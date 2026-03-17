Thể thao

Man City – Real Madrid: Chờ phép mầu xuất hiện tại Etihad

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Giành vé vào tứ kết Champions League là nhiệm vụ cực khó với Man City khi họ đón tiếp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng 18-3.

Sau thất bại nặng nề 0-3 tại trận lượt đi hồi tuần trước, thầy trò HLV Pep Guardiola đối mặt với nhiệm vụ gần như bất khả thi nếu muốn tiếp tục hành trình chinh phục châu Âu mùa này. Ở cuộc chạm trán tại "chảo lửa" Bernabeu, tiền vệ Federico Valverde khiến các cổ động viên chủ nhà nức lòng với cú hat-trick ghi ngay trong hiệp một, đặt Real Madrid vào vị thế cực kỳ thuận lợi.

Man City – Real Madrid: Chờ phép màu xuất hiện tại Etihad - Ảnh 1.

Federico Valverde một tay bắn hạ Man City tại sân Bernabeu

Không chỉ thua về tỉ số chung cuộc, Man City còn lép vế hoàn toàn về thế trận khi chỉ tung ra 8 cú sút - con số thấp nhất của họ tại Champions League mùa này. Thống kê lịch sử càng khiến hy vọng của đội bóng Anh trở nên mong manh. 

Real Madrid đã thắng trận lượt đi với cách biệt từ ba bàn trở lên tới 36 lần ở các cúp châu Âu và chỉ một lần duy nhất bị loại. Với bản lĩnh của đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, "Kền kền trắng" rõ ràng đang nắm lợi thế gần như tuyệt đối.

Phong độ hiện tại cũng nghiêng về phía đại diện Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa vừa đánh bại Elche 4-1 tại La Liga, kéo dài chuỗi trận thắng ấn tượng trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Man City chỉ thắng 1 trong bốn trận gần nhất, gồm cả thất bại trước Real Madrid cũng như vừa bị West Ham cầm hòa 1-1 tại Premier League cuối tuần qua, tiếp tục bộc lộ vấn đề lớn ở khả năng tận dụng cơ hội.

Man City – Real Madrid: Chờ phép màu xuất hiện tại Etihad - Ảnh 2.

Erling Haaland dứt điểm tệ hại trong trận lượt đi

Hàng công từng là niềm tự hào của City giờ đang sa sút đáng lo ngại. Tiền đạo chủ lực Erling Haaland không tung nổi cú sút trúng đích nào ở trận lượt đi ở Madrid và chỉ mới ghi 4 bàn trong 17 lần ra sân gần đây — thống kê hiếm thấy với chân sút người Na Uy. Phil Foden, Jérémy Doku hay Rayan Cherki cũng chưa đạt phong độ cao, khiến sức tấn công của đội chủ sân Etihad suy giảm rõ rệt.

Bên cạnh phong độ cầu thủ, các phương án chiến thuật của Guardiola ở trận lượt đi cũng gây tranh cãi. Nhiều trụ cột hàng công bị đẩy lên ghế dự bị, trong khi các phương án thay thế không tạo được hiệu quả. Vì vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ phải tính toán lại, nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất và quen thuộc hơn trong trận tái đấu mang tính sống còn này.

Về lực lượng, Man City vẫn thiếu vắng Josko Gvardiol và Rico Lewis vì chấn thương, không ảnh hưởng nhiều đến đội hình xuất phát. 

Phía Real Madrid cũng không có lực lượng mạnh nhất khi nhiều trụ cột như Rodrygo, Jude Bellingham, David Alaba hay Ferland Mendy vắng mặt, nhưng chiều sâu đội hình của họ vẫn đủ để duy trì sức mạnh, chưa kể Kylian Mbappé sẵn sàng tái xuất.

Man City – Real Madrid: Chờ phép màu xuất hiện tại Etihad - Ảnh 3.

Kylian Mbappe tập luyện tại Etihad, sẵn sàng xung trận khi cần thiết

Đây là mùa thứ năm liên tiếp hai "đại gia" châu Âu chạm trán nhau ở vòng knock-out Champions League, trong đó, Real Madrid đã thắng hai lần so tài gần nhất. Với lợi thế cực lớn từ chiến thắng 3-0 lượt đi, đội bóng Hoàng gia nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công với những ngôi sao tốc độ như Vinícius Júnior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz…

Man City – Real Madrid: Chờ phép màu xuất hiện tại Etihad - Ảnh 4.

Bernardo Silva và đồng đội sẽ quyết đấu đến phút cuối cùng

Cầu trường Etihad chắc chắn sẽ tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy tại thành Manchester mùa này, thế nhưng việc ghi ít nhất ba bàn vào lưới Real Madrid mà vẫn giữ nguyên vẹn khung thành đội nhà là thử thách cực đại dành cho Man City. Các học trò của Pep Guardiola có thể tạo ra thế trận áp đảo và thậm chí giành chiến thắng trong 90 phút, song kinh nghiệm và bản lĩnh của "vua Champions League" nhiều khả năng sẽ giúp đội bóng Tây Ban Nha bảo toàn lợi thế.

Một phép mầu luôn có chỗ trong bóng đá, nhưng trước Real Madrid, phép màu ấy chưa bao giờ dễ xảy ra.

Erling haaland Man City Kylian Mbappe lượt về vòng 1/8 Champions League Federico Valverde Etihad Man City - Real Madrid
