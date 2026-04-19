HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Hoàng Hiệp

Cuộc đại chiến giữa Man City và Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh được xem là trận "chung kết" sớm cho ngôi vương bóng đá xứ sở sương mù.

Lúc 22 giờ 30 phút hôm nay (19-4), đội bám đuổi Man City chạm trán đội đầu bảng Arsenal trong trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải.

Sau thất bại 0-2 ở chung kết League Cup giữa tháng 3, Mikel Arteta sẽ tái đấu Pep Guardiola, đối thủ lớn nhất trên hành trình khẳng định bản thân của thuyền trưởng Arsenal. Kể từ khi rời Man City để dẫn dắt đội bóng thành London, Arteta thường bị xem là "phiên bản" của Guardiola.

Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt - Ảnh 1.

Cuộc chiến đêm 19-4 hứa hẹn sẽ rất khốc liệt (Ảnh: AP)

Dù vậy, cả 2 chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có nhiều sự thay đổi trong tư duy chiến thuật. Thủ môn chơi chân giỏi hàng đầu thế giới Ederson rời đi khiến các pha triển khai tấn công từ khung thành của Man City giảm hiệu quả đáng kể.

Tuy nhiên, phong độ ổn định của Gianluigi Donnarumma lại giúp cầu môn "The Citizens" trở nên chắc chắn hơn, tạo sự yên tâm nếu đồng đội phải dâng cao để gây sức ép. "Kép phụ" James Trafford cũng chơi tốt trong những lần được trao cơ hội. Ở 3 trận gần nhất, đại diện thành Manchester đã giữ sạch lưới trước Arsenal, Liverpool và Chelsea.

TIN LIÊN QUAN

Ngoài ra, việc mang về Erling Haaland vào tháng 6-2022 cũng chuyển lối chơi của Man City từ việc sử dụng "số 9 ảo" sang trung phong cắm. Hiệu quả gần như phát huy ngay lập tức với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, còn Haaland đoạt danh hiệu "Vua phá lưới".

Bên kia chiến tuyến, Arteta đang xây dựng "Pháo thủ" dựa trên phong cách phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Trước tham vọng "ăn 4" đầu mùa giải, nhà cầm quân sinh năm 1982 còn chuẩn bị đội hình dự phòng nhằm ứng phó với lịch thi đấu dày đặc.

Hiện tại, "Pháo thủ" chỉ còn cơ hội lên ngôi ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Sau màn trình diễn không mấy thuyết phục tại tứ kết đấu trường châu Âu, đại diện thành London sẽ tập trung toàn lực cho trận "chung kết" Premier League với Man City. Giới chuyên môn tranh luận: Arteta liệu có dám từ bỏ chiến thuật quen thuộc, sẵn sàng chơi đôi công với đoàn quân của Pep Guardiola để chứng minh bản lĩnh.

Trên sân, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc so tài giữa mũi nhọn Erling Haaland và tam giác tấn công của Arsenal. Ngôi sao của "The Citizens" sau giai đoạn sa sút ngắn vừa có hat-trick vào lưới Liverpool tại tứ kết FA Cup.

Ngược lại, Bukayo Saka không góp mặt vì chấn thương, Noni Madueke vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Viktor Gyokeres chưa để lại được dấu ấn. Lúc này, Kai Havertz có thể là lựa chọn phù hợp. Trong chiến thắng gần nhất của Arsenal trước Man City, cầu thủ người Đức đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Kai Havertz cũng là người đưa "Pháo thủ" vào bán kết Champions League mùa này với pha lập công phút 90+1 ở trận tứ kết lượt đi dù chỉ ra sân từ ghế dự bị.

Ở tuyến giữa, Martin Zubimendi liên tục để mất bóng nguy hiểm trước sức ép của đối thủ. Martin Odegaard có thể được kéo xuống chơi cạnh Declan Rice để giúp Arsenal duy trì quyền kiểm soát thế trận. Họ sẽ tạo ra màn đọ sức hấp dẫn với Rayan Cherki, "chìa khóa" trong những chiến thắng gần đây của Man City.

Hành lang cánh của "Pháo thủ" cũng sẽ đối mặt nhiều khó khăn khi Nico O'Reilly tái xuất. Tốc độ và sức trẻ của hậu vệ người Anh có thể khiến đội bóng thành London bất ngờ như ở trận chung kết League Cup vừa qua.

Lần gần nhất Man City vượt qua Arsenal ở Ngoại hạng Anh là tháng 4-2023. Tuy nhiên, trước áp lực vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi, Etihad sẽ không phải thử thách dễ dàng cho thầy trò HLV Mikel Arteta.

Tin liên quan

"Ma thuật" Rayan Cherki giúp Man City tăng tốc, Arsenal lo lắng tận cùng

"Ma thuật" Rayan Cherki giúp Man City tăng tốc, Arsenal lo lắng tận cùng

(NLĐO) - Màn trình diễn chói sáng của Rayan Cherki giúp Man City đè bẹp Chelsea 3-0, đồng thời tạo thành bước ngoặt của cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

"Kịch bản điên rồ" chờ Man City và Arsenal ở Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Man City thổi bùng cuộc đua vô địch với Arsenal khi hạ Chelsea 3-0, khiến những vòng cuối Ngoại hạng Anh có thể phải phân định bằng hiệu số.

Nhọc nhằn vượt ải Sporting, Arsenal vào bán kết Champions League

(NLĐO) - Không ghi bàn trên sân nhà Emirates, Arsenal vẫn hoàn thành chỉ tiêu vào bán kết Champions League khi cầm hòa Sporting 0-0, đi tiếp với tổng tỉ số 1-0.

Man City Arsenal Ngoại hạng Anh HLV Mikel Arteta Pep Guardiola
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo