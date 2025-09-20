Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim

ĐÔNG LINH

Trận cầu được trông chờ nhất vòng 5 Giải Ngoại hạng Anh lúc 23 giờ 30 phút ngày 20-9 sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho cả Man United lẫn Chelsea

Trong bối cảnh phải đối mặt với vô vàn khó khăn, Man United và Chelsea có thể trông chờ gì ở cuộc chạm trán lúc 23 giờ 30 phút ngày 20-9 tại sân Old Trafford?

Kỳ vọng tuyến giữa

Chelsea vừa nhận thất bại ở trận ra quân tại Champions League trong khi Man United tiếp tục đánh mất chút niềm tin còn sót lại nơi người hâm mộ. Thất bại trước Bayern Munich ở Champions League để lộ ra nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge được chi đậm cho những sự bổ sung hồi mùa hè, đồng thời lãnh đạo "The Blues" cũng đặt nhiều kỳ vọng vào lối chơi kiểm soát, pressing hiện đại mà Maresca dày công xây dựng.

Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim- Ảnh 1.

HLV Ruben Amorim vẫn loay hoay tìm lại bản sắc cho Man United. (Đồ họa: VỆ LOAN)

Chelsea vẫn đang có khởi đầu khá ổn ở Giải Ngoại hạng Anh nếu so sánh với chính Man United. "The Blues" bất bại 4 vòng đầu tiên, ghi nhiều bàn thắng nhờ khả năng bùng nổ từ hàng công bên cạnh sự chắc chắn ở khâu phòng ngự. Tân binh Joao Pedro hòa nhập rất nhanh, tạo hiệu quả trong tổ chức tấn công cùng với "ngòi nổ" Cole Palmer.

TIN LIÊN QUAN

Điểm sáng lớn nhất của "The Blues" chính là cách vận hành tuyến giữa. Moises Caicedo và Enzo Fernandez vừa chắc chắn vừa sáng tạo, đủ khả năng tung ra những đường chuyền chính xác để đồng đội tuyến trên ghi bàn cũng như tự phá lưới đối phương.

Chưa từng giành chiến thắng tại Old Trafford kể từ năm 2013, Chelsea quyết tâm phá dớp ở trận đại chiến với "nửa đỏ" thành Manchester lần này, một phần nhờ sự hiện diện của "cố nhân" Alejandro Garnacho vừa phải khăn gói rời Man United cách đây chưa lâu.

Tìm lại bản sắc

Chỉ kiếm vỏn vẹn 4 điểm qua 4 vòng, Man United đối mặt với khởi đầu tệ nhất trong vòng 33 năm tại đấu trường Giải Ngoại hạng Anh. Ruben Amorim lo giữ ghế trong khi đội bóng dưới quyền ông vẫn loay hoay tìm lại bản sắc.

Trận thua đậm 0-3 trước Man City đã khiến tinh thần toàn đội chùng xuống, đồng thời phơi bày nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự lẫn sự thiếu gắn kết trong tấn công. Dù được thi đấu trên sân nhà, "Quỷ đỏ" không bước vào trận cầu tâm điểm vòng 5 với tâm thế đội "chiếu trên". Man United thậm chí còn bị đặt dấu hỏi về khả năng chịu đựng áp lực, nhất là khi rơi vào thế bị dẫn bàn.

Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim- Ảnh 2.

Chelsea và Man United khó nhường bước ở đại chiến sân Old Trafford (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

HLV Amorim với tính cách bảo thủ chắc chắn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống 3 trung vệ từng giúp ông thành danh ở Sporting Lisbon. Tuy nhiên, để hệ thống này phát huy hiệu quả, các hậu vệ cánh như Dorgu hay Mazraoui phải giữ được sự cân bằng giữa công và thủ.

