Không còn lo sợ bị cướp giật khi đến TPHCM

Những năm trước đây, mỗi lần đặt chân đến TPHCM để khám bệnh hoặc thăm người thân, tôi luôn mang theo một nỗi lo thường trực.

Tại các bến xe buýt, nhà ga, bệnh viện hay những khu vực đông người, với tôi, cảm giác cảnh giác gần như không lúc nào thoát khỏi.

Xua tan nỗi lo sợ

Việc cầm điện thoại nghe một cuộc gọi hay mang theo túi xách nơi công cộng đôi khi cũng trở thành áp lực, bởi nỗi lo sợ bị móc túi, giật tài sản có thể xảy ra.

Thế nhưng, thời gian gần đây, cảm nhận ấy đã thay đổi rõ rệt. Trở lại TPHCM, tôi nhận thấy một diện mạo an ninh trật tự ổn định và đáng tin cậy hơn nhiều. Người dân và du khách có thể thoải mái di chuyển, sử dụng điện thoại nơi công cộng mà không còn phải quá dè chừng.

Công an TPHCM thường xuyên ra quân, tội phạm được kéo giảm rõ rệt. Ảnh: PHẠM DŨNG

Tại các lễ hội, khu vui chơi hay những địa điểm đông người, không khí trở nên an toàn, văn minh hơn. Sự yên tâm này không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn là tín hiệu tích cực, cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an TPHCM. Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh phủ rộng tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và địa điểm công cộng.

Đây là “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần răn đe hiệu quả các hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự cùng công an cơ sở từ phường, xã đã tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chuyển biến rõ rệt

Không chỉ dừng lại ở các biện pháp nghiệp vụ, những chuyển biến tích cực còn đến từ yếu tố xã hội. Thanh niên ngày nay có nhiều cơ hội việc làm hơn thông qua các mô hình kinh tế mới như giao hàng, chạy xe công nghệ…, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn.

Công tác phòng chống ma túy được đẩy mạnh cũng giúp kéo giảm một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp giật.

Tuy vậy, ở bất kỳ địa phương nào, nguy cơ mất an toàn tài sản vẫn luôn hiện hữu. Ngay cả tại các quốc gia phát triển, tình trạng móc túi, trộm cắp nơi công cộng vẫn là vấn đề chưa thể xóa bỏ triệt để.

Vì vậy, mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt tại những nơi đông người. Sự chủ động, cảnh giác của người dân kết hợp với nỗ lực của lực lượng chức năng sẽ tạo nên “lá chắn” vững chắc hơn cho an ninh trật tự.

Những chuyển biến tích cực về an ninh tại TPHCM thời gian qua là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an TPHCM trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình. Đó không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo trật tự xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo niềm tin cho người dân và du khách.