểm bình chọn của khán giả thấp hơn đối thủ, khiến một thành viên phải rời cuộc chơi. 

Trang Pháp làm đội trưởng nhóm gồm Duy Nina, Giang Ngữ Thần. Đội Trang Pháp tiến vào công diễn với đề bài là ca khúc "Đại Nghệ Thuật Gia" (bản gốc Thái Y Lâm). Đây là bài hát có lyrics dài, tốc độ nhanh, rất khó hát. Cả đội mang đến màn trình diễn hoành tráng: treo người trên cao, đổi trang phục trên sân khấu.

Dưới áp lực thời gian, rào cản ngôn ngữ, đội trưởng Trang Pháp vẫn cùng các đồng đội mang đến màn trình diễn trọn vẹn, nhận những tràng pháo tay liên tục của khán giả. 

Các giám khảo cũng khen ngợi tiết mục của đội Trang Pháp đặc sắc. Họ đối đầu với nhóm của Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân và Vương Mông - các thí sinh có lượng fan lớn. 

Đội Lý Tiểu Nhiễm dẫn trước đội Trang Pháp 33 điểm khiến đội Trang Pháp trở thành 1 trong hai đội gặp nguy hiểm.

Mùa giải "Đạp Gió" Trung Quốc năm nay thay đổi luật chơi. Thí sinh biểu diễn qua sóng livestream và loại trực tiếp thay vì ghi hình như các mùa trước. Khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho các tiết mục ngay sau khi kết thúc. 

Kết quả, nhóm Trang Pháp kém 33 điểm trước đội của Lý Tiểu Nhiễm, phải bước tiếp vào vòng loại trừ tiếp theo dành cho các đội trưởng.

Tiết mục biểu diễn của Trang Pháp ở công 1 "Đạp Gió" Trung Quốc


Trang Pháp phải thi đấu 1:1 với đội trưởng Tiêu Tường - mỹ nhân phim Tiểu Lý Phi Đao, ca khúc Là Anh, cũng là một bài hát tiếng Trung rất dài và khó. Trước áp lực bị loại, tỷ tỷ Duy Nina đã cầu xin: đội của cô "ai đi cũng được trừ Trang Pháp". 

Duy Nina tiết lộ suốt thời gian qua Trang Pháp chịu áp lực cực kỳ lớn, đến mức đang ngủ cũng bật dậy vì lo lắng. Nữ ca sĩ càng thêm khó khăn khi phải cùng lúc học hai bài hát tiếng Trung dài và phức tạp. 

Chung cuộc, đội tỷ tỷ Tiêu Tường dẫn trước với 472 điểm, đội Trang Pháp 437 điểm. Duy Nina là tỷ tỷ đầu tiên chia tay chương trình. Trang Pháp ôm các thành viên khóc nức nở trên sân khấu, cả ba hẹn nhau sẽ đến thăm Duy Nina sau hành trình "Đạp Gió".

Dù kết quả không như mong đợi, Trang Pháp nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo cùng sự đồng tình của đông đảo người hâm mộ. Ở cương vị đội trưởng, cô nỗ lực hết mình để cùng các thành viên hoàn thành trọn vẹn phần thi dù chính bản thân cũng đang trải qua những khó khăn không hề nhỏ.

Trang Pháp lên thẳng hot search Weibo

 Tiết mục biểu diễn của Trang Pháp ở công 1 "Đạp Gió" Trung Quốc

Sau công diễn 1, Trang Pháp vào Top 10 hot search Weibo với từ khóa: "Trang Pháp hát tiếng Trung tốt".

Trước đó, ở vòng chào sân hôm 3-4, Trang Pháp hát Moonlight kết hợp biểu diễn kỹ năng đánh piano, đọc rap tiếng Tây Ban Nha, múa cột. Tiết mục tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội Trung Quốc và trong nước.

Trang Pháp, 37 tuổi, tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Ông ngoại cô là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn Việt Nam, từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973. Bố mẹ ca sĩ hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, nghiên cứu ngôn ngữ.

Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 2.
Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 3.
Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 4.
Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 5.
Đội Trang Pháp "thua đau" ngay công diễn đầu 'Đạp gió' Trung Quốc - Ảnh 6.

Trang Pháp ở công diễn 1

Cô học piano lúc sáu tuổi, bắt đầu viết nhạc khi 11 tuổi. Người đẹp từng sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như "Long Ruồi", "Scandal - Bí mật thảm đỏ" 1&2, "Gái già lắm chiêu" 3&5, "Âm mưu giày gót nhọn". 

Năm 2024, Trang Pháp đoạt cúp "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phiên bản Việt mùa đầu tiên. Sau 10 năm hoạt động âm nhạc, ca sĩ được khán giả nhận xét đa tài khi có thể hát, rap, sáng tác, vũ đạo.

Tin liên quan

Lý do Trang Pháp được chọn thi "Đạp gió 2026" xứ Trung

Lý do Trang Pháp được chọn thi "Đạp gió 2026" xứ Trung

(NLĐO) - Liệu Trang Pháp có thu về thành tích như cách mà Chi Pu đã có được từ sân chơi âm nhạc "Đạp gió" xứ tỉ dân này?

buitruonglinh: đích thị là ngôi sao mới của nhạc Việt

(NLĐO) - buitruonglinh là một tài năng điển hình của thế hệ nghệ sĩ mới trong bức tranh nhạc Việt, bùng nổ với những sáng tạo mới, không biên độ.

Tóc Tiên chuyển hướng phong cách

(NLĐO) - Không chọn cá tính hay táo bạo, Tóc Tiên hoá "nàng thơ" Louis Vuitton kiêu kỳ.

Trang Pháp Trang Pháp ở Đạp Gió 2026 chị đẹp Trang Pháp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo