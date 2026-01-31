HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Mang những món quà Tết 0 đồng gửi đến người dân TPHCM

Huyền Trân

(NLĐO) - Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" trong khuôn khổ Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" được mở cửa từ sớm phục vụ lượng lớn người dân.

Ngày 31-1, trong khuôn khổ Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" (Tết Bính Ngọ 2026) diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phối hợp cùng các đơn vị: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội Nữ Doanh nhân TPHCM (HAWEE), Quỹ Niềm tin Vàng (ODF), Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Công ty TNHH MTV Thực phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) tổ chức chương trình "Siêu thị mini 0 đồng".

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 1.

"Siêu thị mini 0 đồng" với nhiều món hàng Tết như bánh, mứt... và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng" trong khuôn khổ Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" không chỉ trao tặng người dân những món quà Tết, mà còn ý nghĩa hơn khi người dân được tự tay lựa chọn những món quà, những món nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng.

Không đợi đến sau lễ khai mạc diễn ra cùng ngày, "Siêu thị mini 0 đồng" được mở cửa từ sớm đón lượng lớn người dân đến mua sắm.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 2.

Đông đảo người dân đến chờ nhận phiếu mua hàng tại "Siêu thị mini 0 đồng" từ sáng.

Đến mua sắm tại "siêu thị 0 đồng", chị Dương Thị Thu Hà (ngụ phường Hòa Bình) cho biết chị đã có mặt từ sáng sớm, chờ đến lượt lấy phiếu để vào mua các nhu yếu phẩm cho gia đình.

"Hôm nay có cơ hội được đến mua sắm tại siêu thị 0 đồng tôi thấy rất vui. Tôi đến để mua các mặt hàng thiết yếu cho gia đình dùng trong mấy ngày Tết. Các quầy hàng ở đây được sắp xếp gọn gàng, dễ tìm kiếm và được bổ sung liên tục để đảm bảo ai mua cũng có hàng. Từ lúc mới vào chờ nhận phiếu cho đến khi mua xong hàng thì tôi được nhân viên, ban tổ chức ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo" - chị Hà chia sẻ.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 3.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 4.

Đội ngũ tổ chức hỗ trợ người dân tận tình, chu đáo từ khi vào nhận phiếu đến khi mang hàng ra xe.

Khu vực các quầy hàng "siêu thị" được bố trí gọn gàng với các món nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ dịp Tết. Đến "Siêu thị 0 đồng" người dân sẽ lần lượt nhận phiếu tại bàn phía trước "siêu thị" sau đó tự tay lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu gia đình. Việc được trực tiếp lựa chọn hàng hóa theo nhu cầu khiến nhiều người dân cảm thấy thoải mái, chủ động hơn so với hình thức nhận quà đóng sẵn.

Một số hình ảnh tại "Siêu thị mini 0 đồng":

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 5.

Đội ngũ tổ chức hỗ trợ người dân vào khu vực chờ nhận phiếu mua hàng.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 6.

Người dân nhận phiếu mua hàng tại bàn nhận phiếu.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 7.

Đội ngũ tổ chức hỗ trợ người dân lấy giỏ hàng và hướng dẫn người dân mua hàng tại "siêu thị".

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 8.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 9.

"Siêu thị mini 0 đồng" mở cửa từ sớm thu hút lượng lớn người dân đến mua sắm hàng Tết.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 10.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 11.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 12.

Phần lớn người dân chọn mua các mặt hàng thiết yếu cho gia đình.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 13.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 14.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 15.

Người dân được các "nhân viên siêu thị" tận tình hỗ trợ trong quá trình mua hàng.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 16.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 17.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 18.

Quầy thanh toán tại "siêu thị 0 đồng" luôn tấp nập người.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 19.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 20.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 21.

Các "nhân viên siêu thị" hỗ trợ người dân mang hàng ra xe.

Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 22.
Siêu thị mini 0 đồng mang quà Tết đến người dân tại TPHCM năm 2026 - Ảnh 23.

Người dân mua sắm tại "Siêu thị mini 0 đồng" ra về với những túi hàng đầy ắp.

    Thông báo