Thể thao

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Vừa để đội chót bảng Wolverhampton cầm hòa vòng đấu trước, Man United tiếp tục mất điểm trong chuyến làm khách tại sân Elland Road của Leeds United.

Leeds United hiện chỉ tạm xếp trên nhóm đội ở khu vực trụ hạng vỏn vẹn vài điểm, thế nhưng đoàn quân của HLV Daniel Farke lại đang gây ấn tượng với chuỗi 6 trận bất bại. Cầm hòa những ứng viên rất mạnh như Liverpool hay Chelsea không phải là điều mà đội bóng nào cũng làm được và Leeds United cho thấy họ không hài lòng với những kết quả ấy.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 1.

Leeds United đại chiến "Quỷ đỏ"

Tiếp đón Man United ở trận cầu được gán cho biệt danh "derby hoa hồng", Leeds United không giấu tham vọng giành trọn 3 điểm trước "Quỷ đỏ", hoặc ít nhất cũng nối dài được mạch trận không thua… Được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Leeds United nhập cuộc đầy hứng khởi, chơi pressing tầm cao và không ngại va chạm.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 2.

Pha ghi bàn sớm của Cunha bị từ chối do lỗi việt vị

Tuy vậy, đội khách mới là những người suýt tạo khác biệt sớm. Bóng lăn được ít phút, Matheus Cunha tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng vào lưới Leeds United. Bàn thắng tuy vậy lại không được công nhận do lỗi việt vị của các cầu thủ áo đỏ trong tình huống trước đó.

Thế trận sau đó diễn ra giằng co, phần lớn bóng bị "khóa chặt" ở khu trung tuyến. Những cơ hội thực sự rõ nét không nhiều, nhưng Leeds United vẫn kịp tạo dấu ấn với tình huống Anton Stach treo bóng khó chịu từ cánh phải để Dominic Calvert-Lewin đánh đầu đưa bóng dội cột dọc xa khung thành Man United.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 3.

Dominic Calvert-Lewin uy hiếp cầu môn Man United

Ở chiều ngược lại, thủ môn Lucas Perri của Leeds là người phải trổ tài cứu thua pha đánh đầu cận thành của Leny Yoro. Cuối hiệp 1, Man United chơi tốt hơn, song các pha dứt điểm của Cunha hay Patrick Dorgu đều không đi trúng đích. Leeds bước vào giờ nghỉ mà chưa có cú sút trúng khung thành nào, dù vẫn giữ được sự chắc chắn vốn có nơi hàng phòng ngự.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 4.

Brenden Aaronson mở tỉ số cho chủ nhà Leeds United

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Man United kiểm soát bóng nhiều hơn, còn Leeds kiên nhẫn chờ cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Phút 62, bước ngoặt xảy ra từ sai lầm cá nhân của Ayden Heaven. 

Hậu vệ trẻ Man United để Brenden Aaronson cướp bóng, trước khi tiền vệ người Mỹ dứt điểm gọn gàng mở tỉ số cho Leeds. Đáng chú ý, 8 trong 9 bàn thắng gần nhất của Aaronson ghi cho Leeds đều diễn ra tại sân Elland Road.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 5.

Matheus Cunha gỡ hòa cho đội khách chỉ sau 3 phút

Bàn thua buộc "Quỷ đỏ" phải vùng lên. Phút 65, Joshua Zirkzee vừa vào sân lập tức tạo dấu ấn với pha kiến tạo tinh tế để Cunha thoát xuống dứt điểm, đưa bóng vượt qua Lucas Perri, gỡ hòa 1-1. Đây cũng là trận sân khách thứ 15 liên tiếp tại Premier League mà Man United để lọt lưới, chuỗi tệ nhất của họ kể từ năm 1986.

"Derby hoa hồng" nóng bỏng, Man United lại bị Leeds United cầm hòa - Ảnh 6.

Man United lỡ cơ hội vào Top 4

Những phút cuối, hai đội đều có cơ hội định đoạt trận đấu. Benjamin Sesko sút chệch khung thành, Cunha đưa bóng trúng cột dọc Leeds United, trong khi Joël Piroe dứt điểm vọt xà ở phía đối diện. 

Chung cuộc, trận hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện. Leeds tạm hơn nhóm xuống hạng 8 điểm, còn Man United của HLV Ruben Amorim bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4.

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford

Man United lại đánh rơi chiến thắng tại Old Trafford

(NLĐO) – Thi đấu lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, Man United vẫn bị Wolverhampton cầm hòa 1-1, không cải thiện được thứ hạng như mong muốn khi kết thúc lượt đi.

Sáu cầu thủ sắp rời đi, thị trường mùa Đông "nóng" với Man United

(NLĐO) - Man United đang áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh nhưng HLV Ruben Amorim và những nhà quản lý CLB vẫn muốn cải tổ lực lượng để đội có thể bay cao hơn nữa.

Siêu phẩm "Boxing Day" của Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle

(NLĐO) - Bàn thắng đẹp mắt của hậu vệ Patrick Dorgu giúp Man United đánh bại Newcastle 1-0 trong trận đấu sớm vòng 18 Premier League diễn ra rạng sáng 27-12.

Man United vòng 20 Ngoại hạng Anh Brenden Aaronson Matheus Cunha Leeds United 1-1 Man United derby hoa hồng
