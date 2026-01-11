HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Semenyo mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City?

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) - Chi 65 triệu bảng chiêu mộ Antoine Semenyo, Man City không chỉ mua thêm một ngôi sao tấn công mà còn toan tính cho cuộc đua đường dài ở Ngoại hạng Anh.

Chỉ một ngày sau khi chính thức gia nhập Man City, bản hợp đồng đáng chú ý nhất tại Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông Antoine Semenyo đã chứng minh giá trị

Vì sao Man City chọn Semenyo?

Trong vòng 18 tháng qua, Semenyo đã từng bước khẳng định vị thế của mình như một trong những cầu thủ tấn công toàn diện nhất Premier League. Phong độ ổn định, khả năng hoạt động rộng và sự hiệu quả trước khung thành giúp anh trở thành cái tên nổi bật, dù thi đấu trong màu áo Bournemouth.

Tính riêng mùa giải 2025-2026, chỉ có Erling Haaland (20 bàn) và Igor Thiago của Brentford (16 bàn) ghi nhiều bàn tại Premier League hơn con số 10 của Semenyo. Xét về số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn + kiến tạo), Semenyo có 12 pha đóng góp, chỉ xếp sau Haaland (24) và Thiago (17). Những thống kê này cho thấy cầu thủ người Ghana đang ở rất gần đỉnh cao phong độ sự nghiệp.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 1.

Bốn màu áo Semenyo đã từng trải nghiệm ở làng bóng Anh

Ở tuổi 26, Semenyo bước vào giai đoạn sung mãn nhất, cả về thể chất lẫn tư duy chiến thuật. Trong một hệ thống tấn công linh hoạt, giàu tính sáng tạo và khả năng kiểm soát như Man City, thật khó để hình dung anh không thể phát huy tối đa năng lực.

Man City hiện ghi trung bình 2,14 bàn mỗi trận tại Premier League mùa này - con số cao nhất giải đấu. Dù vậy, việc chỉ ghi được 2 bàn trong 3 trận gần nhất cho thấy hàng công của Guardiola vẫn có những thời điểm chững lại, đặc biệt khi đối thủ tập trung phong tỏa Haaland.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 2.

Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo ở trận ra mắt tại Man City

Ở trận ra mắt Man City ở FA Cup khi đội bóng của Guardiola chạm trán đội bóng đang chơi ở Giải Hạng ba Exeter City, không ngoài mong đợi khi Semenyo vừa ghi bàn vừa tham gia kiến tạo trong chiến thắng 10-1 của "The Citizens". Không tân binh nào của Man City làm được điều này kể từ sau màn trình diễn chói sáng của Sergio Aguero từ năm 2011.

Semenyo giảm tải cho Haaland

Dù đang sở hữu tiền đạo được đánh giá là hay nhất thế giới hiện nay, Man City vẫn không tránh khỏi sự phụ thuộc nhất định vào Haaland. Chân sút người Na Uy đang hướng tới "Chiếc giày vàng" Premier League thứ ba trong vòng bốn mùa kể từ khi gia nhập City năm 2022.

Haaland đã ghi 105 bàn tại Premier League cho Man City, đạt hiệu suất gần như hoàn hảo - 0,9 bàn/trận. Nỗi lo về một cơn "khát bàn" với tiền đạo này là không thực tế, nhưng việc quản lý thể lực và thời gian thi đấu là điều bắt buộc, nhất là trong bối cảnh năm 2026 là năm World Cup, kéo theo mật độ thi đấu dày đặc.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 3.

Semenyo được kỳ vọng sẽ chia sẻ trọng trách ghi bàn với Erling Haaland

Ở góc độ đó, Semenyo được xem là mảnh ghép lý tưởng để san sẻ gánh nặng ghi bàn. Trung bình 0,5 bàn mỗi 90 phút tại Bournemouth - đội có chỉ số xG thấp hơn Man City - cho thấy khi được đặt trong một hệ thống tạo cơ hội tốt hơn, hiệu suất của Semenyo hoàn toàn có thể tăng lên.

