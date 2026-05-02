Mãn nhãn gala “Tổ quốc bình yên”, biển người đổ về bên sông Hàn

Tối 2-5, tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng (TP Đà Nẵng), gala "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng thực hiện chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự.

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại hai bên bờ sông Hàn

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ sớm, khu vực ven sông Hàn đã ken đặc người, nhiều vị trí quanh sân khấu và hai bên bờ sông gần như không còn chỗ trống.

Sân khấu trung tâm được đầu tư quy mô lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu và các hạng mục kỹ thuật được lắp đặt đồng bộ. Những ngày qua, đạo diễn cùng ê-kíp liên tục có mặt tại hiện trường để rà soát, tinh chỉnh từng chi tiết, bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Đáng chú ý, khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã hợp luyện xuyên suốt nhiều ngày. Từ các tiết mục ca, múa, nhạc đến sân khấu thực cảnh đều được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Theo đó, không gian biểu diễn được mở rộng, trải dài từ sân khấu trung tâm đến khu vực cầu Rồng và mặt nước sông Hàn. Các tiết mục ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa nghệ thuật hòa quyện, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, kết nối lịch sử – hiện tại – tương lai.

Đáng chú ý, các màn trình diễn hành động trên sông với sự tham gia của lực lượng cascadeur và chiến sĩ Công an thu hút sự quan tâm đặc biệt. Những pha rượt đuổi, xử lý tình huống được dàn dựng công phu, mang lại yếu tố kịch tính, mới lạ cho chương trình.

Bên cạnh đó, chương trình tái hiện sinh động đời sống đô thị hiện đại, làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an gắn bó, gần gũi với nhân dân. Điểm nhấn là phần diễu hành của hơn 700 đại biểu đại diện các dân tộc, góp phần khắc họa bức tranh đa sắc về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài sân khấu chính, nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn dân vũ, giao lưu văn hóa cũng diễn ra xuyên suốt, khuấy động không khí, phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.