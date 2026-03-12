Đây mới là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tiền vệ người Uruguay Federico Valverde, không chỉ góp phần giải tỏa áp lực từ bài toán nhân sự cho Real Madrid mà còn đưa "Los Blancos" tiến một bước dài trong cuộc đua Champions League mùa này.



Man City chơi tấn công dồn ép đầu trận

Ở cặp đấu được trông chờ nhất tại lượt đi vòng 1/8 rạng sáng 12-3 trên sân Santiago Bernabeu, chủ nhà Real Madrid nhập cuộc với tất cả sự tự tin, sau khi từng loại Man City ở hai mùa Champions League gần đây.

Tuy vậy, đội khách mới là bên nhập cuộc chủ động hơn. Các học trò của HLV Pep Guardiola kiểm soát bóng khá tốt trong những phút đầu, nhưng những pha tấn công của họ, đặc biệt từ cánh trái của Jeremy Doku, lại thiếu đi điểm kết thúc quyết định.

Valverde vượt qua cả thủ môn Donnarumma trước khi mở tỉ số trận đấu

Khi Man City chưa kịp chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng, Real Madrid đã tung ra đòn phản công sắc bén. Phút 20, thủ môn Thibaut Courtois phát động tấn công bằng đường chuyền dài tận nửa sân.

Federico Valverde băng xuống từ cánh phải, khéo léo vượt qua Nico O'Reilly trước khi lừa qua cả thủ môn Gianluigi Donnarumma để đưa bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Tiền vệ người Uruguay chuyển cánh và ghi bàn thứ nhì bằng chân trái

Bàn thắng giúp Real Madrid chơi hưng phấn hơn. Phút 29, Vinicius Junior bứt tốc bên hành lang rồi tung đường chuyền xé toang hàng thủ Man City, tạo điều kiện để Valverde tung cú sút chéo góc bằng chân trái, nâng tỉ số lên 2-0.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Real Madrid tiếp tục khiến hơn 80.000 khán giả Bernabeu như phát cuồng. Từ cú hất bóng tinh tế của Brahim Díaz, Valverde khéo léo loại cả trung vệ Marc Guehi rồi dứt điểm cận thành, hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một và đưa đội chủ nhà dẫn trước 3-0.

Hàng thủ Man City chôn chân nhìn Valverde lập hat-trick

Sang hiệp hai, Man City buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự chắc chắn của Real Madrid khiến đội khách gặp nhiều khó khăn.

Thậm chí, Real Madrid còn có cơ hội nâng tỉ số khi Vinícius Junior bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền. Dù vậy, cú sút 11 m của tiền đạo người Brazil lại bị Donnarumma xuất sắc cản phá.

Vinicius sút hỏng phạt đền đáng tiếc

Những phút cuối trận, Man City cố gắng gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ Real Madrid. Thủ môn Courtois cũng có pha phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà sau tình huống nguy hiểm trong vòng cấm.

Real Madrid tràn trề hy vọng vào tứ kết Champions League

Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó nắm lợi thế rất lớn trước trận lượt về tại Etihad. Dù vậy, ban huấn luyện Real Madrid, với HLV Alvaro Arbeloa, hiểu rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn tất khi phía trước còn 90 phút đầy thử thách tại Manchester.