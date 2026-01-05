HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Man United đã chính thức sa thải Ruben Amorim chiều 5-1, khép lại quãng thời gian 14 tháng đầy biến động của HLV người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford.

Theo thông báo từ CLB, quyết định chia tay Ruben Amorim được đưa ra bởi bộ đôi Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ giữa HLV này và bộ máy điều hành ngày càng gia tăng. Truyền thông Anh cho biết những bất đồng liên quan đến quyền hạn, triết lý huấn luyện và công tác chuyển nhượng là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chia tay này.

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng - Ảnh 1.

HLV Ruben Amorim chính thức ra đi sau 14 tháng cầm quyền

Trận hòa 1-1 trước Leeds United trên sân Elland Road tối 4-1 được xác định là trận đấu cuối cùng của Amorim trên cương vị HLV trưởng "Quỷ đỏ". Sau 20 vòng đấu tại Premier League, Man United đang đứng thứ sáu với 31 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 17 điểm – khoảng cách khiến ban lãnh đạo CLB không còn đủ kiên nhẫn.

Theo kế hoạch trước mắt, cựu tiền vệ Darren Fletcher, hiện là HLV đội U18 Man Utd, sẽ tạm quyền dẫn dắt đội một. Trận đấu đầu tiên của Fletcher nhiều khả năng là chuyến làm khách của Man United đến sân Burnley vào rạng sáng 8-1. Việc bổ nhiệm HLV trưởng chính thức được cho là sẽ chờ đến hết mùa giải.

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng - Ảnh 2.

Ruben Amorim khiến nhiều sao của Man United mất vị trí chính thức, thậm chí ra đi

Ruben Amorim ký hợp đồng với Man United vào tháng 11-2024 sau khi rời Sporting CP, với thời hạn đến năm 2027 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Đáng chú ý, hợp đồng không có điều khoản chấm dứt sớm với mức phí ưu đãi, đồng nghĩa Man United sẽ phải chi trả toàn bộ tiền lương còn lại cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

TIN LIÊN QUAN

Ngay trước khi bị sa thải, Amorim công khai thừa nhận những căng thẳng trong nội bộ. Sau trận hòa Leeds, ông tuyên bố xem mình là "manager" của Man United chứ không chỉ là "huấn luyện viên", đồng thời khẳng định sẽ không tự từ chức.

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng - Ảnh 3.

Amorim không thắng nổi số phận dù từng được Man United săn đón

Trong thời gian dẫn dắt Man United, Amorim chịu nhiều chỉ trích vì sự thiếu linh hoạt về chiến thuật, đặc biệt là việc kiên trì với sơ đồ 3-4-3. Dù vậy, theo The Athletic, đội bóng từng thử nghiệm một số hệ thống chiến thuật khác trên sân tập, trong đó chiến thắng 1-0 trước Newcastle với sơ đồ 4-2-3-1 được xem là điểm sáng hiếm hoi.

Amorim kế nhiệm Erik ten Hag nhưng không thể giúp Man United thoát khỏi chuỗi bất ổn kéo dài. Mùa trước, đội bóng trải qua mùa giải tệ nhất trong lịch sử Premier League khi chỉ xếp thứ 15 và không giành vé dự cúp châu Âu.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013, Man United đã thay sáu HLV chính thức, chi hơn 50 triệu bảng cho tiền bồi thường và chưa từng vô địch Premier League. Việc sa thải Amorim tiếp tục cho thấy sự bất ổn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại sân Old Trafford.

Tin liên quan

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

(NLĐO) – Vừa để đội chót bảng Wolverhampton cầm hòa vòng đấu trước, Man United tiếp tục mất điểm trong chuyến làm khách tại sân Elland Road của Leeds United.

HLV Ruben Amorim “thách thức” Man Utd sa thải

(NLĐO) - HLV Ruben Amorim công khai “thách thức” ban lãnh đạo Man Utd bằng phát biểu cứng rắn khẳng định không từ chức và chấp nhận bị sa thải...

Khoảnh khắc đột phá của Man United trong kỷ nguyên Amorim

(NLĐO) – Man United lần đầu tiên đánh bại đại kình địch Liverpool tại sân Anfield kể từ tháng 1-2016 và chiến thắng này thực sự rất quan trọng với "Quỷ đỏ".

    Thông báo