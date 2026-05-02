Mãn nhãn gala “Tổ quốc bình yên”, biển người đổ về bên sông Hàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Mãn nhãn gala “Tổ quốc bình yên”, biển người đổ về bên sông Hàn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Hàng ngàn người đổ về Công viên bờ Đông cầu Rồng, tạo nên biển người trong đêm gala “Tổ quốc bình yên” với sân khấu hoành tráng, trình diễn hiện đại.

Tối 2-5, tại khu vực Công viên bờ Đông cầu Rồng (TP Đà Nẵng), gala "Tổ quốc bình yên" do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng thực hiện chính thức diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách. 

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương tham dự.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các lãnh đạo Trung ương, địa phương tham dự chương trình

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại hai bên bờ sông Hàn

Biển người tại cầu Rồng, chờ đón chương trình

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ sớm, khu vực ven sông Hàn đã ken đặc người, nhiều vị trí quanh sân khấu và hai bên bờ sông gần như không còn chỗ trống.

Sân khấu trung tâm được đầu tư quy mô lớn, hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình trình chiếu và các hạng mục kỹ thuật được lắp đặt đồng bộ. Những ngày qua, đạo diễn cùng ê-kíp liên tục có mặt tại hiện trường để rà soát, tinh chỉnh từng chi tiết, bảo đảm chất lượng nghệ thuật.

Đáng chú ý, khoảng 1.000 người tham gia biểu diễn, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và học sinh đã hợp luyện xuyên suốt nhiều ngày. Từ các tiết mục ca, múa, nhạc đến sân khấu thực cảnh đều được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại.

Ấn tượng màn đồng diễn của gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, người dân trên cầu Rồng

Màn đồng diễn nhằm thể hiện dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, kết nối lịch sử – hiện tại – tương lai.

CLIP: Những điểm nhấn trong đêm Gala "Tổ quốc bình yên" diễn ra bên bờ sông Hàn

Theo đó, không gian biểu diễn được mở rộng, trải dài từ sân khấu trung tâm đến khu vực cầu Rồng và mặt nước sông Hàn. Các tiết mục ca vũ kịch, diễu hành văn hóa, trình diễn ánh sáng, mapping và pháo hoa nghệ thuật hòa quyện, tạo nên dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt, kết nối lịch sử – hiện tại – tương lai.

Đáng chú ý, các màn trình diễn hành động trên sông với sự tham gia của lực lượng cascadeur và chiến sĩ Công an thu hút sự quan tâm đặc biệt. Những pha rượt đuổi, xử lý tình huống được dàn dựng công phu, mang lại yếu tố kịch tính, mới lạ cho chương trình.

Một trong những điểm nhấn là màn trình diễn hành động trên sông với sự tham gia của lực lượng cascadeur và chiến sĩ Công an

Những pha rượt đuổi, xử lý tình huống được dàn dựng công phu, kịch tính

Màn rước đuốc, truyền lửa giữa lực lượng an ninh...

...truyền lại ngọn lửa cho thế hệ trẻ hôm nay

Góp mặt tại chương trình là những nghệ sĩ tên tuổi, được công chúng quý mến

Màn trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm được đông đảo người dân, du khách trông đợi

Bên cạnh đó, chương trình tái hiện sinh động đời sống đô thị hiện đại, làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Công an gắn bó, gần gũi với nhân dân. Điểm nhấn là phần diễu hành của hơn 700 đại biểu đại diện các dân tộc, góp phần khắc họa bức tranh đa sắc về khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài sân khấu chính, nhiều hoạt động bên lề như biểu diễn dân vũ, giao lưu văn hóa cũng diễn ra xuyên suốt, khuấy động không khí, phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ.

Khai mạc chuỗi sự kiện "Tổ quốc bình yên", tôn vinh 80 năm An ninh nhân dân

(NLĐO) – Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại Đà Nẵng, loạt hoạt động quy mô lớn kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Bộ Công an hỗ trợ gia đình có người hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ở Đồng Tháp

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người đang thực hiện nhiệm vụ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo