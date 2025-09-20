Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim

Trong bối cảnh phải đối mặt với vô vàn khó khăn, Man United và Chelsea có thể trông chờ gì ở cuộc chạm trán lúc 23 giờ 30 phút ngày 20-9 tại sân Old Trafford?

Kỳ vọng tuyến giữa

Chelsea vừa nhận thất bại ở trận ra quân tại Champions League trong khi Man United tiếp tục đánh mất chút niềm tin còn sót lại nơi người hâm mộ. Thất bại trước Bayern Munich ở Champions League để lộ ra nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge được chi đậm cho những sự bổ sung hồi mùa hè, đồng thời lãnh đạo "The Blues" cũng đặt nhiều kỳ vọng vào lối chơi kiểm soát, pressing hiện đại mà Maresca dày công xây dựng.

HLV Ruben Amorim vẫn loay hoay tìm lại bản sắc cho Man United. (Đồ họa: VỆ LOAN)

Chelsea vẫn đang có khởi đầu khá ổn ở Giải Ngoại hạng Anh nếu so sánh với chính Man United. "The Blues" bất bại 4 vòng đầu tiên, ghi nhiều bàn thắng nhờ khả năng bùng nổ từ hàng công bên cạnh sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Tân binh Joao Pedro hòa nhập rất nhanh, tạo hiệu quả trong tổ chức tấn công cùng với "ngòi nổ" Cole Palmer.

Điểm sáng lớn nhất của "The Blues" chính là cách vận hành tuyến giữa. Moises Caicedo và Enzo Fernandez vừa chắc chắn vừa sáng tạo, đủ khả năng tung ra những đường chuyền chính xác để đồng đội tuyến trên ghi bàn cũng như tự phá lưới đối phương.

Chưa từng giành chiến thắng tại Old Trafford kể từ năm 2013, Chelsea quyết tâm phá dớp ở trận đại chiến với "nửa đỏ" thành Manchester lần này, một phần nhờ sự hiện diện của "cố nhân" Alejandro Garnacho vừa phải khăn gói rời Man United cách đây chưa lâu.

Tìm lại bản sắc

Chỉ kiếm vỏn vẹn 4 điểm qua 4 vòng, Man United đối mặt với khởi đầu tệ nhất trong vòng 33 năm tại đấu trường Giải Ngoại hạng Anh. Ruben Amorim lo giữ ghế trong khi đội bóng dưới quyền ông vẫn loay hoay tìm lại bản sắc.

Trận thua đậm 0-3 trước Man City đã khiến tinh thần toàn đội chùng xuống, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự lẫn sự thiếu gắn kết trong tấn công. Dù được thi đấu trên sân nhà, "Quỷ đỏ" không bước vào trận cầu tâm điểm vòng 5 với tâm thế đội "chiếu trên". Man United thậm chí còn bị đặt dấu hỏi về khả năng chịu đựng áp lực, nhất là khi rơi vào thế bị dẫn bàn.

Chelsea và Man United khó nhường bước ở đại chiến sân Old Trafford (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

HLV Amorim với tính cách bảo thủ chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống 3 trung vệ từng giúp ông thành danh ở Sporting Lisbon. Tuy nhiên, để hệ thống này phát huy hiệu quả, các hậu vệ cánh như Dorgu hay Mazraoui phải giữ được sự cân bằng giữa công và thủ.

Vấn đề nằm ở chỗ mỗi lần họ dâng cao, khoảng trống phía sau dễ dàng bị khai thác, đặc biệt khi Chelsea có những cầu thủ giàu tốc độ như Pedro Neto, Joao Pedro và C. Palmer. Cần nhớ, số bàn thua dự kiến của Man United mỗi 90 phút đã tăng từ 1,45 ở mùa giải trước lên 1,73 ở mùa giải này. Họ cũng dễ bị tổn thương trong các tình huống phòng ngự "bóng chết".

Chiều sâu lực lượng

Tuyến giữa sẽ là nơi diễn ra cuộc đấu căng thẳng nhất. Casemiro sẽ cùng Bruno Fernandes gánh vác trọng trách đối đầu Caicedo - Fernandez, bộ đôi tiền vệ thuộc hàng hay nhất Giải Ngoại hạng Anh hiện nay. Bên nào kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội chiếm ưu thế.

Ở hai biên, Chelsea thường xuyên sử dụng Reece James hoặc Malo Gusto tham gia tấn công. Man United cần sự tập trung cao độ của các hậu vệ biên để tránh bị dồn ép, trong khi vẫn phải tạo được áp lực ngược lại bằng những pha leo biên từ Dorgu hay Mazraoui.

Rất nhiều tiền đạo tân binh đã kịp hòa nhập với Giải Ngoại hạng Anh nhưng Benjamin Sesko thì chưa. Ngôi sao người Slovenia thậm chí còn không chứng tỏ được phong độ khi quay về đội tuyển quốc gia ở đợt FIFA Days tháng 9. Một khi Matheus Cunha vẫn phải dưỡng thương, Sesko buộc phải tìm lại bản năng "sát thủ" sớm nhất có thể để sát cánh cũng như "chia lửa" cùng Bryan Mbeumo.

Chelsea đang có nhiều lợi thế hơn về phong độ, lối chơi và một phần chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, Old Trafford vẫn là chốn đi về không hề dễ dàng cho bất kỳ đội bóng nào. Đội khách cũng mất sức hơn so với chủ nhà khi giữa tuần qua vừa đối đầu chủ nhà Bayern Munich ở cúp châu Âu. Man United nhiều lần vùng lên mạnh mẽ khi bị dồn vào thế khó nhưng liệu họ có đủ bản lĩnh để làm điều đó vào thời điểm này hay không?

Một kết quả hòa lúc này cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Hai đội có thể ghìm chân nhau nhưng đây không phải lựa chọn an toàn. Trong bối cảnh những CLB tầm trung như Sunderland, Crystal Palace hay Bournemouth đều có sự khởi đầu đầy hứng khởi và sẵn sàng chen chân vào nhóm dẫn đầu, Man United và Chelsea hoàn toàn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau…



