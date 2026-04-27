Người dân TPHCM không còn nỗi lo cướp, cướp giật

Trong những năm gần đây, lực lượng Công an TPHCM đã không ngừng nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm trấn áp tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm đường phố như cướp, cướp giật tài sản.

Với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, các đơn vị từ thành phố đến cơ sở đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Lực lượng cảnh sát hình sự bắt cướp trên đường phố

Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từng bước được giữ vững, mang lại sự an tâm rõ rệt cho người dân khi tham gia giao thông hay sinh hoạt ngoài xã hội.

Không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa, lực lượng Công an TPHCM còn thể hiện sự nhanh nhạy, chuyên nghiệp trong công tác điều tra, truy xét.

Công an TPHCM áp giải tội phạm

Nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản đã được khám phá trong thời gian ngắn, các đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt giữ, tài sản được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Những kết quả đó không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ mà còn khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng có cơ hội lộng hành.

Đặc biệt, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám đường, tuần tra tại các tuyến phố, khu dân cư đã trở nên quen thuộc, tạo cảm giác an toàn cho người dân.

Sự hiện diện kịp thời của lực lượng chức năng không chỉ mang tính răn đe mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân yên tâm khi ra đường, không còn nỗi lo bị cướp, cướp giật tài sản như trước.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần xây dựng TPHCM trở thành một đô thị an toàn, văn minh và đáng sống.

Quan trọng hơn, niềm tin của người dân vào lực lượng công an ngày càng được củng cố, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền và Nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự. Đây chính là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.