TIN LIÊN QUAN

Vấn đề nằm ở chỗ mỗi lần họ dâng cao, khoảng trống phía sau dễ dàng bị khai thác, đặc biệt khi Chelsea có những cầu thủ giàu tốc độ như Pedro Neto, Joao Pedro và C. Palmer. Cần nhớ, số bàn thua dự kiến của Man United mỗi 90 phút đã tăng từ 1,45 ở mùa giải trước lên 1,73 ở mùa giải này. Họ cũng dễ bị tổn thương trong các tình huống phòng ngự "bóng chết".

Chiều sâu lực lượng

Tuyến giữa sẽ là nơi diễn ra cuộc đấu căng thẳng nhất. Casemiro sẽ cùng Bruno Fernandes gánh vác trọng trách đối đầu Caicedo - Fernandez, bộ đôi tiền vệ thuộc hàng hay nhất Giải Ngoại hạng Anh hiện nay. Bên nào kiểm soát khu trung tuyến tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội chiếm ưu thế.

Ở hai biên, Chelsea thường xuyên sử dụng Reece James hoặc Malo Gusto tham gia tấn công. Man United cần sự tập trung cao độ của các hậu vệ biên để tránh bị dồn ép, trong khi vẫn phải tạo được áp lực ngược lại bằng những pha leo biên từ Dorgu hay Mazraoui.

TIN LIÊN QUAN

Rất nhiều tiền đạo tân binh đã kịp hòa nhập với Giải Ngoại hạng Anh nhưng Benjamin Sesko thì chưa. Ngôi sao người Slovenia thậm chí còn không chứng tỏ được phong độ khi quay về đội tuyển quốc gia ở đợt FIFA Days tháng 9. Một khi Matheus Cunha vẫn phải dưỡng thương, Sesko buộc phải tìm lại bản năng "sát thủ" sớm nhất có thể để sát cánh cũng như "chia lửa" cùng Bryan Mbeumo.

Chelsea đang có nhiều lợi thế hơn về phong độ, lối chơi và một phần chiều sâu lực lượng. Tuy nhiên, Old Trafford vẫn là chốn đi về không hề dễ dàng cho bất kỳ đội bóng nào. Đội khách cũng mất sức hơn so với chủ nhà khi giữa tuần qua vừa đối đầu chủ nhà Bayern Munich ở cúp châu Âu. Man United nhiều lần vùng lên mạnh mẽ khi bị dồn vào thế khó nhưng liệu họ có đủ bản lĩnh để làm điều đó vào thời điểm này hay không? 

Một kết quả hòa lúc này cũng tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Hai đội có thể ghìm chân nhau nhưng đây không phải lựa chọn an toàn. Trong bối cảnh những CLB tầm trung như Sunderland, Crystal Palace hay Bournemouth đều có sự khởi đầu đầy hứng khởi và sẵn sàng chen chân vào nhóm dẫn đầu, Man United và Chelsea hoàn toàn có nguy cơ bị bỏ lại phía sau…

Man United - Chelsea: Cuộc chiến giữ ghế của HLV Amorim- Ảnh 3.


Tin liên quan

Dàn ứng viên tên tuổi sẵn sàng thay thế Amorim tại Man United

Dàn ứng viên tên tuổi sẵn sàng thay thế Amorim tại Man United

(NLĐO) – Cổ động viên yêu cầu Ruben Amorim từ chức trong khi niềm tin của dàn lãnh đạo Man United dành cho nhà cầm quân người Bồ vơi đi đáng kể.

Haaland hủy diệt trận derby Manchester, Amorim khó giữ ghế ở Man United

(NLĐO) – Man City cân bằng thành tích với "Quỷ đỏ" ở các trận derby tại sân Etihad nhưng vùi dập Man United ở mọi chỉ số sau trận Super Sunday vòng 4 Ngoại hạng

Chi phí bồi thường quá lớn, Man United khó sa thải Ruben Amorim

(NLĐO) - Ruben Amorim ký hợp đồng đến tháng 6-2027, thế nên nếu quyết định để HLV người Bồ ra đi lúc này, Man United sẽ phải bồi thường đến 13 triệu bảng.

Chelsea Man United HLV Amorim Ngoại hạng Anh sân Old Trafford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo