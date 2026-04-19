Man City - Arsenal: Trận chiến định đoạt

Lúc 22 giờ 30 phút hôm nay (19-4), đội bám đuổi Man City chạm trán đội đầu bảng Arsenal trong trận đấu có thể định đoạt cả mùa giải.

Sau thất bại 0-2 ở chung kết League Cup giữa tháng 3, Mikel Arteta sẽ tái đấu Pep Guardiola, đối thủ lớn nhất trên hành trình khẳng định bản thân của thuyền trưởng Arsenal. Kể từ khi rời Man City để dẫn dắt đội bóng thành London, Arteta thường bị xem là "phiên bản" của Guardiola.

Cuộc chiến đêm 19-4 hứa hẹn sẽ rất khốc liệt (Ảnh: AP)

Dù vậy, cả 2 chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có nhiều sự thay đổi trong tư duy chiến thuật. Thủ môn chơi chân giỏi hàng đầu thế giới Ederson rời đi khiến các pha triển khai tấn công từ khung thành của Man City giảm hiệu quả đáng kể.

Tuy nhiên, phong độ ổn định của Gianluigi Donnarumma lại giúp cầu môn "The Citizens" trở nên chắc chắn hơn, tạo sự yên tâm nếu đồng đội phải dâng cao để gây sức ép. "Kép phụ" James Trafford cũng chơi tốt trong những lần được trao cơ hội. Ở 3 trận gần nhất, đại diện thành Manchester đã giữ sạch lưới trước Arsenal, Liverpool và Chelsea.

Ngoài ra, việc mang về Erling Haaland vào tháng 6-2022 cũng chuyển lối chơi của Man City từ việc sử dụng "số 9 ảo" sang trung phong cắm. Hiệu quả gần như phát huy ngay lập tức với chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, còn Haaland đoạt danh hiệu "Vua phá lưới".

Bên kia chiến tuyến, Arteta đang xây dựng "Pháo thủ" dựa trên phong cách phòng ngự chắc chắn và tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định. Trước tham vọng "ăn 4" đầu mùa giải, nhà cầm quân sinh năm 1982 còn chuẩn bị đội hình dự phòng nhằm ứng phó với lịch thi đấu dày đặc.

Hiện tại, "Pháo thủ" chỉ còn cơ hội lên ngôi ở Ngoại hạng Anh và Champions League. Sau màn trình diễn không mấy thuyết phục tại tứ kết đấu trường châu Âu, đại diện thành London sẽ tập trung toàn lực cho trận "chung kết" Premier League với Man City. Giới chuyên môn tranh luận: Arteta liệu có dám từ bỏ chiến thuật quen thuộc, sẵn sàng chơi đôi công với đoàn quân của Pep Guardiola để chứng minh bản lĩnh.

Trên sân, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc so tài giữa mũi nhọn Erling Haaland và tam giác tấn công của Arsenal. Ngôi sao của "The Citizens" sau giai đoạn sa sút ngắn vừa có hat-trick vào lưới Liverpool tại tứ kết FA Cup.

Ngược lại, Bukayo Saka không góp mặt vì chấn thương, Noni Madueke vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Viktor Gyokeres chưa để lại được dấu ấn. Lúc này, Kai Havertz có thể là lựa chọn phù hợp. Trong chiến thắng gần nhất của Arsenal trước Man City, cầu thủ người Đức đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Kai Havertz cũng là người đưa "Pháo thủ" vào bán kết Champions League mùa này với pha lập công phút 90+1 ở trận tứ kết lượt đi dù chỉ ra sân từ ghế dự bị.

Ở tuyến giữa, Martin Zubimendi liên tục để mất bóng nguy hiểm trước sức ép của đối thủ. Martin Odegaard có thể được kéo xuống chơi cạnh Declan Rice để giúp Arsenal duy trì quyền kiểm soát thế trận. Họ sẽ tạo ra màn đọ sức hấp dẫn với Rayan Cherki, "chìa khóa" trong những chiến thắng gần đây của Man City.

Hành lang cánh của "Pháo thủ" cũng sẽ đối mặt nhiều khó khăn khi Nico O'Reilly tái xuất. Tốc độ và sức trẻ của hậu vệ người Anh có thể khiến đội bóng thành London bất ngờ như ở trận chung kết League Cup vừa qua.

Lần gần nhất Man City vượt qua Arsenal ở Ngoại hạng Anh là tháng 4-2023. Tuy nhiên, trước áp lực vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi, Etihad sẽ không phải thử thách dễ dàng cho thầy trò HLV Mikel Arteta.