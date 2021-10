Trong khi mọi thứ đều trở nên khó khăn vì dịch Covid-19 thì âm nhạc lại tìm thấy cơ hội thăng hoa cho cảm xúc. Các ca khúc ra đời chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, không tô vẽ cầu kỳ, chẳng cần bám vào xu hướng thịnh hành, giai điệu nhẹ nhàng, lời ca sâu lắng… đủ để lay động trái tim của người yêu nhạc.



Âm nhạc sẻ chia

"Tôi yêu hết từng con đường những hàng cây nối dài nhau/Tôi yêu những cơn mưa đến rồi chợt qua mau/Một thành phố thấy thân quen cũng rất lạ/Ly cà phê sáng thức dậy, gánh bán hàng rong suốt ngày thân thuộc thế…" (trích lời bài hát "Sài Gòn ơi! Xin lỗi, cảm ơn") do ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt sáng tác. Ca khúc nhằm cổ vũ tinh thần lạc quan vượt qua dịch bệnh và cũng là lời tri ân của Khắc Việt và Tuấn Hưng với TP HCM, nơi đã giúp nghệ sĩ đến gần công chúng trong sự nghiệp ca hát của mình.

Ca khúc "Sống như tia nắng mặt trời" của nhạc sĩ Đình Bảo có giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc là một trong những sáng tác nổi bật thời gian gần đây. Ca khúc được phát hành rộng rãi trong nước và trên hơn 50 nền tảng âm nhạc trực tuyến khắp thế giới, trong đó có cả những kênh radio và các bảng xếp hạng Âu - Mỹ. Đã có khá nhiều video cover trên các mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Sức lan tỏa của bài hát đã vượt ngoài sức tưởng tượng của chính nhạc sĩ Đình Bảo.

Chia sẻ thêm về cảm hứng sáng tác và thực hiện MV, ca sĩ/nhạc sĩ Đình Bảo bộc bạch: "Thông điệp của dự án "Sống như tia nắng mặt trời" là giúp người dân cảm nhận được tình yêu thương dành cho nhau. Thông qua âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương đến với mỗi người trong xã hội. Tôi hy vọng bài hát "Sống như tia nắng mặt trời" sẽ chuyển tải tình yêu thương và tinh thần của người Việt Nam ra thế giới âm nhạc. Hãy là một phần của sự phục hồi này và chia sẻ tình yêu thương tới những người đang gặp khó khăn nhất".

Mới đây, ca sĩ Nguyên Hà cũng tạo ấn tượng với ca khúc "Có bao lâu", một sản phẩm âm nhạc mà cô mong muốn có thể góp phần xoa dịu những khó khăn, mất mát do đại dịch Covid-19 gây ra trong cuộc sống; động viên, kết nối tâm hồn mỗi người xích lại gần nhau hơn. Điều đặc biệt nhất của "Đã bao lâu" là có sự tham gia của dàn đồng ca gồm rất nhiều y - bác sĩ cùng các sinh viên, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch và tất cả đều được thu "live" qua điện thoại di động.

MV này còn ghi nhận sự xuất hiện của bố mẹ ruột và em gái Nguyên Hà. Cả ba người thân của nữ ca sĩ không chỉ góp mặt trong MV với tư cách người trong gia đình, mà họ còn chính là các bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện 199 TP Đà Nẵng và thời gian qua cũng trực tiếp tham gia chống dịch. Nguyên Hà tâm sự: "Mỗi câu hát, mỗi hình ảnh trong ca khúc đều là nỗi nhớ, tình yêu, niềm tin vượt qua khó khăn để trở về "bình yên trong vòng tay nhau" như lời hát trong ca khúc".

Với nỗi nhớ thành phố những ngày bình yên, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng đã viết ca khúc "Thương nhớ Sài Gòn", nói thay nỗi lòng bao người sống nơi này. Lấy cảm hứng từ dòng trạng thái trên Facebook của MC Bá Niên: "Hứa với bản thân sau này ra đường có kẹt xe mấy cũng sẽ không bực bội", Bá Hùng viết nên nỗi nhớ về những điều quen thuộc trong ký ức.

