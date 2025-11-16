Màn đồng diễn dưỡng sinh hoành tráng chưa từng có

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Màn đồng diễn dưỡng sinh hoành tráng chưa từng có

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe

Sáng 16-11, sân vận động Phú Nhuận rực rỡ sắc màu và năng lượng khi gần 2.000 người dân và nhân viên y tế cùng hòa mình vào chương trình "Đồng diễn Dưỡng sinh vì sức khỏe cộng đồng" do Viện Y Dược học dân tộc TPHCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức.

Gần 2.000 người tham gia Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe

Tại sự kiện, BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y Dược học dân tộc TPHCM, nhấn mạnh sự tham gia đông đảo của người dân là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của phong trào dưỡng sinh trong đời sống đô thị. 

Hình ảnh khiến cả sân vận động xúc động nhất chính là cụ bà Phan Thị Nằng, 83 tuổi, thành viên CLB Dưỡng sinh Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, vẫn miệt mài tập luyện và hòa mình vào đội hình đồng diễn. "Đó là thông điệp đẹp nhất nói lên rằng dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn có thể sống khỏe, sống vui và lan tỏa năng lượng tích cực"-BS Hân chia sẻ.

Gần 2.000 người tham gia Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

2.000 người đã có mặt tham gia chương trình

Từ dưỡng sinh đến chiến lược sức khỏe toàn dân của TPHCM, BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế, đánh giá cao hoạt động này như một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị – chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

"Khi người dân TPHCM duy trì thói quen vận động mỗi ngày, họ đang góp phần tạo ra một thành phố khỏe mạnh và bền vững hơn. Người biết dưỡng sinh là người biết gìn giữ chính mình"- ông nói. Sở Y tế TP cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình giúp mỗi người dân có cơ hội tập luyện ngay tại gia đình, tổ dân phố, khu dân cư.

Gần 2.000 người tham gia Đồng diễn Dưỡng sinh vì Sức khỏe cộng đồng - Ảnh 3.

Viện Y Dược học dân tộc đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản

Tại sự kiện, chuyên gia của Viện Y Dược học dân tộc TP đã hướng dẫn bộ bài tập gồm 7 động tác dưỡng sinh cơ bản, chỉ cần 15 phút mỗi ngày, giúp khí huyết lưu thông – xương khớp linh hoạt – tinh thần thư thái. Bộ động tác được phát triển từ công trình nổi tiếng của GS-TS-BS Nguyễn Văn Hưởng – người đặt nền móng cho phong trào dưỡng sinh Việt Nam. Đây được ví như "bản hòa tấu của cơ thể" với những chuyển động tự nhiên mà ai cũng có thể thực hiện.

Thông điệp gửi đến người dân TPHCM

Sức khỏe không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần 15 phút mỗi ngày, mỗi người dân TPHCM có thể tăng cường đề kháng, giảm stress, phòng tránh bệnh mạn tính và nuôi dưỡng một cuộc sống vui khỏe hơn.

Tin liên quan

Truyền bộ bí kíp dưỡng sinh của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng đến cộng đồng

Truyền bộ bí kíp dưỡng sinh của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Văn Hưởng đến cộng đồng

(NLĐO)- Việc luyện tập dưỡng sinh thường xuyên giúp khí huyết lưu thông, khớp xương linh hoạt, mang lại sự dẻo dai cho cơ thể và tinh thần thư thái, minh mẫn.

Sống khỏe với nồi sứ dưỡng sinh

Sau hơn 14 năm nghiên cứu, nhà sáng lập Lý Ngọc Minh đã cho ra đời bộ nồi sứ dưỡng sinh được làm từ đất hiếm thiên nhiên với những tính năng đặc biệt giúp nấu ăn ngon và an toàn cho sức khỏe

Dưỡng sinh chữa suy nhược thần kinh

Suy nhược thần kinh là trạng thái loạn thần phổ biến nhất, chiếm 60%-70% số lượt khám bệnh tại các khoa thần kinh và tâm thần. Bệnh nhân đến khám với lý do đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi... Bệnh thường xảy ra ở những người lao động trí óc, tuổi thường gặp từ 18 đến 45.

sân vận động sức khỏe cộng đồng sống khỏe mạnh dưỡng sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo