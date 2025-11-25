Mang sức trẻ TPHCM gửi gắm yêu thương đến đồng bào miền Trung

Những ngày qua, dưới sự kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, người dân thành phố đã gửi trọn tình cảm của mình về với miền Trung bằng những món hàng thiết yếu: lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm… Đến 10 giờ ngày 24-11, các điểm tiếp nhận quyên góp bắt đầu dừng tiếp nhận, tập kết hàng hóa để gửi về các tỉnh. Mọi hình thức đóng góp, sẻ chia cho đồng bào vùng lũ lụt tiếp tục được tiếp nhận thông qua tài khoản ủng hộ hoặc trực tiếp tại trụ sở.

Dù công tác tiếp nhận đã dừng nhưng việc vận chuyển hàng cứu trợ vẫn tiếp diễn liên tục với sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên mà số đông là sinh viên, học sinh.

Các tình nguyện viên chuyền tay nhau để vận chuyển vật phẩm tại Nhà thiếu nhi TPHCM trưa 24-11.

Các tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM phân loại quần áo được người dân gửi đến.

Từ sáng sớm đến tận hơn 23 giờ ngày 23-11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM, các tình nguyện viên tất bật với công việc. Người phân loại quần áo, người bốc dỡ hàng cứu trợ lên container, người xếp các thùng vật phẩm để chuyển ra ngoài…

Có những tình nguyện viên đã bám trụ ở đây từ chiều đến tận sáng hôm sau vẫn chưa chịu ngơi tay.

Vài em nhỏ đến giúp sức cùng các anh chị tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (khu đô thị ĐHQG TPHCM) tối 23-11.

Một em nhỏ tựa lưng vào các túi quần áo để nghỉ ngơi sau nhiều giờ tích cực hỗ trợ.

Võ Triều An, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM, cho biết động lực thôi thúc nữ sinh đến tình nguyện hỗ trợ là mong muốn mang sức trẻ TPHCM để giúp đỡ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Là người con của quê hương Đắk Lắk (một trong những nơi cũng đang chịu ảnh hưởng của bão lũ), thấu hiểu được sự khó khăn của người dân vùng bão lũ, Tô Thị Hạnh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM mong muốn mang chút công sức gửi gắm yêu thương đến những người đồng hương.

Không quản ngại công việc nặng nhọc hay phải đi sớm về khuya, Lê Trúc Mi, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM, chỉ thấy vui và tự hào khi tham gia tình nguyện hỗ trợ, được góp sức lực hỗ trợ bà con vùng lũ.

Ba nữ sinh Lê Trúc Mi, Võ Triều An, Tô Thị Hạnh cùng tham gia hỗ trợ tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (khu đô thị ĐHQG TPHCM) tối 23-11.

Còn Tuấn, nam sinh Trường ĐH Bách Khoa TPHCM, vừa kéo xong mấy thùng nước ra ngoài, vừa quệt mồ hôi, cười tự hào: "Những lần như thế này, tôi cảm nhận tinh thần đoàn kết dân tộc dâng cao mạnh mẽ".

Toàn thể tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (khu đô thị ĐHQG TPHCM) nhắn gửi đến đồng bào miền Trung.

Sau khi kết thúc công tác tiếp nhận, 14 giờ ngày 24-11, hàng trăm tình nguyện viên lại luôn tay sắp xếp, chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng hóa ngay trong đêm. Với lượng hàng hóa khổng lồ, chỉ riêng Nhà thiếu nhi TPHCM trong sáng 24-11 đã có gần 10 tấn hàng hoá được chuyển đi.

Nhóm sinh viên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha tham gia tình nguyện tại Nhà thiếu nhi TPHCM ngày 24-11.

Nhóm sinh viên đến từ Trường Đại học Mở TPHCM tham gia tình nguyện tại Nhà thiếu nhi TPHCM ngày 24-11.

Hơn 19 giờ ngày 24-11, trời đổ mưa lớn, các tình nguyện viên vội vã chạy đi tìm bạt để che chắn, bảo vệ cho hàng cứu trợ sắp được chuyển đi.

Trời đổ mưa lớn, các tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên nhanh chóng tìm bạt che chắn, bảo vệ vật phẩm cứu trợ. Họ không sợ ướt, không sợ lạnh, chỉ sợ vật phẩm chuyển đến tay người dân miền Trung bị ướt rồi hư hỏng.

Các tình nguyện viên tại Nhà thiếu nhi TPHCM mặc áo mưa vận chuyển, sắp xếp hàng hóa để các chuyến xe nhanh chóng được khởi hành.

Gần 22 giờ ngày 24-11, các tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM (khu đô thị ĐHQG TPHCM) vẫn miệt mài với công việc vận chuyển hàng hóa đến tận 0 giờ 4 phút ngày 25-11, khi những chuyến xe cuối cùng đã lăn bánh.

Các tình nguyện viên tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tiếp tục chuyển và sắp xếp vật phẩm cứu trợ lên các thùng xe sau cơn mưa.



Điểm tiếp nhận Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã hoàn thành nhận, phân loại, sắp xếp và chuyển 440 tấn hàng hóa (13 container và 3 xe tải) đi các tỉnh miền Trung. Ở các điểm tập kết khác trên toàn TPHCM, nhiều chuyến xe hàng cứu trợ cũng đã kịp thời xuất phát ngay trong đêm 24-11.

Những chuyến xe cuối cùng lăn bánh rời Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM mang những yêu thương từ miền Nam đến với miền Trung ruột thịt.

Tối 24-11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, một trong những điểm tiếp nhận hàng cứu trợ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã động viên và tặng quà cho đội ngũ tiếp nhận hàng cứu trợ và lực lượng tình nguyện viên. Ông Nguyễn Phước Lộc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng hỗ trợ gồm đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ và đông đảo người dân tình nguyện đã không quản vất vả, ngày đêm đóng gói và vận chuyển vật phẩm đúng tiến độ. Chính họ đã tiếp nối truyền thống nghĩa tình của TPHCM, nơi luôn sẵn sàng chia sẻ với đồng bào trong khó khăn, hoạn nạn.



