Man City ngược dòng kịch tính, vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp

Chạm trán đối thủ đang chơi bóng ở Championship, Man City vẫn được đánh giá trội hơn dù HLV Pep Guardiola thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đại diện thành Manchester nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo sức ép ngay từ đầu.



Omar Marmoush hai lần thoát xuống nguy hiểm nhưng đều bị bắt lỗi việt vị. Bên kia chiến tuyến, Southampton cũng một lần đưa bóng vào lưới "The Citizens" sau cú dứt điểm của Léo Scienza, song bàn thắng không được công nhận.

Léo Scienza đưa bóng vào lưới Man City nhưng bàn thắng không được công nhận

Trong phần lớn thời gian hiệp một, Man City áp đảo về kiểm soát bóng và số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Tuy nhiên, hàng thủ Southampton chơi rất tập trung, trong khi thủ môn Daniel Peretz có những pha cứu thua xuất sắc khiến hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Phil Foden trong pha bóng hãm thành Southampton

Bước sang hiệp hai, Southampton bất ngờ chơi tự tin hơn và suýt mở tỉ số nếu Nathan Aké không kịp lùi về ngăn chặn pha dứt điểm của Tom Fellows. Trước thế trận bế tắc, Guardiola tung thêm hàng loạt át chủ bài hàng công như Erling Haaland và Nico O'Reilly nhằm tăng sức ép.

Man City liên tục dồn ép đối thủ trong khoảng thời gian sau đó. Nico González có cơ hội ngon ăn nhưng không thắng được Peretz, còn Tijjani Reijnders dứt điểm đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Finn Azaz bất ngờ đưa Southampton vượt lên trước

Tưởng như bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian với Man City thì Southampton lại tạo ra cú sốc ở phút 79. Finn Azaz xử lý gọn gàng trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt đánh bại James Trafford, đưa đội bóng áo vàng vượt lên dẫn trước trong sự phấn khích của các cổ động viên.

Tuy nhiên, niềm vui của Southampton chỉ kéo dài vài phút. Phút 82, Jeremy Doku tung cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm, bóng chạm hậu vệ James Bree đổi hướng khiến thủ môn Peretz bó tay, giúp Man City gỡ hòa 1-1.

Jeremy Doku (11) gỡ hòa cho Man City

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào khi chỉ năm phút sau, Nico González nhận bóng trong khoảng trống rồi tung cú dứt điểm quyết đoán từ xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng của Guardiola.

Nico González phấn khích với bàn ấn định chiến thắng phút 87

Southampton dồn toàn lực tấn công trong thời gian còn lại nhưng không thể tạo nên phép màu. Thắng ngược đầy cảm xúc, Man City giành quyền vào chung kết FA Cup và tiếp tục nuôi hy vọng hoàn tất cú ăn ba quốc nội mùa này. Đoàn quân của Pep Guardiola trở thành đội đầu tiên vào chung kết Cup FA bốn năm liên tiếp và ở ba mùa trước đó, họ lần lượt thua Crystal Palace 0-1, Man United 1-2 và thắng Man United 2-1.