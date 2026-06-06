Mãn nhãn cuộc đua xe mô hình của sinh viên TPHCM

Ngày 6-6, vòng chung kết cuộc thi Mini Car Racing 2026 với chủ đề “HYBRID BOOST” diễn ra tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Cuộc thi không chỉ là sân chơi công nghệ mà còn giúp sinh viên tiếp cận những xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô hiện đại.

Trên đường đua chuyên dụng dài 76 m, các mẫu xe mô hình do sinh viên tự thiết kế và chế tạo liên tục tăng tốc, vượt chướng ngại vật và tạo nên những màn so kè hấp dẫn.

Màn so kè tốc độ giữa các đội thi mang đến không khí sôi động tại vòng chung kết Mini Car Racing 2026.

Từ hơn 70 đội tham gia vòng sơ loại, 27 đội xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam đã giành quyền góp mặt ở chặng đua cuối cùng. Không khí tranh tài sôi động với những pha xử lý tốc độ cao, đòi hỏi sự chính xác và khả năng vận hành ổn định của từng chiếc xe.

Điểm mới của mùa giải năm nay là yêu cầu các đội ứng dụng công nghệ hybrid, kết hợp động cơ xăng và động cơ điện trên cùng một mô hình. Các xe tham gia cuộc thi phải được sinh viên tự thiết kế và chế tạo tối thiểu 50%, sử dụng động cơ xăng hai thì dung tích 22 - 33 cm³, có cấu tạo và nguyên lý hoạt động tương đồng với ô tô thực tế.

Xe được điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh thông qua kết nối WiFi, giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ điều khiển hiện đại đang được ứng dụng trong lĩnh vực ô tô và tự động hóa.

Các mẫu xe hybrid do sinh viên tự thiết kế tăng tốc và vượt chướng ngại vật trên đường đua dài 76 m.

Theo nhiều đội thi, đây là thử thách lớn bởi việc kết hợp hai nguồn động lực khiến quá trình thiết kế và chế tạo trở nên phức tạp hơn. Sinh viên phải tính toán cách bố trí hệ thống, phối hợp truyền động, kiểm soát tốc độ và bảo đảm độ ổn định của xe khi tăng tốc hoặc vào cua.

Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo mô hình, cuộc thi còn đòi hỏi các đội giải quyết những bài toán thực tế của ngành ô tô. Với xe hybrid, người tham gia phải kết hợp kiến thức về cơ khí, động cơ, truyền động, điều khiển điện tử và quản lý nguồn năng lượng trên cùng một sản phẩm.

Theo ông Trần Thành Đạt, Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM, cuộc thi giúp sinh viên tiếp cận xu hướng chuyển dịch từ động cơ đốt trong sang các giải pháp điện hóa và hybrid đang diễn ra trong ngành ô tô. Đây là cơ hội để người học nhìn nhận chiếc xe như một hệ thống tổng thể thay vì từng bộ phận riêng lẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng ban tổ chức, cho rằng sân chơi này giúp sinh viên rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng phối hợp đa ngành và kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế những yêu cầu ngày càng quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại.

Kết quả chung cuộc, giải nhất thuộc về đội SVBL, nhóm sinh viên liên ngành Ô tô và Điện - Điện tử của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng của cuộc thi gần 150 triệu đồng.

Một số hình ảnh tại cuộc tranh tài ngày 6-6: