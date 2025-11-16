Màn đồng diễn dưỡng sinh hoành tráng chưa từng có

Sáng 16-11, sân vận động Phú Nhuận rực rỡ sắc màu và năng lượng khi gần 2.000 người dân và nhân viên y tế cùng hòa mình vào chương trình "Đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng" do Viện Y Dược học dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức.

Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe

Tại sự kiện, BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị.

Hình ảnh khiến cả sân vận động xúc động nhất chính là cụ bà Phan Thị Nằng, 83 tuổi, thành viên CLB Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, vẫn miệt mài tập luyện và hòa mình vào đội hình đồng diễn. "Đó là thông điệp đẹp nhất nói lên rằng dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực"-BS Hân chia sẻ.

2.000 người đã có mặt tham gia chương trình

Từ dưỡng sinh đến chiến lược sức khỏe toàn dân của TPHCM, BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế, đánh giá cao hoạt động này như một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị – chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

"Khi người dân TPHCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình"- ông nói. Sở Y tế TP cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Viện Y Dược học dân tộc đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản

Tại sự kiện, chuyên gia của Viện Y Dược học dân tộc TP đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản, chỉ cần 15 phút mỗi ngày, giúp khí huyết lưu thông – xương khớp linh hoạt – tinh thần thư thái. Bộ động tác được phát triển từ công trình nổi tiếng của GS-TS-BS Nguyễn Văn Hưởng – người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam. Đây được ví như "bản hòa tấu của cơ thể" với những chuyển động tự nhiên mà ai cũng có thể thực hiện.