HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Không còn lo sợ bị cướp giật khi đến TPHCM

HẠNH NGUYÊN

(NLĐO) - Người dân, du khách cảm thấy thoải mái khi đến nơi đông người ở TPHCM, không còn lo sợ bị móc túi, giật điện thoại như trước đây

Những năm trước đây, mỗi lần đặt chân đến TPHCM để khám bệnh hoặc thăm người thân, tôi luôn mang theo một nỗi lo thường trực. 

Tại các bến xe buýt, nhà ga, bệnh viện hay những khu vực đông người, với tôi, cảm giác cảnh giác gần như không lúc nào thoát khỏi. 

Xua tan nỗi lo sợ

Việc cầm điện thoại nghe một cuộc gọi hay mang theo túi xách nơi công cộng đôi khi cũng trở thành áp lực, bởi nỗi lo sợ bị móc túi, giật tài sản có thể xảy ra.

Thế nhưng, thời gian gần đây, cảm nhận ấy đã thay đổi rõ rệt. Trở lại TPHCM, tôi nhận thấy một diện mạo an ninh trật tự ổn định và đáng tin cậy hơn nhiều. Người dân và du khách có thể thoải mái di chuyển, sử dụng điện thoại nơi công cộng mà không còn phải quá dè chừng. 

Tôi không còn sợ bị giật điện thoại khi đến TPHCM - Ảnh 1.

Công an TPHCM thường xuyên ra quân, tội phạm được kéo giảm rõ rệt. Ảnh: PHẠM DŨNG

Tại các lễ hội, khu vui chơi hay những địa điểm đông người, không khí trở nên an toàn, văn minh hơn. Sự yên tâm này không chỉ là cảm nhận cá nhân mà còn là tín hiệu tích cực, cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của lực lượng Công an TPHCM. Bên cạnh đó, thành phố đã chú trọng đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh phủ rộng tại nhiều tuyến đường, khu dân cư và địa điểm công cộng. 

Đây là “mắt thần” hỗ trợ đắc lực cho công tác phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần răn đe hiệu quả các hành vi vi phạm. Ngoài ra, lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự cùng công an cơ sở từ phường, xã đã tăng cường tuần tra, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Chuyển biến rõ rệt

Không chỉ dừng lại ở các biện pháp nghiệp vụ, những chuyển biến tích cực còn đến từ yếu tố xã hội. Thanh niên ngày nay có nhiều cơ hội việc làm hơn thông qua các mô hình kinh tế mới như giao hàng, chạy xe công nghệ…, góp phần giảm thiểu tình trạng thất nghiệp, hạn chế nguy cơ phát sinh tệ nạn. 

Công tác phòng chống ma túy được đẩy mạnh cũng giúp kéo giảm một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp giật.

Tuy vậy, ở bất kỳ địa phương nào, nguy cơ mất an toàn tài sản vẫn luôn hiện hữu. Ngay cả tại các quốc gia phát triển, tình trạng móc túi, trộm cắp nơi công cộng vẫn là vấn đề chưa thể xóa bỏ triệt để.

Vì vậy, mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt tại những nơi đông người. Sự chủ động, cảnh giác của người dân kết hợp với nỗ lực của lực lượng chức năng sẽ tạo nên “lá chắn” vững chắc hơn cho an ninh trật tự.

Những chuyển biến tích cực về an ninh tại TPHCM thời gian qua là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an TPHCM trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, nghĩa tình. Đó không chỉ là nhiệm vụ đảm bảo trật tự xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo niềm tin cho người dân và du khách.

Cảm giác yên tâm khi đi trên đường phố, khi tham gia các hoạt động công cộng hôm nay chính là “thước đo” sinh động cho hiệu quả của những giải pháp đã được triển khai.

Hơn hết, đó cũng là lời cảm ơn chân thành gửi đến lực lượng Công an TPHCM – những người đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ sự bình yên của thành phố.

"Cú đấm thép" của Công an TPHCM khiến tội phạm khiếp sợ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo