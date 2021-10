Hằng năm, K-ICM thường tổ chức một chương trình âm nhạc riêng vào ngày sinh nhật để có thể trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ. Năm nay, do dịch bệnh nên K-ICM đã gấp rút hoàn thành MV (video âm nhạc) như một lời tri ân đến khán giả.



Giá trị của giản dị

Theo K-ICM, "Chim quý trong lồng" là sản phẩm đầy ngẫu hứng. Khâu sản xuất MV được gói trọn trong 1 tuần, từ lên ý tưởng, biên tập vũ đạo, tìm bối cảnh… MV được ghi hình 1 ngày tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với bối cảnh núi non, thác nước hùng vĩ. Ngay sau khi quay xong MV, K-ICM lái xe trong đêm về TP HCM để thu âm ca khúc.

Để MV "Chim quý trong lồng" có chất lượng tốt nhất, sát với lịch sử nhất, ê-kíp đã nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm. Vũ đạo do nghệ sĩ múa dân gian Lệ Châu dàn dựng. Ba giảng viên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là Trần Văn Xâm, Minh Dương, Lương Duy Thắng cố vấn nhạc cụ dân tộc. Trang phục do Việt cổ phục Hoa Niên thực hiện.

MV “Trốn tìm” của Đen Vâu. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chỉ sau 1 giờ ra mắt, MV "Chim quý trong lồng" đã nhanh chóng dẫn đầu iTunes Việt Nam và HOT14 realtime, tiến thẳng Zing Chart ở vị trí 15. MV hiện thu hút 6,5 triệu lượt xem trên kênh YouTube. K-ICM tiếp tục theo đuổi phong cách nhạc pop hiện đại pha âm hưởng truyền thống, có các nghệ nhân chơi nhạc cụ dân gian như đàn nhị, sáo trúc, trống...

Dường như xu hướng đầu tư tiền tỉ cho sản phẩm âm nhạc không còn nữa, thay vào đó là định hướng tối giản trong âm nhạc. Đen Vâu đã tung "Trốn tìm", Sơn Tùng M-TP với "Muộn rồi mà sao còn" hay Hoài Lâm với "Anh cứ ngỡ" là những minh chứng cho xu hướng đơn giản này từ kinh phí, bối cảnh đến cốt truyện.

Trong đó, "Trốn tìm" (Đen Vâu kết hợp MTV) nhanh chóng đạt 2,3 triệu view sau hơn nửa ngày ra mắt. Đen Vâu vẫn giữ được chất tự sự, giàu chiêm nghiệm trong âm nhạc. "Anh cứ ngỡ" lại là một sản phẩm thành công của Hoài Lâm. Ca khúc đạt gần 1 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt.

Trước đó, khi giới thiệu bài "Đời có mấy khi" vào tốp thịnh hành trên YouTube, dù còn nhiều ý kiến trái chiều, khán giả khen anh có giọng ca "trời phú", "sinh ra để hát nhạc tình" và âm nhạc của Hoài Lâm chỉ hợp với những gì mộc mạc, nhiều cảm xúc.

Cũng như Hoài Lâm, hầu hết sản phẩm của Sơn Tùng M-TP khi ra mắt luôn "tự nhiên" hot. "Muộn rồi mà sao còn" đến với công chúng gần đây cũng không ngoại lệ. Không hoành tráng như thường thấy, MV "Muộn rồi mà sao còn" giản đơn nhưng đủ đánh thức cảm xúc người xem và khi công chiếu đã đạt 662.000 lượt xem (lượt phát trực tiếp khi ra mắt MV), đưa Sơn Tùng M-TP trở thành ca sĩ sở hữu 4 MV có lượt xem công chiếu cao nhất V-pop.

Thành tích bất ngờ

Việc một MV được đầu tư "khủng" với bối cảnh lung linh, khách mời siêu sao... là cách để thu hút sự chú ý. Nhưng tùy hoàn cảnh mà mỗi nghệ sĩ có chiến lược riêng cho mình. Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc đầu tư một MV quá tốn kém là "nhiệm vụ bất khả thi". Hơn nữa, khán giả hiện cần những bài hát thiên về chiều sâu chứ không phải đầy vẻ hào nhoáng bề ngoài.

Điều này lý giải thành công của những MV được thu live (thu âm cùng ban nhạc) trong các buổi diễn và phát hành trên nền tảng số thời gian gần đây. MV "Chỉ là không cùng nhau" của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi là một điển hình. Ca khúc live trong live show của cặp đôi này tại Đà Lạt trước đây vượt mặt Binz và Đen Vâu để dẫn đầu Top trending YouTube, vào top Zing Chart và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc khác. Trên TikTok, ca khúc "Chỉ là không cùng nhau" có hơn 30 triệu lượt nghe và sử dụng để tạo hiệu ứng âm nhạc.

Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, những cảm xúc tiêu cực trong tâm hồn mỗi người cần được an ủi, vỗ về bằng thứ âm nhạc bình yên, giản đơn. Điều này giải thích cho sự bùng nổ không tưởng của nhạc đám cưới trong thời gian qua. Trên danh mục thịnh hành YouTube âm nhạc, top 4 hiện có tới 3 ca khúc chủ đề về đám cưới, gồm: "Yêu là cưới" (Phát Hồ X2X), "Cưới thôi" (Masew, Masiu, B Ray, TAP) và "Thương nhau tới bến" (Nal). Video của 3 ca khúc này đã đạt số lượt xem lần lượt là: 9 triệu, 6,8 triệu và 10 triệu cùng hàng ngàn lượt bình luận.

Phiên bản remix của "Yêu là cưới" do Đại Mèo thực hiện cũng đang dẫn đầu mục âm nhạc phổ biến trên TikTok với hơn 163.000 video sử dụng, tính tới ngày 23-9. Trước "Thương nhau tới bến", Nal từng thành công với "Rồi tới luôn" - một ca khúc cùng chủ đề đám cưới - hiện đạt hơn 71 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhạc đám cưới không phải là trào lưu mới nhưng chính giai điệu sôi động, nội dung vui tươi, mang âm hưởng dân ca miền Tây quen thuộc đã tạo nên sức lan tỏa của những ca khúc này. Những giai điệu rộn ràng, vui tươi góp phần mang đến sự lạc quan, tích cực cho người nghe.

Bên cạnh đó, "Có lẽ anh chưa từng" - sản phẩm hợp tác giữa Only C và rapper Karik - cũng là điểm nhấn thú vị trong thời gian qua. Không phải là những bản nhạc sôi động và mang đậm cái tôi cá tính, màn hợp tác mới nhất của bộ đôi Only C - Karik đã khơi gợi sự đồng cảm của khán giả bằng giai điệu ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Phần kịch bản của MV cũng được ê-kíp đầu tư kỹ lưỡng nhằm truyền tải thông điệp xúc động về tình yêu.

Những suy ngẫm về một mối quan hệ cũ được Only C thể hiện bằng lối hát nhẹ nhàng, mộc mạc, từng bước dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc chân thật và gần gũi. Với rapper Karik, anh cũng gây ấn tượng không kém qua lối rap melody quen thuộc.