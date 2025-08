Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), chiều tối 2-8, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Bộ Công an đã tổ chức chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ thuộc chương trình nghệ thuật Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam.



Chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025)

Theo đó, tại đây hàng ngàn người dân đã được chứng kiến những màn biểu diễn kỹ thuật và nghiệp vụ mãn nhãn của lực lượng Công an nhân dân trong chương trình Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam. Nhiều người dân không khỏi phấn khích trước màn trình diễn.

Tại đây, lực lượng Công an nhân dân, màn trình diễn có quy mô lớn với nhiều nội dung gồm: biểu diễn mô tô hộ tống theo đội hình chiến thuật, kỹ thuật điều khiển xe phức tạp (zích zắc, đội hình cánh quạt, xếp hình số 80…); biểu diễn múa súng nghệ thuật trên nền nhạc "Xứng đáng là thanh bảo kiếm"; biểu diễn võ thuật, khí công (như nằm trên mũi kiếm, đập bê tông bằng tay, ô tô đi qua người…) và xử lý tình huống nghiệp vụ trong công tác bảo vệ yếu nhân.

Lực lượng mô tô dẫn đoàn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trình diễn màn lái xe kỹ thuật.

Các phần trình diễn không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất, tinh thần thép mà còn mang tính thẩm mỹ cao, giúp người dân hiểu rõ hơn về công việc thầm lặng nhưng vô cùng gian khó của lực lượng Công an nhân dân.

Vừa lái xe vừa bắn súng

Màn múa súng của các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Mãn nhãn chiến sĩ bay qua vòng lửa

Nhiều màn biểu diễn nguy hiểm như đập gạch, ngói

Biểu diễn khí công dùng thân đỡ khối bê tông và đập phá

Màn trình diễn bảo vệ yếu nhân khỏi các lực lượng khủng bố.

Lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt khủng bó