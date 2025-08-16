HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao

Trung Dũng

(NLĐO) - Wolverhampton sẽ cố gắng tránh một trận thua đậm khi tiếp đón Manchester City trên sân Molineux trong trận đấu muộn, lúc 23 giờ 30 ngày thứ Bảy, 16-8.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao- Ảnh 1.

Wolverhampton (giữa) có thể gây bất ngờ do thể lực sung mãn hơn Manchester City

Wolverhampton đang chật vật tìm lại phong độ trong giai đoạn tiền mùa giải, khi để thua Lens, Girona và Celta Vigo trong các trận giao hữu, nên khó mà tin là họ sẽ giữ sạch lưới trước Manchester City. Do đó, giới chuyên môn đều đồng ý là họ có thể bị Erling Haaland và Manchester City ghi vài bàn.

Ban lãnh đạo Wolves đã ký hợp đồng dài hạn với Jorgen Strand Larsen, cùng với những cái tên như Fer Lopez, Jhon Arias và David Moller Wolfe. Tuy nhiên, Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri, Goncalo Guedes, Pablo Sarabia và Nelson Semedo không còn là thành viên của đội bóng. Chúng ta có thể tin là khán giả sân Molineux sẽ rất nhớ họ trong trận đấu với Manchester City.

Bên kia sân, đoàn quân của Pep Guardiola sẽ bắt đầu hành trình giành lại chức vô địch Premier League . The Citizens đã bổ sung những cái tên như Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, và hậu vệ trái của Wolverhampton là Ait Nouri vào đội hình. 

Mặc dù Kevin De Bruyne đã chuyển sang Napoli, nhưng chiến thắng trên sân khách vẫn nên được cân nhắc. Tiền vệ Mateo Kovacic sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách đến Wolverhampton vì chấn thương gót chân Achilles.

Dự đoán: Wolverhampton - Manchester City 2-3

Đối đầu trực tiếp

02-5-2025 Manchester City - Wolverhampton 1-0

20-10-2024 Wolverhampton - Manchester City 1-2

04-5-2024 Manchester City - Wolverhampton 5-1

30-9-2023 Wolverhampton - Manchester City 2-1

22-1-2023 Manchester City - Wolverhampton 3-0

17-9-2022 Wolverhampton - Manchester City 0-3

11-5-2022 Wolverhampton - Manchester City 1-5

11-12-2021 Manchester City - Wolverhampton 1-

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

16/08 23:30

Wolverhampton - Man City

1.85

1 1/4 : 0

2.00

1.80

2 3/4

2.025

16/08 23:30

Wolverhampton - Man City

1.925

1 1/4 : 0

1.975

2.075

3

1.825

Manchester City mạnh hơn, quyết tâm hơn và đẳng cấp cao hơn nên sẽ làm mọi cách để thắng trận mở màn chiến dịch. Vấn đề là họ sẽ thắng bằng tỉ số nào. Lịch sử đối đầu cho thấy Manchester City thắng 9 trong 10 lần gặp Wolverhampton gần nhất với tổng tỉ số 28-7.

Nhưng 3 trong 4 lần gặp gần nhất, Manchester City không thể hiện được ưu thế lớn, với những chiến thách sít sao và thậm chí thua 1-2 ở sân Molineux vào tháng 9-2023. Vậy lần này thì sao?

Pep Guardiola sẽ xua quân lên trấn áp và ghi bàn vào lưới Bầy dơi, nhưng sự mỏi mệt có thể khiến Manchester City hụt hơi vào cuối trận. Đừng quên là Manchester City phải thi đấu suốt mùa hè, sau khi để thua CLB Saudi Arabia Al Hilal 3-4 ở hiệp phụ vòng 1/8, họ vội về nhà vào ngày 2-7.

Thầy trò Pep Guardiola thở phào nhẹ nhõm khi thua trận, bởi ông tiết lộ là còn chút ít thời gian cho các cầu thủ "nghỉ hè" trước khi triệu tập trở lại cho mùa giải mới. 

Giới chuyên môn cảnh báo là Manchester City có thể khởi đầu chậm chạp và tập trung vào chiến thắng "xấu xí" hơn là hăng hái ghi bàn.

Đến trưa nay, giá cả đã biến động khi Manchester City ăn 97 và thua 92. Nhiều khả năng đến giờ chót, sẽ chuyển thành cho lựa. Thị trường vẫn đang "đổ" cửa trên, nhưng theo cửa dưới vui hơn.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao- Ảnh 3.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester City: Mưa bàn thắng và khoảng cách sít sao- Ảnh 4.

Tỉ số 0-2 được ưa chuộng nhất nên có giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, trong lúc 1-2 ăn 8, còn 0-1 ăn 7.9. Các hãng khuyên chọn tỉ số 2-3 vì cái giá đặt 1 ăn đến 24. Nhiều người cũng liều lĩnh với tỉ số 1-1 nên giá đã tụt nhanh xuống còn 9.2, trong lúc 0-0 và 2-2 lần lượt có giá 17 và 18.


Manchester City Wolverhampton
