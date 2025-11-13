HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hình ảnh dàn siêu xe bên trong garage của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là “tay chơi” siêu xe hàng đầu Việt Nam, với bộ sưu tập gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Bentley Bentayga V8...

Ngày 13-11, cái tên Mailisa gây xôn xao mạng xã hội khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện này trên cả nước, trong đó có biệt phủ rộng hàng ngàn m2 của vợ chồng bà Phan Thị Mai, chủ thẩm mỹ viện Mailisa, tại khu dân cư Thới An, phường Thới An, TP HCM.

Sáng cùng ngày, xe của công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh Mailisa ở TP HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ... để tiến hành làm việc, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Bà Phan Thị Mai là người nổi tiếng trên mạng xã hội về lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ, thường được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “sếp em Mailisa”.

Trên phương tiện truyền thông, bà Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh thường xuyên "khoe" khối tài sản đồ sộ của mình.

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 1.

Vợ chồng bà Mailisa bên cạnh siêu xe đắt đỏ

Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là một “tay chơi” siêu xe hàng đầu Việt Nam, với bộ sưu tập gồm Koenigsegg Regera, McLaren Senna, Morgan Plus Six, Bentley Mulsanne, Bentley Bentayga V8, Cadillac, Lexus LX600, BMW 428i… tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 12-11, trước tin đồn dàn xe của Mailisa chạy qua nước ngoài, viết trên trang cá nhân của mình, ông Hoàng Kim Khánh kèm hình ảnh, khẳng định "xế cưng" vẫn nằm trong garage của mình. (?!)

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 2.

Ông Hoàng Kim Khánh khẳng định siêu xe vẫn nằm trong garage

Nhiều người cho rằng đó chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập của ông. Trước đó, trên trang cá nhân, doanh nhân này đăng tải hình ảnh của 5 chiếc xe bao gồm Lamborghini Aventador S, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 488 Pista Spider, Aston Martin V8 Vantage và Porsche 911 Turbo S, đính kèm dòng trạng thái “Bye nhé đi về núi nhé cưng”.

Với dòng chữ "đi về núi" của Hoàng Kim Khánh, nhiều người cho rằng 5 chiếc xe này đã được chuyển nhượng cho một người khác.

Dàn siêu xe thường xuất hiện trong các sự kiện khai trương chi nhánh, thu hút sự chú ý của công chúng, song cũng từng vướng lùm xùm về pháp lý.

Cụ thể, vào tháng 3-2025, tại Đà Nẵng, dàn siêu xe của Mailisa di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì đèn tín hiệu bắt đầu chuyển từ đèn xanh sang đèn đỏ.

Thấy đèn đỏ, các phương tiện khác đều giảm tốc độ và dừng lại. Tuy nhiên, dàn siêu xe này lại nối đuôi nhau, bật đèn tín hiệu khẩn cấp rồi vượt đèn đỏ.

Sau khi sự việc diễn ra, doanh nhân Mailisa đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân của cô. Hành trình của dàn siêu xe trong khuôn khổ sự kiện mà doanh nhân Mailisa dự kiến tổ chức tại Đà Nẵng.

Mailisa cho biết đã làm việc với cơ quan chức năng và hoàn thành mọi thủ tục xử phạt theo quy định.

Mailisa do bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Hệ thống đang có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước và được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép" và "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép".

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 4.

Dàn siêu xe mang thương hiệu Porsche, Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari... của vợ chồng Mailisa

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 5.

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 6.

Bên cạnh ô tô, vợ chồng Mailisa còn sở hữu dàn xe mô tô trị giá lên đến hàng tỉ đồng

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 7.

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 8.

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 9.

Hai siêu xe mang thương hiệu Ferrari được dán chữ Mailisa bên cánh cửa

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 10.

Siêu xe Koenigsegg Regera

Dàn siêu xe của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa gây chú ý trong cộng đồng yêu xe - Ảnh 11.

Dàn siêu xe của Mailisa diễu hành trên phố

