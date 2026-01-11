Semenyo mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City?

Chỉ một ngày sau khi chính thức gia nhập Man City, bản hợp đồng đáng chú ý nhất tại Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông Antoine Semenyo đã chứng minh giá trị

Vì sao Man City chọn Semenyo?

Trong vòng 18 tháng qua, Semenyo đã từng bước khẳng định vị thế của mình như một trong những cầu thủ tấn công toàn diện nhất Premier League. Phong độ ổn định, khả năng hoạt động rộng và sự hiệu quả trước khung thành giúp anh trở thành cái tên nổi bật, dù thi đấu trong màu áo Bournemouth.

Tính riêng mùa giải 2025-2026, chỉ có Erling Haaland (20 bàn) và Igor Thiago của Brentford (16 bàn) ghi nhiều bàn tại Premier League hơn con số 10 của Semenyo. Xét về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo), Semenyo có 12 pha đóng góp, chỉ xếp sau Haaland (24) và Thiago (17). Những thống kê này cho thấy cầu thủ người Ghana đang ở rất gần đỉnh cao phong độ sự nghiệp.

Bốn màu áo Semenyo đã từng trải nghiệm ở làng bóng Anh

Ở tuổi 26, Semenyo bước vào giai đoạn sung mãn nhất, cả về thể chất lẫn tư duy chiến thuật. Trong một hệ thống tấn công linh hoạt, giàu tính sáng tạo và khả năng kiểm soát như Man City, thật khó để hình dung anh không thể phát huy tối đa năng lực.

Man City hiện ghi trung bình 2,14 bàn mỗi trận tại Premier League mùa này - con số cao nhất giải đấu. Dù vậy, việc chỉ ghi được 2 bàn trong 3 trận gần nhất cho thấy hàng công của Guardiola vẫn có những thời điểm chững lại, đặc biệt khi đối thủ tập trung phong tỏa Haaland.

Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận ra mắt tại Man City

Ở trận ra mắt Man City ở FA Cup khi đội bóng của Guardiola chạm trán đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba Exeter City, không ngoài mong đợi khi Semenyo vừa ghi bàn vừa tham gia kiến tạo trong chiến thắng 10-1 của "The Citizens". Không tân binh nào của Man City làm được điều này kể từ sau màn trình diễn chói sáng của Sergio Aguero từ năm 2011.

Semenyo giảm tải cho Haaland

Dù đang sở hữu tiền đạo được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, Man City vẫn không tránh khỏi sự phụ thuộc nhất định vào Haaland. Chân sút người Na Uy đang hướng tới "Chiếc giày vàng" Premier League thứ ba trong vòng bốn mùa kể từ khi gia nhập City năm 2022.

Haaland đã ghi 105 bàn tại Premier League cho Man City, đạt hiệu suất gần như hoàn hảo - 0,9 bàn/trận. Nỗi lo về một cơn "khát bàn" với tiền đạo này là không thực tế, nhưng việc quản lý thể lực và thời gian thi đấu là điều bắt buộc, nhất là trong bối cảnh năm 2026 là năm World Cup, kéo theo mật độ thi đấu dày đặc.

Semenyo được kỳ vọng sẽ chia sẻ trọng trách ghi bàn với Erling Haaland

Ở góc độ đó, Semenyo được xem là mảnh ghép lý tưởng để san sẻ gánh nặng ghi bàn. Trung bình 0,5 bàn mỗi 90 phút tại Bournemouth - đội có chỉ số xG thấp hơn Man City - cho thấy khi được đặt trong một hệ thống tạo cơ hội tốt hơn, hiệu suất của Semenyo hoàn toàn có thể tăng lên.

Vị trí nào cho Semenyo tại Man City?

Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của Semenyo là khả năng chơi hai chân gần như tương đương nhau. Dù thường đá cánh trái tại Bournemouth, các thống kê chỉ ra rằng anh dứt điểm gần như cân bằng bằng cả chân trái lẫn chân phải.

Semeyno thuận cả hai chân

Kể từ đầu mùa trước, Semenyo là một trong số rất ít cầu thủ tại Premier League ghi từ 8 bàn trở lên bằng mỗi chân, điều cho phép Guardiola sử dụng anh ở cả hai biên. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với Man City - đội bóng luôn cần sự linh hoạt để phá vỡ các khối phòng ngự dày đặc.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Semenyo là không nhỏ. Tại Man City, anh không còn là trung tâm của lối chơi như ở Bournemouth.

Rayan Cherki và Phil Foden hiện là hai lựa chọn ưu tiên cho hai hành lang cánh, trong đó Cherki đang đạt phong độ rất cao.

Ngoài ra, Guardiola còn trong tay Jeremy Doku, Savinho và Omar Marmoush - người đang làm nhiệm vụ tại AFCON cùng tuyển Ai Cập.

Semenyo phải cạnh tranh vị trí trong đội hình toàn sao của Man City

Semenyo vì thế sẽ phải chấp nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính. Dẫu vậy, với sự xoay tua liên tục và tư duy chiến thuật luôn biến hóa của Guardiola, cơ hội vẫn mở ra cho những cầu thủ đa năng và kỷ luật chiến thuật tốt.

Giá trị từ khả năng phòng ngự

Không chỉ nổi bật ở mặt trận tấn công, Semenyo còn mang đến giá trị đáng kể khi không có bóng. Anh xếp thứ hai trong số các tiền đạo Premier League mùa 2025-2026 về số lần thu hồi bóng (5,06 lần mỗi 90 phút), đồng thời đứng thứ năm về số lần đoạt bóng ở 1/3 sân nhà (1,8 lần/trận).

Dù Man City không thường xuyên phải phòng ngự sâu như Bournemouth (City mới chỉ để đối phương tạo ra 19,2 xG so với 29,1 của Bournemouth), một tiền đạo chịu khó hỗ trợ phòng ngự vẫn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc đua vô địch căng thẳng.

Semenyo hy vọng thành công từ màn khởi đầu suôn sẻ với Man City tại FA Cup

Có thể còn quá sớm để khẳng định Semenyo sẽ ngay lập tức "biến" Man City thành ứng viên số một cho chức vô địch Premier League mùa này. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của anh giúp đội bóng của Guardiola trở nên cân bằng và khó lường hơn, đồng thời tạo thêm áp lực lên Arsenal - đội đang dẫn đầu và buộc phải tính toán nghiêm túc cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu muốn duy trì lợi thế.



