Thể thao

U14 Hà Nội vô địch Giải Quốc tế U14 Gia Lai 2026, vượt qua 3 đại diện Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Vượt qua U14 Malaysia và đại diện Nhật Bản, U14 Hà Nội đã lên ngôi vô địch sau 5 ngày tranh tài ở Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026.

U14 Hà Nội đã lên ngôi vô địch Giải Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khi thắng U14 SLNA 4-2 trên chấm luân lưu trong trận chung kết diễn ra trưa 15-5 tại sân Pleiku (Gia Lai).

Trong trận đấu cuối cùng của giải đấu quốc tế, hai đội bóng trẻ đã tạo nên màn so tài căng thẳng khi hòa 0-0 sau 60 phút thời gian thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút cân não, U14 Hà Nội thể hiện bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng, qua đó nâng cao cúp vô địch.

Đáng chú ý, U14 Hà Nội trước đó cũng vượt qua tuyển U14 Malaysia ở bán kết cũng bằng loạt luân lưu, cho thấy chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cao của giải đấu năm nay. Trước đó, U14 Hà Nội còn vượt đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á - Nhật Bản, Jubilo Iwata ở tứ kết với tỷ số 7-1.

Ở trận tranh hạng ba, U14 PVF cũng trải qua màn rượt đuổi hấp dẫn với đại diện Malaysia. Sau khi hòa 3-3, đội bóng trẻ Việt Nam thắng 4-2 ở loạt đá phạt đền để khép lại giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 quy tụ 12 đội bóng trẻ, gồm các lò đào tạo trẻ hàng đầu từ Việt Nam và châu Á, mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho các cầu thủ ở lứa tuổi 13-14. 

Không chỉ là cuộc đua thành tích, giải đấu còn giúp các em trải nghiệm áp lực thi đấu, học cách vượt qua thất bại và trưởng thành hơn trong môi trường bóng đá quốc tế.

Điều đặc biệt ở giải đấu trẻ quốc tế này là các đội bị loại ở vòng bảng, dù không thể vào vòng đấu loại trực tiếp vẫn được duy trì thi đấu liên tục bằng các trận đấu phân hạng với nhau, và gặp thêm các đội thua ở tứ kết. 

Thể thức này giúp cho các đội bóng trẻ được thi đấu nhiều trận, cọ xát với nhau, tích lũy kinh nghiệm.

Một điểm nhấn đặc biệt của trận chung kết là sự xuất hiện của Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp dự khán và trao giải cho các đội bóng trẻ, gửi gắm thông điệp về tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ đối với tương lai bóng đá Việt Nam.

(NLĐO) - Việt Nam có 5 đại diện tham dự nhưng chiếm tới 3/4 suất bán kết Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 dù chủ nhà bị loại

Xác định tứ kết U14 Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026: 4 đại diện Việt Nam góp mặt

(NLĐO) - Khép lại lượt trận cuối cùng của vòng bảng Giải Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026, 8 đội bóng xuất sắc nhất đã giành quyền vào tứ kết trong sáng 13-5.

Cháu Văn Toàn ghi bàn giúp U14 HAGL thắng đại diện Nhật Bản

(NLĐO) - Tối 11-5, U14 HAGL ra quân tại Festival bóng đá U14 Gia Lai 2026 và có chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 trước đại diện Nhật Bản.