Cùng nỗi nhớ đó, "Sài Gòn tôi sẽ" của thầy giáo trẻ Nguyễn Thái Dương khiến người nghe xúc động mạnh. Những câu hát: Sài Gòn tôi sẽ náo nức như thường/Sẽ thơm phở ngon, sẽ huyên phố phường/Sài Gòn tôi sẽ thắm tươi hoa cờ/Sẽ vang tiếng ca muôn lời thơ… vỗ về, an ủi người nghe.

Hình ảnh y - bác sĩ tuyến đầu chống dịch tạo nên nhiều ca khúc chinh phục người nghe. (Ảnh cắt từ màn hình)

Nguồn cảm hứng

Không thể liệt kê hết các sáng tác lúc này của cả những người nổi tiếng lẫn những tác giả không chuyên. Những "Thương nhớ Sài Gòn" với giọng ca Vũ Thắng Lợi; "Mong sao hết dịch" của Nguyễn Văn Chung; "Sài Gòn là vậy thôi" của nhạc sĩ Ngô Minh; "Cách ly" của nhạc sĩ Quốc An; "Sài Gòn ơi! Có mệt lắm không?" do nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh phổ nhạc từ thơ của cô giáo Ngọc Uyển; ca khúc "Gửi vô Nam" do nhà báo Hồ Tấn Vũ sáng tác, ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện…

Nhạc sĩ Quốc An cho hay anh chưa bao giờ cảm nhận có một mạch nguồn sáng tác lớn, tuôn chảy mãnh liệt khi viết ca khúc về TP HCM đến như thế. "Thật sự đối với những nghệ sĩ, đặc biệt là các nhạc sĩ, khi TP HCM gặp khó khăn, trong lòng mỗi người đều cảm thấy yêu thương và lo lắng. Bởi vậy, họ viết nên ca khúc cũng là tiếng lòng, bày tỏ tấm lòng với thành phố. Là tấm lòng nên bài hát nào cũng tràn đầy cảm xúc"- nhạc sĩ Quốc An nói.

Thầy giáo Thái Dương cho biết anh viết ca khúc "Sài Gòn tôi sẽ" để tặng người dân TP HCM và những ai yêu nơi này. Bản thân anh không phải nhạc sĩ, chỉ viết nhạc để tâm sự. Có lẽ chính vì sự giản dị, mộc mạc từ một người không chuyên, từ mong ước muốn tâm sự ấy mà ca khúc chạm được trái tim người nghe.

Trên mạng xã hội, có khá nhiều người đã cover lại ca khúc này. Nhiều người còn gợi ý, giúp Thái Dương có thể chỉnh sửa lời bài hát một cách phù hợp hơn, bởi vậy ca khúc này có khoảng 3 phiên bản về lời. Thái Dương cũng dựng một MV đơn giản, trong MV sử dụng những bức ảnh về TP HCM của nhiếp ảnh gia Minh Hòa.

"Tôi rất vui khi bài hát của mình được đông đảo công chúng đón nhận. Nhiều người cover, từ các cô chú đến các cháu nhỏ, từ nghệ sĩ chuyên nghiệp cho đến người không chuyên, tất cả đều thể hiện một cách say sưa như nói lên nỗi lòng của chính họ khiến người viết nhạc như tôi không thể vui sướng hơn" - thầy giáo 9x trải lòng.

Ca sĩ Quang Dũng với ca khúc "Sau này hãy gặp lại nhau khi hết dịch" và mới đây nhất là "Nỗi niềm" cũng trải lòng: "Cảm xúc của nghệ sĩ luôn dâng trào với những gì đang diễn ra xung quanh. Chỉ có âm nhạc mới tạo nên sự kết nối cùng sức mạnh dù vô hình. Tôi tin rằng âm nhạc luôn có sứ mệnh và đây là thời điểm mà sứ mệnh của âm nhạc phát huy tác dụng".

Những ca khúc “Ghen Cô Vy”, “Đánh giặc Corona”, “Chung tay phòng chống Corona”, “Đôi mắt Ncov”, “Màu áo anh hùng”, Covid nhanh đi đi”, “Việt Nam sẽ chiến thắng”, “Diệt giặc Corona”, “Việt Nam tử tế”, “Thank you”, “Chiếc khẩu trang mỉm cười”... để lại nhiều ấn tượng với người nghe. Những ca khúc chất chứa tình cảm chân thành của người viết, ẩn sâu trong giai điệu sâu lắng, lay động trái tim khán giả và là nguồn động lực mạnh mẽ lan tỏa đến đông đảo công chúng.

