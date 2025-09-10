NSND Mỹ Uyên kể chuyện tập luyện nhạc kịch lịch sử trên xứ sở kim chi

Từ trái sang: Nghệ sĩ nhạc kịch Kim Jun Hyun (vai Tướng Sang han Jang), NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Lee Jungnam tại nơi tập luyện

Những ngày qua, trên đất Hàn Quốc, NSND Mỹ Uyên miệt mài tập dượt cùng ê-kíp quốc tế cho dự án nhạc kịch lịch sử "Tướng Jang Han Sang". Từ Hàn Quốc chị gửi những hình ảnh và thông tin cho PV Báo Người Lao Động.

Với chị, hành trình này không đơn thuần là một chuyến công tác nghệ thuật, mà là dấu mốc đặc biệt trong hơn ba thập kỷ gắn bó sân khấu.

NSND Mỹ Uyên tập luyện giữa mưa gió

NSND Mỹ Uyên kể lại: "Bốn ngày qua, dù mưa gió thất thường, ê-kíp vẫn tập ráp vở ngoài trời, nơi quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, nghệ nhân trống, ca sĩ nhí, diễn viên múa đến từ Seoul, Busan và nhiều thành phố khác. Âm nhạc, ánh sáng, màn hình chiếu, vũ đạo đều được triển khai đồng bộ trong hơn 20 chương diễn nối tiếp.

Mưa to thì ngưng, nhưng vừa ngớt mưa là tất cả mặc áo mưa đồng loạt chạy tập, không ai than phiền. Với họ, thời tiết không phải trở ngại, mà là cơ hội để rèn sự uyển chuyển và tính chuyên nghiệp" – chị kể.

NSND Mỹ Uyên tại Hàn Quốc

Trong suốt quá trình này, NSND Mỹ Uyên nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đồng nghiệp: nghệ sĩ Kim Jun Hyun (vai tướng quân Jang Han Sang) thường tranh thủ giờ nghỉ để tập riêng với chị; biên đạo Choi Junho vừa nghiêm túc, vừa hài hước, giúp không khí luyện tập thêm thoải mái; tổ phục trang chăm chút đến từng đôi giày, bộ áo diễn.

Chính sự chu đáo ấy khiến Mỹ Uyên cảm nhận rõ tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và cả sự trân trọng mà bạn diễn Hàn Quốc dành cho chị.

Mỹ Uyên với vai diễn hứa hẹn tạo dấu ấn hợp tác quốc tế

Trong vở nhạc kịch "Tướng Jang Han Sang", NSND Mỹ Uyên vào vai phu nhân, người vợ tiễn chồng ra trận. Chị xuất hiện nổi bật ở chương 7 – đoạn kịch cao trào, đòi hỏi diễn xuất, ca hát và vũ đạo hòa quyện, gợi xúc cảm chia ly.

NSND Mỹ Uyên miệt mài tại điểm tập luyện vở nhạc kịch

Đây cũng là nơi đạo diễn Lee Jung Nam đặt nhiều kỳ vọng để khắc họa chiều sâu nhân văn của tác phẩm. Để thể hiện trọn vẹn, NSND Mỹ Uyên được nhạc sĩ Văn Tứ Quý (TP HCM) hỗ trợ phần chuyển âm Hàn – Việt. Đặc biệt, chị sẽ cất giọng hát một ca khúc dân gian truyền thống, góp phần đưa khán giả đến với tâm tư người phụ nữ trong thời khắc tiễn biệt.

Mỹ Uyên và cơ duyên từ giao lưu sân khấu Việt – Hàn

Cái bắt tay nghệ thuật này bắt nguồn từ thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP HCM từ năm 2024. Tháng 4-2025, đoàn kịch TP HCM sang Busan biểu diễn vở Đồng chí, để lại nhiều ấn tượng.

Trong những lần tiếp xúc, đạo diễn Lee Jung Nam – tác giả và tổng đạo diễn vở "Tướng Jang Han Sang" đã chú ý đến năng lực, sự bền bỉ của NSND Mỹ Uyên.

Ông từng thẳng thắn nhận xét: "Dù ngôn ngữ khác biệt, cảm xúc của NSND Mỹ Uyên vẫn truyền đến khán giả". Sự lựa chọn chị vào vai phu nhân chính là niềm tin được xây dựng từ những ấn tượng ấy.

NSND Mỹ Uyên và đạo diễn Lee Jungnam tại nơi tập luyện

Mỹ Uyên với sân khấu trên mặt nước và không gian thử thách

Các suất diễn dự kiến diễn ra từ 11 đến 14-9 tại Công viên Gubong, sông Namdaecheon, tỉnh Gyeongbuk. Đây là không gian sân khấu đặc biệt trên mặt nước, kết hợp công nghệ trình chiếu 3D cùng ê-kíp La Maison Productions (Pháp).

Bối cảnh ấy vừa hoành tráng vừa khắc nghiệt, đòi hỏi diễn viên phải kiểm soát tốt kỹ thuật lẫn cảm xúc. "Đây là một câu chuyện lịch sử có thật, nhưng lại được kể bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Tôi tin rằng sự giao thoa này sẽ đem đến cho khán giả cả niềm tự hào và những rung động tinh tế" – NSND Mỹ Uyên tâm sự.

NSND Mỹ Uyên và Nghệ sĩ nhạc kịch Kim Jun Hyun (vai Tướng Sang han Jang) - theo nhận xét của Mỹ Uyên, nghệ sĩ này hát rất hay và diễn xuất rất tinh tế, điêu luyện

Mỹ Uyên, người giữ lửa của sân khấu "5B"

Hơn 30 năm gắn bó nghệ thuật, NSND Mỹ Uyên đã khẳng định tên tuổi bằng nhiều vai diễn và công tác quản lý Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM (hay còn được gọi là sân khấu nhỏ "5B").

Từ khi tốt nghiệp Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP HCM năm 1995, chị đã chọn con đường bền bỉ, vừa đứng trên sàn diễn, vừa đạo diễn, vừa tổ chức để sân khấu luôn sáng đèn. Việc tham gia vở nhạc kịch "Tướng Jang Han Sang" đã mở thêm một cánh cửa mới cho hành trình nghệ thuật cá nhân, là dấu mốc giao lưu văn hóa Việt – Hàn.

Và như chị đã thừa nhận, đây là một "chuyến đi quan trọng" – nơi nghệ sĩ Việt được góp mặt trong bức tranh nghệ thuật quốc tế, để từ đó nuôi dưỡng thêm niềm tin vào sức sống của sân khấu Việt hôm nay.

"Trong giai đoạn TP HCM thúc đẩy Công nghiệp văn hóa, việc Mỹ Uyên tham gia giao lưu quốc tế là một nhân tố quan trọng. Kỳ vọng cô làm nên điều kỳ diệu cho hội nhập sân khấu trong khu vực" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



