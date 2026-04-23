Man City lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, Burnley nhận vé rớt hạng

Burnley bước vào trận đấu với Man City trong tâm thế không còn gì để mất, thậm chí còn có thể mất nhiều hơn mà cụ thể là một suất trụ hạng. Mọi toan tính của đội chủ nhà đều bất thành khi khoảng cách đẳng cấp nhanh chóng được thể hiện rõ.



Mới phút thứ 3, Rayan Cherki đã khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo với cú dứt điểm buộc thủ môn Martin Dúbravka phải đẩy bóng dội xà ngang. Sức ép liên tục của đội khách sau đo1 sớm mang lại hiệu quả. Phút thứ 5, Jeremy Doku chọc khe tinh tế để Erling Haaland thoát xuống, trước khi tiền đạo người Na Uy thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, mở tỉ số cho Man City.

Dù bị dồn ép, Burnley vẫn có những cơ hội đáng chú ý. Quilindschy Hartman và Zian Flemming lần lượt được trao cơ hội ở tư thế thuận lợi, song đều không thể tận dụng để mang về bàn gỡ hòa. Ở chiều ngược lại, Man City tiếp tục kiểm soát thế trận, với Nico O'Reilly, Bernardo Silva và Cherki liên tiếp uy hiếp khung thành, chỉ có sự xuất sắc của "người nhện" Dúbravka mới có thể níu kéo lại chút hy vọng mong manh cho đội chủ nhà.

Trước khi hiệp một khép lại, Burnley suýt tạo bất ngờ, nhưng pha truy cản quyết định của trung vệ Abdukodir Khusanov khiến Flemming dứt điểm vọt xà trong tình huống đối mặt.

Bước sang hiệp hai, Man City vẫn duy trì sức ép lớn. Haaland một lần nữa khiến khán giả tiếc nuối khi đưa bóng dội cột dọc. Sự thiếu chính xác trong khâu dứt điểm và cả một chút duyên ghi bàn khiến đội khách không thể gia tăng cách biệt dù ép sân đáng kể.

Chiến thắng 1-0 tuy vậy là quá đủ để Man City nối dài chuỗi 12 trận toàn thắng trước Burnley tại Premier League, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, vượt qua Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, thất bại sân nhà chính thức đưa Burnley đến cảnh xuống hạng khi họ chỉ có 20 điểm sau 34 vòng đấu, kém nhóm an toàn tới 13 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 trận. Đội bóng của HLV Scott Parker chỉ thắng 1 trong 25 trận gần nhất, chuỗi phong độ nghèo nàn khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Đây cũng là mùa thứ năm liên tiếp Burnley rơi vào cảnh lên - xuống hạng giữa Premier League và Championship. Dù từng khởi đầu với 3 chiến thắng sau 9 vòng, họ vẫn không thể thoát khỏi "kịch bản" quen thuộc. Scott Parker cho thấy duyên thăng hạng, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong việc giúp các đội bóng nhỏ trụ lại sân chơi cao nhất nước Anh.