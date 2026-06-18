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Thể thao

Malaysia khủng hoảng trước thềm ASEAN Cup khi HLV, Giám đốc điều hành từ chức

Quốc An

(NLĐO) - HLV trưởng Peter Cklamovski, HLV Nafuzi Zain - người thay thế dẫn đội ở ASEAN Cup 2026, cùng giám đốc điều hành đồng loạt chia tay tuyển Malaysia.

Theo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), hợp đồng của ông Cklamovski cùng hai trợ lý Matthew Smith và Seiya Imazaki đã chấm dứt theo thỏa thuận chung từ ngày 16-6. ASEAN Cup 2026 còn chưa khởi tranh nhưng bóng đá Malaysia đã đối mặt với biến động lớn khi hàng loạt nhân sự cấp cao đồng loạt chia tay đội tuyển quốc gia. Từ HLV trưởng Peter Cklamovski, HLV U23 Nafuzi Zain - người được giao dẫn dắt đội tuyển tại ASEAN Cup, đến Giám đốc điều hành Rob Friend đều bất ngờ rời vị trí.

Trong sáng 18-6, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski chính thức xác nhận rời cương vị dẫn dắt đội tuyển. Trong thông điệp chia tay được đăng tải trên fanpage đội tuyển, chiến lược gia người Úc cho biết ông đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

"Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và ủng hộ tôi. Đồng thời, tôi cũng mong nhận được sự thấu hiểu cho quyết định rằng đã đến lúc tôi bước sang một chương mới", ông Cklamovski chia sẻ.

Dàn HLV từ chức, Malaysia khủng hoảng trước trước thềm ASEAN Cup - Ảnh 1.

Tuy nhiên, cú sốc chưa dừng lại ở đó. Chỉ ít giờ sau, HLV Nafuzi Zain cũng tuyên bố từ chức. Trước đó, FAM đã lên kế hoạch để ông dẫn dắt đội hình gồm các cầu thủ trẻ và cựu binh tham dự ASEAN Cup, trong khi HLV Cklamovski tập trung cho các nhiệm vụ khác của đội tuyển quốc gia.

Trong thư chia tay, Nafuzi Zain cho biết việc rời ghế HLV trưởng đội U23 Malaysia là quyết định không hề dễ dàng bởi ông có sự gắn bó đặc biệt với các cầu thủ trẻ. Chiến lược gia này gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ đã luôn đồng hành trong suốt thời gian qua.

Dàn HLV từ chức, Malaysia khủng hoảng trước trước thềm ASEAN Cup - Ảnh 2.

Trước đó, FAM đã giao HLV Nafuzi Zain dẫn dắt đội hình gồm các cầu thủ trẻ và cựu binh tham dự ASEAN Cup, trong khi HLV Cklamovski tập trung cho đội tuyển quốc gia. Việc cả hai cùng chia tay khiến kế hoạch chuẩn bị của Malaysia bị xáo trộn đáng kể.

Không chỉ mất hai nhà cầm quân, FAM còn xác nhận Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Rob Friend và HLV thủ môn Mohd Yazid Mohd Yassin cũng đã chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận chung.

Trong thông báo chính thức, FAM cho biết tôn trọng các quyết định được đưa ra và ghi nhận những đóng góp của toàn bộ nhân sự đã chia tay đội tuyển. Liên đoàn này cũng khẳng định đang triển khai các bước cần thiết để sớm bổ nhiệm những vị trí còn khuyết nhằm bảo đảm hoạt động của các đội tuyển quốc gia.

Việc hàng loạt nhân vật chủ chốt đồng loạt rời đi ngay trước thềm ASEAN Cup chắc chắn sẽ đặt ra bài toán không nhỏ cho bóng đá Malaysia trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á cận kề.

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