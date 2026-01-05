HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

HLV Ruben Amorim "thách thức" Man Utd sa thải

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Ruben Amorim công khai “thách thức” ban lãnh đạo Man Utd bằng phát biểu cứng rắn khẳng định không từ chức và chấp nhận bị sa thải...

Man Utd vừa gây thất vọng khi vất vả cầm hòa Leeds United 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh tối 4-1. Những gì diễn ra sau trận hòa này cho thấy HLV Ruben Amorim không còn chọn cách mềm mỏng với ban lãnh đạo Man Utd.

Trước truyền thông, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra loạt phát biểu thẳng thắn mang tính đối đầu với lãnh đạo, làm dấy lên cảm giác đây có thể là khởi đầu cho hồi kết của ông tại Man Utd.

"Tôi đến đây để làm nhà quản lý của Man Utd chứ không phải chỉ để làm huấn luyện viên" - ông nói với Daily Mail trước khi khẳng định lập trường không thay đổi - "Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ làm công việc của mình cho đến khi có một người khác đến đây để thay thế tôi".

HLV Ruben Amorim “thách thức” Man Utd sa thải - Ảnh 1.

HLV Amorim vừa có phát biểu được cho là thách thức giới lãnh đạo Man Utd. Ảnh: The Sun

Thông điệp ấy như lời thách thức gửi thẳng tới ban lãnh đạo Man Utd. Ông nhắc lại thời hạn hợp đồng đến tháng 6-2027 và tuyên bố ông sẽ tại vị cho đến khi CLB quyết định thay đổi.

"Mọi chuyện sẽ như thế này trong 18 tháng tới hoặc cho đến khi ban lãnh đạo quyết định thay đổi"- ông cứng rắn.

Truyền thông Anh cho rằng đây là lần hiếm hoi một HLV của Man Utd công khai "đặt quả bóng vào chân thượng tầng theo cách trực diện đến vậy". 

Về mặt thành tích, đoàn quân dưới trướng ông Amorim đang chịu áp lực nặng nề. Tính đến nay, ông trên cương vị chỉ đạo "Quỷ đỏ" 63 trận nhưng đội chỉ thắng 24 trận, thua 21 trận và hoà 18 trận, tỷ lệ thắng chỉ đạt 38,1%.

Mùa trước, Man Utd thất bại ở chung kết Europa League trước một Tottenham bị đánh giá là yếu nhất trong gần 50 năm, rồi khép lại Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 15. Những con số ấy khiến vị thế của chiến lược gia Amorim ngày càng mong manh, song vấn đề không chỉ nằm ở kết quả trên sân.

Bản thân ông Amorim tỏ rõ sự không hài lòng với cách vận hành phía sau hậu trường. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ám chỉ đang tồn tại một cuộc đấu quyền lực giữa ban huấn luyện và bộ phận điều hành thể thao của đội chủ sân Old Trafford.

Khi được hỏi về niềm tin của hội đồng quản trị, HLV Amorim đáp đầy bực bội: "Tôi nhận thấy các bạn đang tiếp nhận những thông tin có chọn lọc về mọi thứ".

Những phát biểu này được cho là nhắm tới Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell.

Trước đó, HLV Amorim từng thừa nhận ông phải tìm được tiếng nói chung với "sếp" Wilcox trong các mục tiêu chuyển nhượng. Việc Man Utd cân nhắc chiêu mộ ngôi sao Antoine Semenyo nhưng cuối cùng để Man City đang chiếm ưu thế "hớt tay trên" được xem là minh chứng cho sự thiếu đồng thuận nội bộ.

Chiến lược gia Amorim cũng bảo vệ triết lý huấn luyện của mình, đặc biệt là sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp những nghi ngại từ bộ phận tuyển trạch.

"Tôi sẽ là nhà quản lý của Man Utd chứ không chỉ là huấn luyện viên"- ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng mọi bộ phận trong CLB cần làm đúng vai trò - "Mọi bộ phận từ tuyển trạch đến giám đốc thể thao đều cần phải làm đúng công việc của mình. Tôi sẽ làm phần việc của tôi".

Đỉnh điểm là khi ông Amorim so sánh vị thế của mình với những tên tuổi lớn trong làng cầm quân thế giới. Ông thừa nhận bản thân không danh tiếng như HLV Thomas Tuchel, Antonio Conte hay Jose Mourinho, song khẳng định điều đó không thay đổi thực tế rằng ông là nhà quản lý của Man Utd.

HLV Amorim còn thẳng thừng tuyên bố nếu CLB không thể chịu đựng được những chỉ trích gay gắt từ các cựu cầu thủ hay giới bình luận thì Man Utd cần phải thay đổi từ gốc.

