ĐHQG TPHCM kiện toàn bộ máy lãnh đạo

Chiều 5-6, ĐHQG TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Đảng ủy và Giám đốc ĐHQG TPHCM về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM công bố quyết định chỉ định TS Lưu Trung Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Trưởng Ban Công tác Sinh viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ĐHQG TPHCM trao các quyết định về công tác cán bộ đối với lãnh đạo các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Lãnh đạo ĐHQG TPHCM trao quyết định công tác cán bộ cho các trường thành viên và đơn vị trực thuộc tại lễ công bố ngày 5-6. ẢNH: ĐHQG TPHCM

Các đơn vị được kiện toàn nhân sự gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn.

Theo ĐHQG TPHCM, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được triển khai trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời đáp ứng các quy định mới về quản trị đại học theo Luật Giáo dục đại học năm 2025.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM



Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG TPHCM, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ lãnh đạo trong giai đoạn mới khi giáo dục đại học, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước.

“Chức vụ tự nó không tạo nên giá trị. Điều tạo nên giá trị là cách sử dụng thẩm quyền được giao để làm cho tổ chức tốt hơn, cho đội ngũ yên tâm hơn, cho người học được thụ hưởng nhiều hơn, cho khoa học có thêm không gian phát triển” - GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định.

Đại diện các nhân sự nhận nhiệm vụ, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, cho biết các đơn vị sẽ tăng cường liên kết, liên thông và cộng hưởng nguồn lực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái đại học hiện đại và hội nhập.

Theo ĐHQG TPHCM, đợt kiện toàn nhân sự lần này góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị đại học, tạo nền tảng để hệ thống tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.