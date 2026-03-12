HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Real Madrid nhấn chìm Man City dù vắng 7 ngôi sao

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Cú hat-trick trong hiệp 1 của đội trưởng Federico Valverde giúp Real Madrid mong manh lực lượng nghiền nát được Man City giàu tham vọng tại Bernabeu.

Đây mới là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền vệ người Uruguay Federico Valverde, không chỉ góp phần giải tỏa áp lực từ bài toán nhân sự cho Real Madrid mà còn đưa "Los Blancos" tiến một bước dài trong cuộc đua Champions League mùa này.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 1.

Man City chơi tấn công dồn ép đầu trận

Ở cặp đấu được trông chờ nhất tại lượt đi vòng 1/8 rạng sáng 12-3 trên sân Santiago Bernabeu, chủ nhà Real Madrid nhập cuộc với tất cả sự tự tin, sau khi từng loại Man City ở hai mùa Champions League gần đây. 

Tuy vậy, đội khách mới là bên nhập cuộc chủ động hơn. Các học trò của HLV Pep Guardiola kiểm soát bóng khá tốt trong những phút đầu, nhưng những pha tấn công của họ, đặc biệt từ cánh trái của Jeremy Doku, lại thiếu đi điểm kết thúc quyết định.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 2.

Valverde vượt qua cả thủ môn Donnarumma trước khi mở tỉ số trận đấu

Khi Man City chưa kịp chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng, Real Madrid đã tung ra đòn phản công sắc bén. Phút 20, thủ môn Thibaut Courtois phát động tấn công bằng đường chuyền dài tận nửa sân. 

Federico Valverde băng xuống từ cánh phải, khéo léo vượt qua Nico O'Reilly trước khi lừa qua cả thủ môn Gianluigi Donnarumma để đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 3.

Tiền vệ người Uruguay chuyển cánh và ghi bàn thứ nhì bằng chân trái

Bàn thắng giúp Real Madrid chơi hưng phấn hơn. Phút 29, Vinicius Junior bứt tốc bên hành lang rồi tung đường chuyền xé toang hàng thủ Man City, tạo điều kiện để Valverde tung cú sút chéo góc bằng chân trái, nâng tỉ số lên 2-0.

TIN LIÊN QUAN

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Real Madrid tiếp tục khiến hơn 80.000 khán giả Bernabeu như phát cuồng. Từ cú hất bóng tinh tế của Brahim Díaz, Valverde khéo léo loại cả trung vệ Marc Guehi rồi dứt điểm cận thành, hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một và đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-0.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 4.

Hàng thủ Man City chôn chân nhìn Valverde lập hat-trick

Sang hiệp hai, Man City buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự chắc chắn của Real Madrid khiến đội khách gặp nhiều khó khăn. 

Thậm chí, Real Madrid còn có cơ hội nâng tỉ số khi Vinícius Junior bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền. Dù vậy, cú sút 11 m của tiền đạo người Brazil lại bị Donnarumma xuất sắc cản phá.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 5.

Vinicius sút hỏng phạt đền đáng tiếc

Những phút cuối trận, Man City cố gắng gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Real Madrid. Thủ môn Courtois cũng có pha phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà sau tình huống nguy hiểm trong vòng cấm.

Valverde một tay nhấn chìm Man City, Real Madrid bay bổng tại Bernabeu - Ảnh 6.

Real Madrid tràn trề hy vọng vào tứ kết Champions League

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Etihad. Dù vậy, ban huấn luyện Real Madrid, với HLV Alvaro Arbeloa, hiểu rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất khi phía trước còn 90 phút đầy thử thách tại Manchester.

Tin liên quan

Man City tự tin tái chinh phục sân Bernabeu

Man City tự tin tái chinh phục sân Bernabeu

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City là tâm điểm của cả vòng 1/8 Champions League khi đôi bên chạm trán trận lượt đi lúc 3 giờ ngày 12-3 tại sân Bernabeu.

Real Madrid tổn thất lực lượng trước đại chiến Man City

(NLĐO) - Trước trận đấu được mong đợi nhất tại vòng 1/8 Champions League, Real Madrid tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột không thể ra sân.

Man City chờ cú hích League Cup

Man City vừa có màn đáp trả đúng lúc mọi hoài nghi khi đánh bại Newcastle với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận bán kết, giành quyền dự chung kết League Cup

Man City lượt đi vòng 1/8 Champions League Federico Valverde Real Madrid Real Madrid 3-0 Man City
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo