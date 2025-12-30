Man City và những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ

Nếu nhìn lại mùa giải trước, khó ai có thể tin rằng tập thể từng vô địch Premier League 4 năm liên tiếp lại trải qua giai đoạn sa sút kéo dài.

Kể từ tháng 11-2024, nửa xanh thành Manchester bắt đầu hụt hơi, đánh mất sự sắc bén quen thuộc và sớm bị loại khỏi cuộc đua vô địch khi cả Arsenal và Liverpool nhanh chóng tăng tốc.

Man City đang trở lại mạnh mẽ với nguồn năng lượng mới

Ngoài ra, thất bại trong trận chung kết FA Cup trước Crystal Palace càng khiến cơn ác mộng của "The Citizens" kéo dài. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016-2017, Man City hoàn toàn trắng tay.

Thế nhưng, bước sang mùa giải mới, sự thay đổi đã xuất hiện một cách âm thầm nhưng rõ rệt. Sau những cú sẩy chân đầu mùa trước Tottenham và Brighton, Man City dần lấy lại phong độ.

Hiện tại, thầy trò HLV Pep Guardiola đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, cùng màn kết thúc năm Dương lịch hoàn hảo bằng chiến thắng trước Nottingham Forest. Đó là minh chứng rõ nét cho sự trở lại của một thế lực từng thống trị bóng đá xứ sở sương mù.

Điểm khác biệt lớn nhất của Man City hiện tại không nằm ở sơ đồ chiến thuật hay những điều chỉnh nhân sự. Chìa khóa của sự hồi sinh nằm ở tinh thần thi đấu quyết liệt, thứ "năng lượng" từng làm nên bản sắc của "The Citizens" trong giai đoạn đỉnh cao, nay được Guardiola khơi dậy trở lại. Một tập thể thi đấu chủ động, giàu tốc độ, pressing quyết liệt và không ngừng di chuyển. Đó đều là những yếu tố tưởng như rất cơ bản nhưng lại là nền tảng cho mọi thành công của Man City trong quá khứ.

Trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng, thầy trò HLV Pep Guardiola đã có chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Nottingham Forest, qua đó tạm thời vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng.

Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Arsenal - Man City đã trở lại với một phiên bản giàu năng lượng hơn.

Cuộc đua vô địch không chỉ còn là câu chuyện của riêng Arsenal

Dù Arsenal nhanh chóng đòi lại ngôi đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Brighton, lợi thế của họ lúc này rất mong manh. "Pháo thủ" chỉ hơn Man City vỏn vẹn 2 điểm, trong khi Aston Villa cũng đang bám sát ngay phía sau với khoảng cách đúng bằng 1 trận thắng. Sự sít sao này báo hiệu nửa sau mùa giải đầy khốc liệt, nơi mà cục diện bảng xếp hạng hoàn toàn có thể đảo chiều chỉ sau 1 vòng đấu.

Khác với "The Citizens", Arsenal đang đi trên con đường của một đội bóng khao khát danh hiệu sau nhiều năm. Họ ổn định, kỷ luật và ngày càng bản lĩnh, nhưng cũng đối diện bài toán quen thuộc: duy trì thể lực và chiều sâu đội hình trong guồng quay thi đấu dày đặc.

Việc phải liên tục thi đấu trên nhiều mặt trận khiến Arsenal không được phép sẩy chân, nhất là khi ngay phía sau họ là Man City, đội bóng sở hữu kinh nghiệm lẫn bản lĩnh chiến thắng vượt trội.

Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Pep Guardiola đang thi đấu với tâm thế của kẻ bám đuổi đầy nguy hiểm. Họ không còn áp lực phải bảo vệ ngôi vương, đồng thời lại sở hữu lợi thế tâm lý từ những mùa nước rút hoàn hảo trong quá khứ. Đội hình của "The Citizens" vẫn đầy rẫy những nhà vô địch, những cầu thủ hiểu rõ phải tăng tốc vào thời điểm nào để vượt lên.

Ngoại hạng Anh đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải đánh đổi bằng nỗ lực trong cả mùa giải. Và khi Man City đã tìm lại được "năng lượng", cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ không còn là câu chuyện riêng của Arsenal.

Rạng sáng 31-12, Arsenal sẽ đối đầu với Aston Villa trong trận đấu thuộc vòng 19 Ngoại hạng. Nếu đội bóng của HLV Unai Emery có thể kéo dài chuỗi chiến thắng lên 12 trận, họ sẽ kết thúc năm Dương lịch với số điểm bằng với Arsenal và đẩy Man City xuống vị trí thứ ba.



