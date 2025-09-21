Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea

Trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League giữa Man United và Chelsea diễn ra đầy kịch tính trong cơn mưa trắng trời tại sân Old Trafford. Hai tấm thẻ đỏ chia đều cho đôi bên khiến 90 phút so tài trở thành cuộc rượt đuổi căng thẳng cho đến tận phút cuối cùng.



Robert Sanchez phạm lỗi với Mbeumo để ngăn bàn thua...

Chelsea chịu cú sốc từ rất sớm khi thủ môn Robert Sánchez nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Bryan Mbeumo.

Không còn lựa chọn khả dĩ nào, HLV Enzo Maresca phải tung thủ môn dự bị Filip Jørgensen vào sân, đồng thời hy sinh hai nhân tố tấn công là Pedro Neto lẫn Estevao.

Bruno Fernandes mở tỉ số cho Man United

Sự xáo trộn này khiến đội khách mất thế trận và để Man United chiếm lĩnh toàn bộ khu trung tuyến. Phút 14, Bruno Fernandes mở tỉ số sau pha phối hợp biên phải và dứt điểm cận thành. Đến phút 37, Casemiro nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu dũng mãnh từ tình huống cố định.

Casemiro nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ"

Tưởng chừng Man United sẽ dễ dàng định đoạt trận đấu thì trước khi kết thúc hiệp một, chính Casemiro lại nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, khiến Man United mất lợi thế hơn người.

Chelsea vùng lên trong hiệp hai nhưng dù cầm bóng nhiều và liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm, đội khách chỉ có được bàn rút ngắn ở phút 80 nhờ pha đánh đầu của Trevoh Chalobah. Thời gian còn lại là quá ít để họ lật ngược thế cờ.

Trevoh Chalobah ghi bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cuối trận

Với chiến thắng này, Man United có thể tạm hài lòng khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh nhưng đang lâm vào khủng hoảng. Một tuần tệ hại dành cho Chelsea khi trước đó ít ngày, họ thua thảm 1-3 trên sân của Bayern Munich ở vòng phân hạng Champions League.

Thủ môn Robert Sanchez sau trận đã cho rằng sai lầm của bản thân đã khiến đội bóng phải trả giá. "Tôi xin lỗi mọi người vì sai lầm của mình, bởi đội đã nỗ lực lớn vào hiệp hai nhưng không thể xoay chuyển tình thế", người gác đền "The Blues" chia sẻ trên trang cá nhân.

Robert Sanchez nhận lỗi sau tấm thẻ đỏ

Việc chơi thiếu người gần như cả trận buộc Chelsea phải hy sinh thế trận tấn công và sau cùng rời Old Trafford trong cảnh trắng tay.

Dấu ấn từ sự nỗ lực của các cầu thủ rất đáng ghi nhận, qua đó cho thấy HLV Maresca không hề vô can bởi cách điều chỉnh nhân sự thiếu thích hợp khi đội bóng rơi vào tình thế bất lợi.

Man United có một trận đấu hay nhưng thực sự đau tim

Man United có một trong những trận đấu hay nhất của mình dưới thời HLV Ruben Amorim. Các tuyến của đội bóng đều chơi với vài trăm phần trăm khả năng, nhất là ở khâu tấn công với sự dàn xếp, phối hợp khá ăn ý cũng như khả năng tận dụng cơ hội đặc biệt từ các pha bóng bổng.

Hai nhân tồ tạo khác biệt cho Man United

'Chúng tôi bắt đầu trận đấu khá tốt với những bàn thắng như mong đợi. Chỉ tiếc là Casemiro bị truất quyền thi đấu và mọi thứ trở nên phức tạp hơn với Man United. May mắn là trận đấu kết thúc theo hướng tích cực nhất. Man United phải rút ra nhiều kinh nghiệm từ trận đại chiến này", Ruben Amorim chia sẻ sau chiến thắng quan trọng nhất từ đầu mùa của "Quỷ đỏ".