Vị trí nào cho Semenyo tại Man City?

Một trong những điểm mạnh nổi bật nhất của Semenyo là khả năng chơi hai chân gần như tương đương nhau. Dù thường đá cánh trái tại Bournemouth, các thống kê chỉ ra rằng anh dứt điểm gần như cân bằng bằng cả chân trái lẫn chân phải.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 4.

Semeyno thuận cả hai chân

Kể từ đầu mùa trước, Semenyo là một trong số rất ít cầu thủ tại Premier League ghi từ 8 bàn trở lên bằng mỗi chân, điều cho phép Guardiola sử dụng anh ở cả hai biên. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với Man City - đội bóng luôn cần sự linh hoạt để phá vỡ các khối phòng ngự dày đặc.

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, thách thức dành cho Semenyo là không nhỏ. Tại Man City, anh không còn là trung tâm của lối chơi như ở Bournemouth.

Rayan Cherki và Phil Foden hiện là hai lựa chọn ưu tiên cho hai hành lang cánh, trong đó Cherki đang đạt phong độ rất cao.

Ngoài ra, Guardiola còn trong tay Jeremy Doku, Savinho và Omar Marmoush - người đang làm nhiệm vụ tại AFCON cùng tuyển Ai Cập.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 5.

Semenyo phải cạnh tranh vị trí trong đội hình toàn sao của Man City

Semenyo vì thế sẽ phải chấp nhận cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính. Dẫu vậy, với sự xoay tua liên tục và tư duy chiến thuật luôn biến hóa của Guardiola, cơ hội vẫn mở ra cho những cầu thủ đa năng và kỷ luật chiến thuật tốt.

Giá trị từ khả năng phòng ngự

Không chỉ nổi bật ở mặt trận tấn công, Semenyo còn mang đến giá trị đáng kể khi không có bóng. Anh xếp thứ hai trong số các tiền đạo Premier League mùa 2025-2026 về số lần thu hồi bóng (5,06 lần mỗi 90 phút), đồng thời đứng thứ năm về số lần đoạt bóng ở 1/3 sân nhà (1,8 lần/trận).

Dù Man City không thường xuyên phải phòng ngự sâu như Bournemouth (City mới chỉ để đối phương tạo ra 19,2 xG so với 29,1 của Bournemouth), một tiền đạo chịu khó hỗ trợ phòng ngự vẫn là yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc đua vô địch căng thẳng.

Semenyo sẽ mang điều gì đến với hàng công hùng mạnh Man City? - Ảnh 6.

Semenyo hy vọng thành công từ màn khởi đầu suôn sẻ với Man City tại FA Cup

Có thể còn quá sớm để khẳng định Semenyo sẽ ngay lập tức "biến" Man City thành ứng viên số một cho chức vô địch Premier League mùa này. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của anh giúp đội bóng của Guardiola trở nên cân bằng và khó lường hơn, đồng thời tạo thêm áp lực lên Arsenal - đội đang dẫn đầu và buộc phải tính toán nghiêm túc cho kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu muốn duy trì lợi thế.


Tin liên quan

Vượt Chelsea và Liverpool, Man City tăng tốc thương vụ chân sút Semenyo 65 triệu bảng

Vượt Chelsea và Liverpool, Man City tăng tốc thương vụ chân sút Semenyo 65 triệu bảng

(NLĐO) - Cái vẫy tay chào của Antoine Semenyo hướng về các CĐV Bournemouth sau trận hòa 2-2 với Chelsea như làm nóng thêm về tương lai của ngôi sao người Ghana.

Man City và những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ

(NLĐO) - Sau mùa giải 2024-2025 trắng tay, bản lĩnh nhà vô địch của Man City đang được đánh thức tại Ngoại hạng Anh.

Man City trở lại đường đua

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh suốt nhiều tuần lễ qua, nhưng Man City mới thực sự được giới hâm mộ đánh giá cao với vai trò ứng viên vô địch.

Erling haaland Man City Premier League FA Cup kỳ chuyển nhượng mùa đông Antoine Semenyo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo